На Донбасі від початку доби без обстрілів, - штаб ООС

У зоні проведення ООС на Донбасі далі дотримується режим припинення вогню. Від початку доби порушень перемир'я не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Від початку цієї доби порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - сказано в повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил немає втрат і поранень.

"Військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в штабі.

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