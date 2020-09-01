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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі від початку доби без обстрілів, - штаб ООС

На Донбасі від початку доби без обстрілів, - штаб ООС

У зоні проведення ООС на Донбасі далі дотримується режим припинення вогню. Від початку доби порушень перемир'я не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Від початку цієї доби порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - сказано в повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил немає втрат і поранень.

"Військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в штабі.

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На Донбасі від початку доби без обстрілів, - штаб ООС 01
На Донбасі від початку доби без обстрілів, - штаб ООС 02
На Донбасі від початку доби без обстрілів, - штаб ООС 03

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Орки облаштовують позиції та підтягують техніку та **********.
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01.09.2020 19:10
+2
Молодцы. В Приднестровье уже 30 лет все спокойно.
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01.09.2020 18:47
+2
Пока всякие предатели и мрази старые Фокины, кравчуки и Зе, агенты РФ - Ермак, Демченко рассказывают об особом статусе и амнистии, ***** путин времени зря не теряет.
Готовится к очередному "перемирию".


Рашка за неделю перебросила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами и доставлены около 700 тонн горючего для военной техники...
так же отметили в ГУР, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях. Об этом сообщает https://www.mil.gov.ua/news/2020/09/01/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

https://inforesist.org/rossiya-za-nedelyu-perekinula-na-donbass-6-vagonov-s-************/
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01.09.2020 22:14
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Молодцы. В Приднестровье уже 30 лет все спокойно.
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01.09.2020 18:47 Відповісти
На Донбассе с начала суток без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3951
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01.09.2020 18:53 Відповісти
Не к добру.
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01.09.2020 18:56 Відповісти
Я бы отвел солдат, а потом.... ну понятно шо бы ООС имели не 40к.
и что? Европа бы против была? да пошла бы она на Путина.
а шо делать? у нас уже экономика в..... тьху, ну надо же делать шото? ну че мы должны столько лет в окопах быть?
я не служил
но б*же, это же кринж. ну солдаты тоже не из железа как 1 ефрейтор был такой.
та или наступаем, или сдача, с этими тварями - Факинами и Сравчучками. ну шо делать то? та или бей, или сдавайся. шо за бл...ин хрень?
аттако(итал.) или как там у немцев - атакен, или у французов - тут не знаю, знаю по-англ - страйк или как там. ну надо делать же что-то!!!! может Трамп чет бы помог?
ну уже надвигается ...... на букву п.
та это будет скоро.... армия будет тупо разбегаться - твари получат ЯО из типо шахт и потом уже.... У Путина крыша уже едет. тьху!!!!! че там у ВСУ есть против ЯО???? х. у нас и "стратегов" нету как и Х-22. надо что-то делать. я чувствую шо Х.йло уже закусил удила и с.ка не остановится
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01.09.2020 18:58 Відповісти
Ну и славненько
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01.09.2020 18:58 Відповісти
Орки облаштовують позиції та підтягують техніку та **********.
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01.09.2020 19:10 Відповісти
чому обстріли зменшились? та тому що кацапи ТАКИ ДІЙШЛИ ДО КИЄВА!!! В кацапів тепер прокацапський преЗЕрдвадент, прокацапський заступник преЗЕрвадента (той що дьЄРМАК), зняли Смолія, зняли Бурбу... ВСЯ ВЛАДА ТЕПЕР ПРОКАЦАПСЬКА!!! хоча КАЦАПСЬКУ ********* ЦЕ НЕ ВРЯТУЄ!!!!!!
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01.09.2020 21:39 Відповісти
Пока всякие предатели и мрази старые Фокины, кравчуки и Зе, агенты РФ - Ермак, Демченко рассказывают об особом статусе и амнистии, ***** путин времени зря не теряет.
Готовится к очередному "перемирию".


Рашка за неделю перебросила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами и доставлены около 700 тонн горючего для военной техники...
так же отметили в ГУР, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях. Об этом сообщает https://www.mil.gov.ua/news/2020/09/01/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

https://inforesist.org/rossiya-za-nedelyu-perekinula-na-donbass-6-vagonov-s-************/
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01.09.2020 22:14 Відповісти
 
 