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Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие. ФОТО

Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие. ФОТО

70 курсантов военного колледжа в Полтаве получили оружие. Торжества состоялись на тренировочной базе в селе Вакуленцы. Следующие 2 недели курсанты проведут здесь же в полевом лагере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Сейчас идет война на востоке нашей страны. И каждый военнослужащий должен уметь использовать оружие. Они получают оружие во время проведения занятий. Когда они усовершенствуют свои навыки и будет такая необходимость, тогда с оружием будут работать в течение суток", - пояснил замначальника колледжа Роман Цыбулев.

На первый курс в этом году поступили 55 юношей и 15 девушек.

"Этот день для меня очень важен, так как на меня возложена большая ответственность - защищать свою Родину, своих родных и близких", - сказал журналистам курсант военного колледжа Александр Высочин.

Также на Цензор.НЕТ: Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

Напомним, первокурсникам военного колледжа вручают оружие перед присягой. Ее курсанты примут 19 сентября.

Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие 01
Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие 02
Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие 03

Фото "Суспільного"

Автор: 

оружие (10202) Тахтаулове (763) курсанты (158)


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Топ комментарии
+14
Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие - Цензор.НЕТ 8682
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01.09.2020 20:13
+8
Нет. Когда я поступил в военное училище, то на КМБ и был день вручения оружия, мы с оружием во всю уже занимались, стреляли, сдавали зачеты, бегали в полевые выходы, и только спустя 2 месяца была присяга.
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01.09.2020 20:47
+5
Убивать врага.
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01.09.2020 20:10
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01.09.2020 20:08 Ответить
КМБ
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01.09.2020 20:10 Ответить
Убивать врага.
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01.09.2020 20:10 Ответить
Ось тому і проходять наші воїни ООС 3 кордони коли поертаються до дому щоб не вбивали дійсних врогів Украйни.
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01.09.2020 21:52 Ответить
Подлога крайины хоче свиту
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02.09.2020 12:57 Ответить
Зброю дають тільки після Присяги!
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01.09.2020 20:10 Ответить
Нет. Когда я поступил в военное училище, то на КМБ и был день вручения оружия, мы с оружием во всю уже занимались, стреляли, сдавали зачеты, бегали в полевые выходы, и только спустя 2 месяца была присяга.
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01.09.2020 20:47 Ответить
Це ж, коледж, а не військове училище, ПТУ з військовим ухилом.
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01.09.2020 20:49 Ответить
Не хочу Вам нічого поганого відповісти,але є підлі слова іменно для Вас.Зброю завжди видавали після перших стрільб та до прийняття ПРИСЯГИ.А під час ПРИИСЯГИ закріпляли за воїном іменну зброю.
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01.09.2020 21:48 Ответить
Я так розумію - про учебку тобі татко розповідав. А такими "ізисками", які ти описав, ми в свій час не страждали.
Дівчат і жінок нам на всіх вистачало.
Не знаю, як у вас в учебці? Тища рил на одну "пілотку"? А ми з ніжною статю на БД разом заступали
Співчуваю тобі нацюцюркін.
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01.09.2020 21:21 Ответить
Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие - Цензор.НЕТ 8682
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01.09.2020 20:13 Ответить
Той хто захищає їхне майно той сьогодні при зборї,а хто хоче захистити свої права та незалежність по ЗАКОНУ УКРАІНИ або свою честь та свою сімю за один найдений або підкинутий патрон може сісти в цугундер на 2-3 роки.
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01.09.2020 21:25 Ответить
кто один указательный палец вытягивает, кто два а кто три - типа пойдем сообразим не троих им неверное пузатые инструхторы не сказали зачем это надо делать и как
Таким вещам с 9-10 лет надо начинать учить
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01.09.2020 20:15 Ответить
Той охвіцер, зліва, на якому місяці вагітності?
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01.09.2020 20:25 Ответить
Выдали оружие,оружие которое из оружейки выдают по БОЛЬШИМ праздникам или для регулярной чистки и не более.
Как сказал один французкий политик-,,Луди которые не имеют сободного доступа к оружию есть РАБЫ,,.
Если власть запрещает оружие своим налогоплательщикам из налогов которых сами живут значит есть на это причина.Или они не заслуживают они доверия избирателей или воруют у их же обеспечивающего налогами народа.
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01.09.2020 20:30 Ответить
Они еще дрыщи
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01.09.2020 20:34 Ответить
Мне тоже выдали оружие которое записано в моем военном билете еще в 1983-м году,и если по большему счету я должен сидеть в тюрьме так как мне его выдали а в конечном итоге я его предоставить для контроля не могу так как по документам мне его выдали а вот документа о его сдачи нема.
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01.09.2020 20:41 Ответить
В военном билете есть только запись, но нет росписи о получении оружия. Такая роспись, как о получении, так и о сдаче, ставится в журнале выдачи/сдачи оружия и боеприпасов.
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01.09.2020 20:48 Ответить
В середній школі в 70-х, на ПВП, нам теж видавали калаши, ми їх розбирали і збирали по секундоміру, стріляли в творі з мелкашок, на полігоні з АК-47. Але ж то була не зброя, бо ми не були військовими, а школярами.
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01.09.2020 21:00 Ответить
Не гни,стріляли ви із ТОЗ-8 або із ТОЗ-12 малокаліберок.А розбирали ви на час просверлені АК74.
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01.09.2020 21:10 Ответить
Так я про це і пишу.
Не розумієш мову?
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01.09.2020 21:12 Ответить
Ошибаетесь дорогой,есть запись о выдаче мне оружия из полным номером его в военном билете а подпись стоит на ,,Присяге Родине,,где уазывается поный номер моего военноо билета и номер выданого мне оружия из моей личной подписью.
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01.09.2020 21:05 Ответить
P.S.А вот этот АКМ числится за мной по сей день вместе с ,,Присягой Родине,, а вот что он наделал за все эти года,если пройдет по номерам то я выйду уродом и убийцей.А таих как я сотни тысяч.Если Родина мне доверила личное оружие то я обязан быть за него в ответе до тех пор пока его не сдам,по всем Законам не зависимо от того где я нахожусь,на гражданке или в армии.И если Родина мне доверила оружие то только в праве его отобрать по решению суда а не по окончанию службы или контракта.Почему у флотских офицеров никому не приходит отбирать ихние кортики?Или это не оружие?
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01.09.2020 20:58 Ответить
потому и называется не "личное оружие" а "табельное" которое выдается согласно штатного расписания .....и не навечно , а на время службы на определенной должности.
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01.09.2020 22:37 Ответить
Пане Володимир, та зброя, що записана у вас у військовому білеті, після закінчення вашої строкової служби, закриплялась за іншим солдатом і записувалась у його військовому квітку.
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02.09.2020 05:55 Ответить
Пловцам налили воду
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01.09.2020 20:53 Ответить
Нарід, що за срач ? Типу "Стрижене чи голене". Ну дали автомати, то так треба, не всім курсантам виповнилось18років. В 75р поступив в КПВВІКУ, 17р8м, автомати дали у вересні присяга в жовтні. Пузатий офіцер то таке, мож він кандидат чи доктор наук, з кілька сотень винаходів і патентів. Викладачами і курсовими вихователями повинні бути розумні, мудрі і високоморальні офіцери. Для воєн.викладачів навіть при совку були інші нормативи фіз.підготовки - памятаю що вони бігали трусцой і стріляли з ПМ.
Радіти треба що молодь йде у військові ВНЗ, мож армія потрохи еволюціонізується, совок і солдафонщина відімруть самі пособі як динозаври
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01.09.2020 21:06 Ответить
Ну, хоч цим мона. Взагадлі то у воюючій країні зброя має бути у всіх чи хоча б у тих, хто пройшов службу на фронті. Зброя це, інструмент захисту, а не символ влади.
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02.09.2020 09:39 Ответить
 
 