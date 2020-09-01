Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие. ФОТО
70 курсантов военного колледжа в Полтаве получили оружие. Торжества состоялись на тренировочной базе в селе Вакуленцы. Следующие 2 недели курсанты проведут здесь же в полевом лагере.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Сейчас идет война на востоке нашей страны. И каждый военнослужащий должен уметь использовать оружие. Они получают оружие во время проведения занятий. Когда они усовершенствуют свои навыки и будет такая необходимость, тогда с оружием будут работать в течение суток", - пояснил замначальника колледжа Роман Цыбулев.
На первый курс в этом году поступили 55 юношей и 15 девушек.
"Этот день для меня очень важен, так как на меня возложена большая ответственность - защищать свою Родину, своих родных и близких", - сказал журналистам курсант военного колледжа Александр Высочин.
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Напомним, первокурсникам военного колледжа вручают оружие перед присягой. Ее курсанты примут 19 сентября.
Фото "Суспільного"
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Дівчат і жінок нам на всіх вистачало.
Не знаю, як у вас в учебці? Тища рил на одну "пілотку"? А ми з ніжною статю на БД разом заступали
Співчуваю тобі нацюцюркін.
Таким вещам с 9-10 лет надо начинать учить
Как сказал один французкий политик-,,Луди которые не имеют сободного доступа к оружию есть РАБЫ,,.
Если власть запрещает оружие своим налогоплательщикам из налогов которых сами живут значит есть на это причина.Или они не заслуживают они доверия избирателей или воруют у их же обеспечивающего налогами народа.
Не розумієш мову?
Радіти треба що молодь йде у військові ВНЗ, мож армія потрохи еволюціонізується, совок і солдафонщина відімруть самі пособі як динозаври