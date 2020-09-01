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Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю. ФОТО

Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю. ФОТО

70 курсантів військового коледжу в Полтаві отримали зброю. Урочистості відбулися на тренувальній базі в селі Вакуленці. Наступні 2 тижні курсанти проведуть тут же в польовому таборі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Зараз триває війна на сході нашої країни. І кожен військовослужбовець повинен вміти використовувати зброю. Вони отримують зброю під час проведення занять. Коли вони вдосконалять свої навички і буде така необхідність, тоді зі зброєю працюватимуть упродовж доби", - пояснив заступник начальника коледжу Роман Цибульов.

На перший курс цього року вступили 55 юнаків і 15 дівчат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові. ФОТОрепортаж

"Цей день для мене дуже важливий, оскільки на мене покладено велику відповідальність - захищати свою Батьківщину, своїх рідних і близьких", - сказав журналістам курсант військового коледжу Олександр Височин.

Нагадаємо, першокурсникам військового коледжу вручають зброю перед присягою. Її курсанти складуть 19 вересня.

Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю 01
Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю 02
Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю 03

Фото "Суспільного"

Автор: 

зброя (7442) Полтава (554) курсанти (129)


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Топ коментарі
+14
Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие - Цензор.НЕТ 8682
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01.09.2020 20:13
+8
Нет. Когда я поступил в военное училище, то на КМБ и был день вручения оружия, мы с оружием во всю уже занимались, стреляли, сдавали зачеты, бегали в полевые выходы, и только спустя 2 месяца была присяга.
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01.09.2020 20:47
+5
Убивать врага.
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01.09.2020 20:10
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01.09.2020 20:08 Відповісти
КМБ
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01.09.2020 20:10 Відповісти
Убивать врага.
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01.09.2020 20:10 Відповісти
Ось тому і проходять наші воїни ООС 3 кордони коли поертаються до дому щоб не вбивали дійсних врогів Украйни.
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01.09.2020 21:52 Відповісти
Подлога крайины хоче свиту
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Зброю дають тільки після Присяги!
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01.09.2020 20:10 Відповісти
Нет. Когда я поступил в военное училище, то на КМБ и был день вручения оружия, мы с оружием во всю уже занимались, стреляли, сдавали зачеты, бегали в полевые выходы, и только спустя 2 месяца была присяга.
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01.09.2020 20:47 Відповісти
Це ж, коледж, а не військове училище, ПТУ з військовим ухилом.
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01.09.2020 20:49 Відповісти
Не хочу Вам нічого поганого відповісти,але є підлі слова іменно для Вас.Зброю завжди видавали після перших стрільб та до прийняття ПРИСЯГИ.А під час ПРИИСЯГИ закріпляли за воїном іменну зброю.
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01.09.2020 21:48 Відповісти
Я так розумію - про учебку тобі татко розповідав. А такими "ізисками", які ти описав, ми в свій час не страждали.
Дівчат і жінок нам на всіх вистачало.
Не знаю, як у вас в учебці? Тища рил на одну "пілотку"? А ми з ніжною статю на БД разом заступали
Співчуваю тобі нацюцюркін.
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01.09.2020 21:21 Відповісти
Курсантам полтавского военного колледжа выдали оружие - Цензор.НЕТ 8682
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01.09.2020 20:13 Відповісти
Той хто захищає їхне майно той сьогодні при зборї,а хто хоче захистити свої права та незалежність по ЗАКОНУ УКРАІНИ або свою честь та свою сімю за один найдений або підкинутий патрон може сісти в цугундер на 2-3 роки.
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01.09.2020 21:25 Відповісти
кто один указательный палец вытягивает, кто два а кто три - типа пойдем сообразим не троих им неверное пузатые инструхторы не сказали зачем это надо делать и как
Таким вещам с 9-10 лет надо начинать учить
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01.09.2020 20:15 Відповісти
Той охвіцер, зліва, на якому місяці вагітності?
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01.09.2020 20:25 Відповісти
Выдали оружие,оружие которое из оружейки выдают по БОЛЬШИМ праздникам или для регулярной чистки и не более.
Как сказал один французкий политик-,,Луди которые не имеют сободного доступа к оружию есть РАБЫ,,.
Если власть запрещает оружие своим налогоплательщикам из налогов которых сами живут значит есть на это причина.Или они не заслуживают они доверия избирателей или воруют у их же обеспечивающего налогами народа.
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01.09.2020 20:30 Відповісти
Они еще дрыщи
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01.09.2020 20:34 Відповісти
Мне тоже выдали оружие которое записано в моем военном билете еще в 1983-м году,и если по большему счету я должен сидеть в тюрьме так как мне его выдали а в конечном итоге я его предоставить для контроля не могу так как по документам мне его выдали а вот документа о его сдачи нема.
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01.09.2020 20:41 Відповісти
В военном билете есть только запись, но нет росписи о получении оружия. Такая роспись, как о получении, так и о сдаче, ставится в журнале выдачи/сдачи оружия и боеприпасов.
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01.09.2020 20:48 Відповісти
В середній школі в 70-х, на ПВП, нам теж видавали калаши, ми їх розбирали і збирали по секундоміру, стріляли в творі з мелкашок, на полігоні з АК-47. Але ж то була не зброя, бо ми не були військовими, а школярами.
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01.09.2020 21:00 Відповісти
Не гни,стріляли ви із ТОЗ-8 або із ТОЗ-12 малокаліберок.А розбирали ви на час просверлені АК74.
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01.09.2020 21:10 Відповісти
Так я про це і пишу.
Не розумієш мову?
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01.09.2020 21:12 Відповісти
Ошибаетесь дорогой,есть запись о выдаче мне оружия из полным номером его в военном билете а подпись стоит на ,,Присяге Родине,,где уазывается поный номер моего военноо билета и номер выданого мне оружия из моей личной подписью.
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01.09.2020 21:05 Відповісти
P.S.А вот этот АКМ числится за мной по сей день вместе с ,,Присягой Родине,, а вот что он наделал за все эти года,если пройдет по номерам то я выйду уродом и убийцей.А таих как я сотни тысяч.Если Родина мне доверила личное оружие то я обязан быть за него в ответе до тех пор пока его не сдам,по всем Законам не зависимо от того где я нахожусь,на гражданке или в армии.И если Родина мне доверила оружие то только в праве его отобрать по решению суда а не по окончанию службы или контракта.Почему у флотских офицеров никому не приходит отбирать ихние кортики?Или это не оружие?
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01.09.2020 20:58 Відповісти
потому и называется не "личное оружие" а "табельное" которое выдается согласно штатного расписания .....и не навечно , а на время службы на определенной должности.
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01.09.2020 22:37 Відповісти
Пане Володимир, та зброя, що записана у вас у військовому білеті, після закінчення вашої строкової служби, закриплялась за іншим солдатом і записувалась у його військовому квітку.
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02.09.2020 05:55 Відповісти
Пловцам налили воду
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01.09.2020 20:53 Відповісти
Нарід, що за срач ? Типу "Стрижене чи голене". Ну дали автомати, то так треба, не всім курсантам виповнилось18років. В 75р поступив в КПВВІКУ, 17р8м, автомати дали у вересні присяга в жовтні. Пузатий офіцер то таке, мож він кандидат чи доктор наук, з кілька сотень винаходів і патентів. Викладачами і курсовими вихователями повинні бути розумні, мудрі і високоморальні офіцери. Для воєн.викладачів навіть при совку були інші нормативи фіз.підготовки - памятаю що вони бігали трусцой і стріляли з ПМ.
Радіти треба що молодь йде у військові ВНЗ, мож армія потрохи еволюціонізується, совок і солдафонщина відімруть самі пособі як динозаври
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01.09.2020 21:06 Відповісти
Ну, хоч цим мона. Взагадлі то у воюючій країні зброя має бути у всіх чи хоча б у тих, хто пройшов службу на фронті. Зброя це, інструмент захисту, а не символ влади.
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02.09.2020 09:39 Відповісти
 
 