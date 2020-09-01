Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю. ФОТО

70 курсантів військового коледжу в Полтаві отримали зброю. Урочистості відбулися на тренувальній базі в селі Вакуленці. Наступні 2 тижні курсанти проведуть тут же в польовому таборі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Зараз триває війна на сході нашої країни. І кожен військовослужбовець повинен вміти використовувати зброю. Вони отримують зброю під час проведення занять. Коли вони вдосконалять свої навички і буде така необхідність, тоді зі зброєю працюватимуть упродовж доби", - пояснив заступник начальника коледжу Роман Цибульов.

На перший курс цього року вступили 55 юнаків і 15 дівчат.

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"Цей день для мене дуже важливий, оскільки на мене покладено велику відповідальність - захищати свою Батьківщину, своїх рідних і близьких", - сказав журналістам курсант військового коледжу Олександр Височин.

Нагадаємо, першокурсникам військового коледжу вручають зброю перед присягою. Її курсанти складуть 19 вересня.







Фото "Суспільного"