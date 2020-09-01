Курсантам полтавського військового коледжу видали зброю. ФОТО
70 курсантів військового коледжу в Полтаві отримали зброю. Урочистості відбулися на тренувальній базі в селі Вакуленці. Наступні 2 тижні курсанти проведуть тут же в польовому таборі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"Зараз триває війна на сході нашої країни. І кожен військовослужбовець повинен вміти використовувати зброю. Вони отримують зброю під час проведення занять. Коли вони вдосконалять свої навички і буде така необхідність, тоді зі зброєю працюватимуть упродовж доби", - пояснив заступник начальника коледжу Роман Цибульов.
На перший курс цього року вступили 55 юнаків і 15 дівчат.
"Цей день для мене дуже важливий, оскільки на мене покладено велику відповідальність - захищати свою Батьківщину, своїх рідних і близьких", - сказав журналістам курсант військового коледжу Олександр Височин.
Нагадаємо, першокурсникам військового коледжу вручають зброю перед присягою. Її курсанти складуть 19 вересня.
Фото "Суспільного"
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Дівчат і жінок нам на всіх вистачало.
Не знаю, як у вас в учебці? Тища рил на одну "пілотку"? А ми з ніжною статю на БД разом заступали
Співчуваю тобі нацюцюркін.
Таким вещам с 9-10 лет надо начинать учить
Как сказал один французкий политик-,,Луди которые не имеют сободного доступа к оружию есть РАБЫ,,.
Если власть запрещает оружие своим налогоплательщикам из налогов которых сами живут значит есть на это причина.Или они не заслуживают они доверия избирателей или воруют у их же обеспечивающего налогами народа.
Не розумієш мову?
Радіти треба що молодь йде у військові ВНЗ, мож армія потрохи еволюціонізується, совок і солдафонщина відімруть самі пособі як динозаври