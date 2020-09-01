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Около Станицы Луганской - лесной пожар и взрывы, ранен спасатель

Около Станицы Луганской - лесной пожар и взрывы, ранен спасатель

Рядом с линией разграничения возник лесной пожар. От пламени детонирует взрывчатка, уже более 10 взрывов. Пострадал спасатель.

О пожаре сообщил в Фейсбуке председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Станица Луганская. Снова лесной пожар. Место возгорания практически на "нуле". Уже более десяти разных взрывов", - написал он.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в результате одного из взрывов был ранен спасатель.

"1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - сказано в сообщении.

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Золкин уточнил, что пожар продолжается. На месте работают экипажи ГСЧС, пожарная охрана лесного хозяйства и бригада Станично-Лугаснского поселкового совета.

Автор: 

пожар (5935) ГСЧС (4954) Станица Луганская (189)


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Только перед пожаром был БПЛА из молодой республики. Бубочка и штаб ООС дружно молчат?
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01.09.2020 22:59 Ответить
 
 