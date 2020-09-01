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Поблизу Станиці Луганської - лісова пожежа і вибухи, поранено рятувальника

Поблизу Станиці Луганської - лісова пожежа і вибухи, поранено рятувальника

Поруч з лінією розмежування виникла лісова пожежа. Від полум'я детонує вибухівка, вже понад 10 вибухів. Постраждав рятувальник.

Про пожежу повідомив у Фейсбуці голова Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Станиця Луганська. Знову лісова пожежа. Місце займання практично на "нулі". Вже більше десяти різних вибухів", - написав він.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що одним з вибухів було поранено рятувальника.

"1 вересня під час гасіння пожежі трав'яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного пристрою, внаслідок чого зазнав поранень старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини", - сказано в повідомленні.

Золкін уточнив, що пожежа триває. На місці працюють екіпажі ДСНС, пожежна охорона лісового господарства та бригада Станично-Луганської селищної ради.

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пожежа (4315) ДСНС (5093) Станиця Луганська (196)


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Только перед пожаром был БПЛА из молодой республики. Бубочка и штаб ООС дружно молчат?
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01.09.2020 22:59 Відповісти
 
 