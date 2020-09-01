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Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД

Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД
Фото: Facebook

В помещении парламента Италии показали документальный фильм о судьбе гвардейца Виталия Маркива и гибель журналиста Андреа Роккелли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, 30-минутный фильм сделан на основе фактов и свидетельств, подтверждающих отсутствие каких-либо доказательств вины украинской нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

"Это уже вторая за последние несколько месяцев презентация документального фильма "The Wrong Place" в помещении парламента Италии, в которой приняли участие итальянские парламентарии и украинские дипломаты, журналисты и общественные активисты, представители правозащитных организаций", - отмечается в сообщении.

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Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД 01

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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Автор: 

Италия (1640) МВД (9317) фильмы (399) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+23
Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6164
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01.09.2020 21:48
+17
Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6957

...
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01.09.2020 21:44
+5
Є люди за Україну, а Порошенко в цій команді.
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01.09.2020 22:07
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Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6957

...
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01.09.2020 21:44 Ответить
Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6164
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01.09.2020 21:48 Ответить
Вот помечталось... у Маркива все сложится хорошо..
О вернется в Украину свободный и честный и...?
О чем теперь говорит Сенцов? С кем Сущенко?
Маркив что скажет, увидев то, во что превращается страна?!!!
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01.09.2020 21:56 Ответить
Є люди за Україну, а Порошенко в цій команді.
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01.09.2020 22:07 Ответить
думаю, что Маркив будет с ним
Надеюсь
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01.09.2020 22:12 Ответить
потрошенко как и все там на верху у власти только за свой кошелек!!!
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02.09.2020 00:14 Ответить
Сєнцов все правильно говорить.
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01.09.2020 22:18 Ответить
Не могу понять почему его адвокаты не обратятся в ЕСПЧ. Он предпишет освободить и выплатить компенсацию. В отличие к примеру от Рашки, итальянцы не смогут забить на это - будет серьезная шумиха в ЕС
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01.09.2020 22:02 Ответить
Еще , к сожалению, не прошли по всем инстанциям Италии. Впереди апелляция...
Если с нею не повезет - ЕСПЧ
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01.09.2020 22:11 Ответить
Не знал, что аппеляция будет. Думал уже все прошли
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01.09.2020 22:12 Ответить
Кому этот спектакль нужен !? Сплошная бутофория и пиар на Маркиве !?
Вы посмотрите на экраны висящие в зале - ЗАЛ ПУСТОЙ !!!!!
Кому они что то там показывали... Это для нас пулю пускают... перед выборами...
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02.09.2020 00:11 Ответить
До одного места этот фильм для поклонников дуче и путлера.
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02.09.2020 09:42 Ответить
 
 