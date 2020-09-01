Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД

В помещении парламента Италии показали документальный фильм о судьбе гвардейца Виталия Маркива и гибель журналиста Андреа Роккелли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, 30-минутный фильм сделан на основе фактов и свидетельств, подтверждающих отсутствие каких-либо доказательств вины украинской нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

"Это уже вторая за последние несколько месяцев презентация документального фильма "The Wrong Place" в помещении парламента Италии, в которой приняли участие итальянские парламентарии и украинские дипломаты, журналисты и общественные активисты, представители правозащитных организаций", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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