Фільм, який підтверджує невинуватість нацгвардійця Марківа, показали в парламенті Італії, - МВС

У приміщенні парламенту Італії показали документальний фільм про долю гвардійця Віталія Марківа і загибель журналіста Андреа Роккеллі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, 30-хвилинний фільм зроблено на основі фактів і свідчень, що підтверджують відсутність будь-яких доказів провини українського нацгвардійця Віталія Марківа в загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

"Це вже друга за останні кілька місяців презентація документального фільму "The Wrong Place" в приміщенні парламенту Італії, в якій взяли участь італійські парламентарії й українські дипломати, журналісти і громадські активісти, представники правозахисних організацій", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.