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Фільм, який підтверджує невинуватість нацгвардійця Марківа, показали в парламенті Італії, - МВС

Фільм, який підтверджує невинуватість нацгвардійця Марківа, показали в парламенті Італії, - МВС
Фото: Facebook

У приміщенні парламенту Італії показали документальний фільм про долю гвардійця Віталія Марківа і загибель журналіста Андреа Роккеллі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, 30-хвилинний фільм зроблено на основі фактів і свідчень, що підтверджують відсутність будь-яких доказів провини українського нацгвардійця Віталія Марківа в загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

"Це вже друга за останні кілька місяців презентація документального фільму "The Wrong Place" в приміщенні парламенту Італії, в якій взяли участь італійські парламентарії й українські дипломати, журналісти і громадські активісти, представники правозахисних організацій", - наголошується в повідомленні.

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Фільм, який підтверджує невинуватість нацгвардійця Марківа, показали в парламенті Італії, - МВС 01

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Автор: 

Італія (1565) МВС (3500) фільми (280) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+23
Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6164
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01.09.2020 21:48
+17
Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6957

...
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01.09.2020 21:44
+5
Є люди за Україну, а Порошенко в цій команді.
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01.09.2020 22:07
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Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6957

...
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01.09.2020 21:44 Відповісти
Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД - Цензор.НЕТ 6164
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01.09.2020 21:48 Відповісти
Вот помечталось... у Маркива все сложится хорошо..
О вернется в Украину свободный и честный и...?
О чем теперь говорит Сенцов? С кем Сущенко?
Маркив что скажет, увидев то, во что превращается страна?!!!
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01.09.2020 21:56 Відповісти
Є люди за Україну, а Порошенко в цій команді.
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01.09.2020 22:07 Відповісти
думаю, что Маркив будет с ним
Надеюсь
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01.09.2020 22:12 Відповісти
потрошенко как и все там на верху у власти только за свой кошелек!!!
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02.09.2020 00:14 Відповісти
Сєнцов все правильно говорить.
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01.09.2020 22:18 Відповісти
Не могу понять почему его адвокаты не обратятся в ЕСПЧ. Он предпишет освободить и выплатить компенсацию. В отличие к примеру от Рашки, итальянцы не смогут забить на это - будет серьезная шумиха в ЕС
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01.09.2020 22:02 Відповісти
Еще , к сожалению, не прошли по всем инстанциям Италии. Впереди апелляция...
Если с нею не повезет - ЕСПЧ
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01.09.2020 22:11 Відповісти
Не знал, что аппеляция будет. Думал уже все прошли
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01.09.2020 22:12 Відповісти
Кому этот спектакль нужен !? Сплошная бутофория и пиар на Маркиве !?
Вы посмотрите на экраны висящие в зале - ЗАЛ ПУСТОЙ !!!!!
Кому они что то там показывали... Это для нас пулю пускают... перед выборами...
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02.09.2020 00:11 Відповісти
До одного места этот фильм для поклонников дуче и путлера.
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02.09.2020 09:42 Відповісти
 
 