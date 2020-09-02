Волкер вошел в независимый совет украинской транспортной компании

Бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер вошел в независимый совет компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail.

Об этом 1 сентября сообщила группа Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан", - цитирует Волкера пресс-служба компании.

Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Госдеп США вместо Волкера ищет "эффективного дипломата" для работы на украинском направлении, - Помпео