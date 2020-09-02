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Волкер вошел в независимый совет украинской транспортной компании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Волкер вошел в независимый совет украинской транспортной компании

Бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер вошел в независимый совет компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail.

Об этом 1 сентября сообщила группа Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан", - цитирует Волкера пресс-служба компании.

Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Госдеп США вместо Волкера ищет "эффективного дипломата" для работы на украинском направлении, - Помпео

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ну и нормально. Чем больше в украинских компаниях будет работать иностранных менеджеров, тем лучше.
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02.09.2020 05:15
+5
И правильно сделали. Не продали бы страну американцам, ее бы просто отжали русские.
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02.09.2020 07:11
+3
Ну так всегда - самый цимес как раз в том, чего мы не не знаем. Ну, у нас жеж тут полный абдуценс с экономикой, то такие выдающиеся личности, как Волкер, просто вынуждены искать заработок в пару гривен, шоб прокормить свою несчастную семью в условиях американского кризиса, ну. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 5404
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02.09.2020 03:20
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И этого купили....пздц, блд.
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02.09.2020 02:03 Ответить
Ну вообще-то это литовская компания.
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02.09.2020 02:10 Ответить
Без разницы. Схемы те же.
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02.09.2020 02:13 Ответить
Maxim Ak-Murza. Какие схемы, приобщить экономику к мировым стандартам ?
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02.09.2020 09:57 Ответить
Помнишь же цитату из Джефферсона? На мой взgляд( антисоциального мезантропа ) время поливки в США уже давно past due.
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02.09.2020 02:18 Ответить
Хватит уже, с такими мыслями впору станцию переливания крови открывать. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 2662
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02.09.2020 02:28 Ответить
Ты думаешь, все эти печенежские забавы у нас тут сейчас просто так вылупились?
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02.09.2020 02:46 Ответить
Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 9888 "Ничто не возникает случайно. Все, что происходит в явлениях, человеческой жизни, истории, развитии животных, падении твердых тел, - все имеет причину, по которой эти явления вытекают с необходимостью. В результате только своего невежества люди создают такие понятия, как «провидение» или «судьба» и т. п. Над всеми процессами господствует необходимость. Никакой целесообразности, предначертанного кем-то плана в природе нет".- Демокрит однако......
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02.09.2020 02:59 Ответить
Просто дерево требует поливки, по Джефферсону. Назрело. Прорвется. Такие, как я, к этому давно готовы....
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02.09.2020 03:09 Ответить
Maxim Ak-Murza. "мИзантропа".
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02.09.2020 09:58 Ответить
Не обязательно купили. Человеку нужно где-то работать.
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02.09.2020 02:15 Ответить
Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 1624
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02.09.2020 02:19 Ответить
Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 8133 А ты не хихикай. ФигИвознаИтЬ какова причина реальная. Не думаю, что прям-таки эта работа ему понадобилась до визга. Поглядим шо дале будет.
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02.09.2020 02:27 Ответить
Денежки отмывать . Не ради же мира вов всем мире он туда пошел .
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02.09.2020 02:41 Ответить
Ой! Я тебя умоляю...не делай моим котам смешно.
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02.09.2020 02:44 Ответить
Подождем, будем посмотреть. Независимый совет - это не совет директоров. .......
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02.09.2020 02:46 Ответить
Угу. Это пост с гарантированным чеком. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 5850
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02.09.2020 02:52 Ответить
Ну не знаю. Просто ради чека лезть в токсичное пространство после всех скандалов с сыном Байдена. Как-то странно.Не думаю, что там миллионы на кону стоят. Довольно скромная компания - это не Бурисма. .
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02.09.2020 03:09 Ответить
Ну так всегда - самый цимес как раз в том, чего мы не не знаем. Ну, у нас жеж тут полный абдуценс с экономикой, то такие выдающиеся личности, как Волкер, просто вынуждены искать заработок в пару гривен, шоб прокормить свою несчастную семью в условиях американского кризиса, ну. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 5404
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02.09.2020 03:20 Ответить
Мог бы заняться преподаванием в конце-концов, язык у него - что мое ведьминское помело.. Думаю был бы востребован во многих универах и не только в Штатах. Но что толку гадать - будет ясно в скором будущем, у нас как в деревне на завалинке, все про всех знают, кто , с кем, ну и далее по тексту.. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 8966 Всё, уползу спатки, половина четвертого, снова сова покоя не дала, а вставать рано. Борись с кризисом и точи ножи.
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02.09.2020 03:36 Ответить
Good night, girl. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 2333
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02.09.2020 03:39 Ответить
Волкер - один из антагонистов Х**ла.
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02.09.2020 09:59 Ответить
Прокремлёвские в истерике.
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02.09.2020 10:01 Ответить
И правильно сделали. Не продали бы страну американцам, ее бы просто отжали русские.
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02.09.2020 07:11 Ответить
Именно такого ответа я и ждал от настоящего патриота суверенного государства Украина!
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02.09.2020 10:43 Ответить
У государства сколько важных людей - генералы, прокуроры, судьи, высокопоставленные чиновники. И все такие толстые, богатые, пузатые, мордатые. Как-нибудь оно обойдется без моего скромного патриотизма.
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02.09.2020 10:51 Ответить
Страну - американцам, и только тебя, дурика, кацапам отдали за ненадобностью
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02.09.2020 07:37 Ответить
Ну, видать Волкер это (если его потереть) на деле Волков и вдобавок татарин 👆 ибо, у американских индейцев только на уме Кока Коля и кукурузные початки в постном масле
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02.09.2020 03:46 Ответить
Збирає дань............... Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 4860
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02.09.2020 04:00 Ответить
Ну и нормально. Чем больше в украинских компаниях будет работать иностранных менеджеров, тем лучше.
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02.09.2020 05:15 Ответить
Эээ, Волкер много сделал для возвращения Донбасса, женился на грузинской журналистке, например. Собственно, это и все.
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02.09.2020 06:44 Ответить
Как много людей хотят построить в Украине Нью-Васюки.
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02.09.2020 07:00 Ответить
А ти хочеш щоб будували Нью-Домбас?
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02.09.2020 07:10 Ответить
Навального отпустили в Германию в обмен на строительство Северный потоку...бизнес,ничего личного... Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 7762 Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 8474
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02.09.2020 07:06 Ответить
Коломойский купил в США кучу небоскребов в трех штатах.. и кучу заводов фабрик....чуваки вы с Луны свалились? Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 7729 Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 7729
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02.09.2020 07:09 Ответить
Спектакль с Навальным сыгран как по нотам... Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 2089Северный поток Ангела Меркель достроит...А Леха Провальный оживет... Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 7532
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02.09.2020 07:21 Ответить
"Сенатор". Ти хочеш сказати, що в кацапів появляться гроші і вашу кАнтору не закриють. Волкер вошел в независимый совета украинской транспортной компании - Цензор.НЕТ 5107
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02.09.2020 08:53 Ответить
Что они вообще делают, эти зарубежные и местные наблюдальщики в тех наблюдательных советах? Кроме того, что получают охрененные для рядового украинца зарплаты? Тот же Лещенко в наблюдательном совете ЖД, получает чуть не полмиллиона за месяц, а познания в железнодорожном деле - несколько раз проехал пассажиром на поезде? Зачем тогда официальные директора-руководители? ... Абсурд какой-то. За народные деньги.
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02.09.2020 08:04 Ответить
Це дуже добре. Значить Волкер надовго в Україну, що бісить казламордих. Кращого аналітика і симпатика нашої країни - немає.
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02.09.2020 08:40 Ответить
а як це покращить добробут українців?
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02.09.2020 10:07 Ответить
Покращувати "добробут", ми маємо самі собі. Але на північному сході є такі підераси, які більше ніж 300 років,не дають нам це зробити.
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02.09.2020 10:28 Ответить
Волкер потрібен Україні.США дали ефективного дипломата для роботи в Україні.
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02.09.2020 12:02 Ответить
 
 