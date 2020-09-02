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Волкер увійшов до незалежної ради української транспортної компанії

Волкер увійшов до незалежної ради української транспортної компанії

Колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до незалежної ради компанії з оренди залізничних вагонів BGS Rail.

Про це 1 вересня повідомила група Avia Solutions, до складу якої входить BGS Rail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У співпраці з Avia Solutions Group у їхньому розвитку BGS Rail я бачу можливість посилити економіку України, побудувати сервіс світового класу і створити робочі місця для українських громадян", - цитує Волкера пресслужба компанії.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України в 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США замість Волкера шукає "ефективного дипломата" для роботи на українському напрямку, - Помпео

Автор: 

США (22634) дипломати (565) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+8
Ну и нормально. Чем больше в украинских компаниях будет работать иностранных менеджеров, тем лучше.
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02.09.2020 05:15
+5
И правильно сделали. Не продали бы страну американцам, ее бы просто отжали русские.
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02.09.2020 07:11
+3
Ну так всегда - самый цимес как раз в том, чего мы не не знаем. Ну, у нас жеж тут полный абдуценс с экономикой, то такие выдающиеся личности, как Волкер, просто вынуждены искать заработок в пару гривен, шоб прокормить свою несчастную семью в условиях американского кризиса, ну.
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02.09.2020 03:20
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И этого купили....пздц, блд.
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02.09.2020 02:03 Відповісти
Ну вообще-то это литовская компания.
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02.09.2020 02:10 Відповісти
Без разницы. Схемы те же.
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02.09.2020 02:13 Відповісти
https://censor.net/ua/user/310944. Какие схемы, приобщить экономику к мировым стандартам ?
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02.09.2020 09:57 Відповісти
Помнишь же цитату из Джефферсона? На мой взgляд( антисоциального мезантропа ) время поливки в США уже давно past due.
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02.09.2020 02:18 Відповісти
Хватит уже, с такими мыслями впору станцию переливания крови открывать.
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02.09.2020 02:28 Відповісти
Ты думаешь, все эти печенежские забавы у нас тут сейчас просто так вылупились?
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02.09.2020 02:46 Відповісти
"Ничто не возникает случайно. Все, что происходит в явлениях, человеческой жизни, истории, развитии животных, падении твердых тел, - все имеет причину, по которой эти явления вытекают с необходимостью. В результате только своего невежества люди создают такие понятия, как «провидение» или «судьба» и т. п. Над всеми процессами господствует необходимость. Никакой целесообразности, предначертанного кем-то плана в природе нет".- Демокрит однако......
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02.09.2020 02:59 Відповісти
Просто дерево требует поливки, по Джефферсону. Назрело. Прорвется. Такие, как я, к этому давно готовы....
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02.09.2020 03:09 Відповісти
https://censor.net/ua/user/310944. "мИзантропа".
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02.09.2020 09:58 Відповісти
Не обязательно купили. Человеку нужно где-то работать.
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02.09.2020 02:15 Відповісти
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02.09.2020 02:19 Відповісти
А ты не хихикай. ФигИвознаИтЬ какова причина реальная. Не думаю, что прям-таки эта работа ему понадобилась до визга. Поглядим шо дале будет.
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02.09.2020 02:27 Відповісти
Денежки отмывать . Не ради же мира вов всем мире он туда пошел .
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02.09.2020 02:41 Відповісти
Ой! Я тебя умоляю...не делай моим котам смешно.
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02.09.2020 02:44 Відповісти
Подождем, будем посмотреть. Независимый совет - это не совет директоров. .......
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02.09.2020 02:46 Відповісти
Угу. Это пост с гарантированным чеком.
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02.09.2020 02:52 Відповісти
Ну не знаю. Просто ради чека лезть в токсичное пространство после всех скандалов с сыном Байдена. Как-то странно.Не думаю, что там миллионы на кону стоят. Довольно скромная компания - это не Бурисма. .
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02.09.2020 03:09 Відповісти
Ну так всегда - самый цимес как раз в том, чего мы не не знаем. Ну, у нас жеж тут полный абдуценс с экономикой, то такие выдающиеся личности, как Волкер, просто вынуждены искать заработок в пару гривен, шоб прокормить свою несчастную семью в условиях американского кризиса, ну.
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02.09.2020 03:20 Відповісти
Мог бы заняться преподаванием в конце-концов, язык у него - что мое ведьминское помело.. Думаю был бы востребован во многих универах и не только в Штатах. Но что толку гадать - будет ясно в скором будущем, у нас как в деревне на завалинке, все про всех знают, кто , с кем, ну и далее по тексту.. Всё, уползу спатки, половина четвертого, снова сова покоя не дала, а вставать рано. Борись с кризисом и точи ножи.
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02.09.2020 03:36 Відповісти
Good night, girl.
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02.09.2020 03:39 Відповісти
Волкер - один из антагонистов Х**ла.
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02.09.2020 09:59 Відповісти
Прокремлёвские в истерике.
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02.09.2020 10:01 Відповісти
И правильно сделали. Не продали бы страну американцам, ее бы просто отжали русские.
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02.09.2020 07:11 Відповісти
Именно такого ответа я и ждал от настоящего патриота суверенного государства Украина!
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02.09.2020 10:43 Відповісти
У государства сколько важных людей - генералы, прокуроры, судьи, высокопоставленные чиновники. И все такие толстые, богатые, пузатые, мордатые. Как-нибудь оно обойдется без моего скромного патриотизма.
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02.09.2020 10:51 Відповісти
Страну - американцам, и только тебя, дурика, кацапам отдали за ненадобностью
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02.09.2020 07:37 Відповісти
Ну, видать Волкер это (если его потереть) на деле Волков и вдобавок татарин 👆 ибо, у американских индейцев только на уме Кока Коля и кукурузные початки в постном масле
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02.09.2020 03:46 Відповісти
Збирає дань...............
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02.09.2020 04:00 Відповісти
Ну и нормально. Чем больше в украинских компаниях будет работать иностранных менеджеров, тем лучше.
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02.09.2020 05:15 Відповісти
Эээ, Волкер много сделал для возвращения Донбасса, женился на грузинской журналистке, например. Собственно, это и все.
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02.09.2020 06:44 Відповісти
Как много людей хотят построить в Украине Нью-Васюки.
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02.09.2020 07:00 Відповісти
А ти хочеш щоб будували Нью-Домбас?
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02.09.2020 07:10 Відповісти
Навального отпустили в Германию в обмен на строительство Северный потоку...бизнес,ничего личного...
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02.09.2020 07:06 Відповісти
Коломойский купил в США кучу небоскребов в трех штатах.. и кучу заводов фабрик....чуваки вы с Луны свалились?
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02.09.2020 07:09 Відповісти
Спектакль с Навальным сыгран как по нотам... Северный поток Ангела Меркель достроит...А Леха Провальный оживет...
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02.09.2020 07:21 Відповісти
"Сенатор". Ти хочеш сказати, що в кацапів появляться гроші і вашу кАнтору не закриють.
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02.09.2020 08:53 Відповісти
Что они вообще делают, эти зарубежные и местные наблюдальщики в тех наблюдательных советах? Кроме того, что получают охрененные для рядового украинца зарплаты? Тот же Лещенко в наблюдательном совете ЖД, получает чуть не полмиллиона за месяц, а познания в железнодорожном деле - несколько раз проехал пассажиром на поезде? Зачем тогда официальные директора-руководители? ... Абсурд какой-то. За народные деньги.
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02.09.2020 08:04 Відповісти
Це дуже добре. Значить Волкер надовго в Україну, що бісить казламордих. Кращого аналітика і симпатика нашої країни - немає.
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02.09.2020 08:40 Відповісти
а як це покращить добробут українців?
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02.09.2020 10:07 Відповісти
Покращувати "добробут", ми маємо самі собі. Але на північному сході є такі підераси, які більше ніж 300 років,не дають нам це зробити.
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02.09.2020 10:28 Відповісти
Волкер потрібен Україні.США дали ефективного дипломата для роботи в Україні.
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02.09.2020 12:02 Відповісти
 
 