Волкер увійшов до незалежної ради української транспортної компанії

Колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до незалежної ради компанії з оренди залізничних вагонів BGS Rail.

Про це 1 вересня повідомила група Avia Solutions, до складу якої входить BGS Rail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У співпраці з Avia Solutions Group у їхньому розвитку BGS Rail я бачу можливість посилити економіку України, побудувати сервіс світового класу і створити робочі місця для українських громадян", - цитує Волкера пресслужба компанії.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України в 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США замість Волкера шукає "ефективного дипломата" для роботи на українському напрямку, - Помпео