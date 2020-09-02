За сутки COVID-19 выявили у 133 детей и 136 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 445 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 495 человек, из них 133 ребенка и 136 медработников. Были госпитализированы 445 человек. Зафиксирован 51 летальный случай. Выздоровели 1 015 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 125 798 человека, из них 8 210 детей и 11 498 медработников. Всего выздоровели 58 817 пациента. 2 656 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 46 736 тестов, из них 24 531 методом ПЦР и 22 205 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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