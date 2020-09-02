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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 133 детей и 136 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 133 детей и 136 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 445 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 495 человек, из них 133 ребенка и 136 медработников. Были госпитализированы 445 человек. Зафиксирован 51 летальный случай. Выздоровели 1 015 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 125 798 человека, из них 8 210 детей и 11 498 медработников. Всего выздоровели 58 817 пациента. 2 656 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 46 736 тестов, из них 24 531 методом ПЦР и 22 205 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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Автор: 

дети (6480) карантин (16729) врачи (1514) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Где деньги, Зин, из фонда борьбы с ковид?
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02.09.2020 09:40 Ответить
а як фонд допоможе? біомаса все рівно не хоче гігієни.
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02.09.2020 09:54 Ответить
Ага. 136 лікарів "не хоче гігієни".
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02.09.2020 10:22 Ответить
Тобі розказать, як получаються хворі лікарі? У них є графік, хто коли хворіє, читай, хто коли виплати отримує і щоб роботі установи не мішать. Як відпустка, лише відпускні пожирніше.
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02.09.2020 13:45 Ответить
И при этом открыли школы...
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02.09.2020 10:39 Ответить
Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, зможе виявляти швидкий молекулярний тест, прототип якого розробили американські вчені https://racurs.ua/ua/n143274-prototyp-shvydkogo-portatyvnogo-testu-na-covid-19-stvoryly-u-ssha-video.html?utm_source=gismeteo&utm_campaign=monthua https://racurs.ua/ua/n143274-prototyp-shvydkogo-portatyvnogo-testu-na-covid-19-stvoryly-u-ssha-video.html?utm_source=gismeteo&utm_campaign=monthua За допомогою цього тесту та простого у використанні портативного приладу для зчитування результатів за допомогою смартфона, коронавірус можна буде виявляти за 30 хвилин без необхідності відправляти зразки в лабораторію, повідомляє прес-служба Університету Іллінойсу.

За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7124
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02.09.2020 10:50 Ответить
 
 