За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов
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За минулу добу в Україні госпіталізовано 445 осіб із COVID-19.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 2495 осіб, з них 133 дитини та 136 медпрацівників. Госпіталізовано 445 осіб. Зафіксовано 51 летальний випадок. Одужали 1015 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 125 798 осіб, з них 8210 дітей і 11 498 медпрацівників. Загалом одужали 58 817 пацієнтів. 2656 випадків летальних. За минулу добу загалом було проведено 46 736 тестів, з них 24 531 методом ПЛР і 22 205 методом ІФА", - розповів Степанов.
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