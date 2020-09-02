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За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано 445 осіб із COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2495 осіб, з них 133 дитини та 136 медпрацівників. Госпіталізовано 445 осіб. Зафіксовано 51 летальний випадок. Одужали 1015 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 125 798 осіб, з них 8210 дітей і 11 498 медпрацівників. Загалом одужали 58 817 пацієнтів. 2656 випадків летальних. За минулу добу загалом було проведено 46 736 тестів, з них 24 531 методом ПЛР і 22 205 методом ІФА", - розповів Степанов.

Також читайте: Новий рекорд: у Києві виявили 332 інфікованих COVID-19, за минулу добу померло 5 осіб

Автор: Наталя Джума
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Где деньги, Зин, из фонда борьбы с ковид?
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02.09.2020 09:40 Відповісти
а як фонд допоможе? біомаса все рівно не хоче гігієни.
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02.09.2020 09:54 Відповісти
Ага. 136 лікарів "не хоче гігієни".
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02.09.2020 10:22 Відповісти
Тобі розказать, як получаються хворі лікарі? У них є графік, хто коли хворіє, читай, хто коли виплати отримує і щоб роботі установи не мішать. Як відпустка, лише відпускні пожирніше.
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02.09.2020 13:45 Відповісти
И при этом открыли школы...
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02.09.2020 10:39 Відповісти
Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, зможе виявляти швидкий молекулярний тест, прототип якого розробили американські вчені https://racurs.ua/ua/n143274-prototyp-shvydkogo-portatyvnogo-testu-na-covid-19-stvoryly-u-ssha-video.html?utm_source=gismeteo&utm_campaign=monthua За допомогою цього тесту та простого у використанні портативного приладу для зчитування результатів за допомогою смартфона, коронавірус можна буде виявляти за 30 хвилин без необхідності відправляти зразки в лабораторію, повідомляє прес-служба Університету Іллінойсу.

За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 7124
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02.09.2020 10:50 Відповісти
 
 