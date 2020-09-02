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Новости
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В центре Киева совершено нападение на нардепа Полякова, - СМИ

В центре Киева совершено нападение на нардепа Полякова, - СМИ

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение от врача об оказании медицинской помощи народному депутату Украины. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

По словам потерпевшего, установлено, что в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - скзано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

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Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

По данным собственных источников "Обозревателя" в правоохранительных органах нападение было совершено на народного депутата Украины Антона Полякова. Происшествие произошло около 05:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

ВР (29234) Киев (25495) нападение (2208) Поляков (195)


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Топ комментарии
+22
що ця гнида робила в пів пятій ранку на вулиці?
Дали в морду ?і правильно зробили їх вішати .собак. вже давно пора!
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02.09.2020 12:42
+18
Предал нашу родную партию Слуга народа и нашего Великого Кормчего- Владимира Зеленского!
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02.09.2020 12:41
+14
По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 ...Даже поспать некогда-всё трудится на благо народа
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02.09.2020 12:44
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Правила форума Совет форумчан
такие подонки как этот тип должны умирать в муках а не мгновенно
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02.09.2020 12:39 Ответить
Предал нашу родную партию Слуга народа и нашего Великого Кормчего- Владимира Зеленского!
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02.09.2020 12:41 Ответить
Но не трогай лиц, сидящих У кормила, потому, Что кормило это их кормило Много лет И учило кой чему!
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02.09.2020 12:48 Ответить
ты плохо следишь за базаром этого бениного хмыреныша))) бужанский на пай мальчика тянет
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02.09.2020 13:31 Ответить
у тебя тухес вместо кастрюли...
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02.09.2020 13:20 Ответить
переведи)))
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02.09.2020 13:29 Ответить
что он делал возле дома в 4:30 утра?
я так понимаю - с пьянки вечерней возвращался с собутыльником, свои друг дружки рылы били.
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02.09.2020 13:37 Ответить
а что известно об етом депутате? у него так же как у бужанского вата вместо мозга?
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02.09.2020 14:48 Ответить
що ця гнида робила в пів пятій ранку на вулиці?
Дали в морду ?і правильно зробили їх вішати .собак. вже давно пора!
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02.09.2020 12:42 Ответить
Він снідав у "кахве" "Джаз" під час пандемії
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02.09.2020 12:58 Ответить
По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 ...Даже поспать некогда-всё трудится на благо народа
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02.09.2020 12:44 Ответить
Золотой человек) Даже ночью о народе думает)))))))))) Одно слово-Слуга Народа)))
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02.09.2020 12:53 Ответить
Происшествие произошло около 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.Источник: https://censor.net/ru/n3217168

Ну да в кафе (наверное махал корочкой)
Его что били полчаса?
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02.09.2020 12:55 Ответить
"Тут торопиться не надо.... " (с)
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02.09.2020 13:10 Ответить
Толерантно ждали пока он 30 минут корочку доставал, что-бы точно узнать что не ошиблись в своих дальнейших действиях.
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02.09.2020 15:26 Ответить
Травмпункт через дорогу от https://just-cafe-restaurant.business.site/ Just Cafe
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03.09.2020 19:53 Ответить
Лікарі вийшли з травмпункту і "допомогли" йому, коли він 5 раз "сам" впав об асфальт
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04.09.2020 08:34 Ответить
Леросу машину сожгли, этому по голове дали...как опасно критиковать собственную партию...рыги, кажется, и то толерантнее были к инакомыслию...
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02.09.2020 12:45 Ответить
Да який з нього критик? Звичайний ЗЕ-террорист, який намагався вимогати у Ради відкликати деякі закони внесши 6000 поправок до закону про банки.
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02.09.2020 13:00 Ответить
"Антиколомойський" закон про банки - вдар по нашій Незалежності. Правильно робив, що блокував цей закон.
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02.09.2020 13:11 Ответить
СуліВонятко, добрий день! Співчуваю тобі, ліки вже не діють?
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02.09.2020 13:18 Ответить
Заміс у ЗЕ-БЄ влади покруче ніж у шапкокрада -заслужений Рєйдер України Бєня привів ЗЕвовку до влади з повним бойовим набором...
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02.09.2020 12:46 Ответить
Антон Поляков из партии "враг народа". Пусть радуется, что не убили.
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02.09.2020 12:47 Ответить
Когда Киву и Мертвечука отдубасят?
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02.09.2020 12:48 Ответить
Це все робиться за гроші(поки що). А гроші тільки у Медведчука.
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02.09.2020 13:04 Ответить
Медведчук без большого количества вооруженных охранников на улицу вообще не выходит.
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02.09.2020 13:08 Ответить
Всё верно, видел его кортеж ещё за минут 10 а охрана заранее стоит уже его на подъездах к офису на Большой Васильковской плюс в машине основная
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02.09.2020 13:25 Ответить
Ага и без Кивы - сторожевого "пса" - не появляется на людях.

А Кива - верный пес, у него от мертвечука уши инстинктивно прижимаются...
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02.09.2020 21:29 Ответить
и шуфрыча не забывайте!
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02.09.2020 14:33 Ответить
Але ж проникнення не було? )))
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02.09.2020 12:50 Ответить
Если этому "избраннику" начистили табло за то, что он из "слуг народа", то я не удивлен.
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02.09.2020 12:50 Ответить
нардепу полякову повредили правое яцо, завтра покажет в раде с трибуны всей стране, покажет побои, чтоб не думали, что врет
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02.09.2020 12:51 Ответить
и тебе не кашлять
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02.09.2020 12:52 Ответить
Нардепа от Слуги народа Антона Полякова исключили из фракции одновременно со скандалисткой Анной Скороход
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02.09.2020 12:51 Ответить
И во время голосования Антиколомойского закона оба себя проявили по-полной собачками коломойши, подав рекордные количества поправок для блокировки принятия закона.
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02.09.2020 13:56 Ответить
Жалко что пирожки ни кто не покушает.
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02.09.2020 12:53 Ответить
Никто не вдуплился
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02.09.2020 13:14 Ответить
быковать начал вот огреб от пересічного небайдужого громадянина)
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02.09.2020 12:54 Ответить
и тебе не кашлять
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02.09.2020 12:55 Ответить
все уже поняли, что это ты, Антоша
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02.09.2020 14:22 Ответить
во время конфликта ...

Политик, мирно урегулировал ситуацию и ...
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02.09.2020 12:57 Ответить
это те же что Леросу машину сожгли , зелень послала
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02.09.2020 12:59 Ответить
Не звертайте уваги на цей самопіар. Він сам на себе організував цей "напад". Впевнений, він скоро, як Гонтарева, побіжить просити притулок у Лондоні. То ж треба показати, що йому тут залишатись небезпечно. Гонтарева організувала спалення власного будинку, Лерос - спалення власного авто, а цей - власне побиття.
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02.09.2020 12:59 Ответить
ты за Лу Пу ?
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02.09.2020 13:00 Ответить
З якого переляку британці дадуть йому притулок? він нічого з себе не представляє - звичайне зе-нечмо.
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02.09.2020 13:03 Ответить
Дуже небезпечний прецендент. Спочатку слузі народу Полякову дали по кумполу за правду про владу, а потім, коли "почнеться", будуть гоняти вже не тільки слуг, і не тільки за правду, а просто всіх політиків тільки, щоб бити, бити, бити...
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02.09.2020 13:00 Ответить
и тебе не кашлять
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02.09.2020 13:01 Ответить
А що я? Я - майданівець. Мене вже є за що киздити по визначенню.
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02.09.2020 13:07 Ответить
ти вонятко... і тебе чіпати не варто, оскільки смердітимеш ще потужніше.
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02.09.2020 13:21 Ответить
проснись ты всрался , его давно выключили из фракции
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02.09.2020 13:02 Ответить
у зеленной фракции 200 подонков ,54 еще не совсем потеряны
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02.09.2020 13:07 Ответить
Полякова бить можно а Олю Полякову нет.
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02.09.2020 13:11 Ответить
то не Оля то Белочка у тебя
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02.09.2020 13:14 Ответить
Его бить нужно только за ту рекламу в Чернигове, весь город загадил своим "*********".
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02.09.2020 13:15 Ответить
А нефиг было до депутатства продавать голимый ламинат в своём магазине...
Застройщики наконец-то его нашли и решили рассчитаться!
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02.09.2020 13:15 Ответить
Зебилы, БендерЫ не дремлют даже в 5 утра:
У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9275
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02.09.2020 13:29 Ответить
В 4.30 ночи по кабакам пьяное шляется, вот и получил за несоблюдение карантина.
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02.09.2020 13:30 Ответить
Схоже чоловік неочікувано повернувся додому.
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02.09.2020 13:34 Ответить
невдало вискочив з балкону.
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02.09.2020 13:35 Ответить
Пишут, что дорогу не поделили. Маю тачку на литовских бляхах, разве что вместо Рахива был Киев.
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02.09.2020 13:39 Ответить
Любви народной нет предела.
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02.09.2020 13:38 Ответить
Отличная новость! Антон Поляков - это подонок-малорос, ручная шлюха Коломойского, кореш Дубинского и Бужанского. Его надо п#здить регулярно.
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02.09.2020 14:08 Ответить
бенин шняпкогрыз бухал до утра, зацепился за спортика и получил по ***** классически
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02.09.2020 15:53 Ответить
Не*уй шастать среди ночи по городу. Что можно делать под утро в городе нормальному человеку, если не бухим возвращаться домой???
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02.09.2020 17:35 Ответить
 
 