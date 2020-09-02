В центре Киева совершено нападение на нардепа Полякова, - СМИ
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение от врача об оказании медицинской помощи народному депутату Украины. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.
По словам потерпевшего, установлено, что в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - скзано в сообщении.
На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
По данным собственных источников "Обозревателя" в правоохранительных органах нападение было совершено на народного депутата Украины Антона Полякова. Происшествие произошло около 05:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.
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я так понимаю - с пьянки вечерней возвращался с собутыльником, свои друг дружки рылы били.
Дали в морду ?і правильно зробили їх вішати .собак. вже давно пора!
Ну да в кафе (наверное махал корочкой)
Его что били полчаса?
А Кива - верный пес, у него от мертвечука уши инстинктивно прижимаются...
Политик, мирно урегулировал ситуацию и ...
нечмо.
Застройщики наконец-то его нашли и решили рассчитаться!