В центре Киева совершено нападение на нардепа Полякова, - СМИ

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение от врача об оказании медицинской помощи народному депутату Украины. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

По словам потерпевшего, установлено, что в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - скзано в сообщении.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

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Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

По данным собственных источников "Обозревателя" в правоохранительных органах нападение было совершено на народного депутата Украины Антона Полякова. Происшествие произошло около 05:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.