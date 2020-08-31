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Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На активиста Сергея Стерненко под судом в Одессе совершено нападение.

Об этом сообщил его адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Эти двое - свидетели нападения. Приехали из другого города (один из них из Черноморска). Оба в тактических кроссовках", - написал он под фото.

Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 01
Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 02
Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 03

"Спросил, в поддержку ли Сергея они. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона. Сергей цел. Суд еще не начался", - добавил Найем.

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Сам Стерненко написал незадолго до нападения, что встретил возле суда вдову Ивана Кузнецова, погибшего при нападении на него.

"Она очень радостная, улыбается... Такое впечатление, что рада смерти своего мужа, который шел убивать меня за $1000", - отметил он.

Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 04

Позже он подтвердил нападение на него.

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу... Но все в порядке", - написал он в фейсбуке.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 05

Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 06

Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем 07
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Топ комментарии
+42
Зеленые твари постоянно безнаказанно нападают на честных активистов. Зеленая мерзота вернула в Украину времена голубого Януковича и рыговских анналов.
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31.08.2020 13:38
+39
чьи-то?!.. или Труханов или Кива.. тут особо выбора нету..
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31.08.2020 13:43
+28
Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 8272
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31.08.2020 13:54
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А чому вдові того Кузнецова слова ніхто не дає сказати? Якась дискрімінація.
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31.08.2020 14:34 Ответить
а ты на пасть ее посмотри
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31.08.2020 14:36 Ответить
ну що поробиш. таку має. МОжна всіх, хто не подобається в концтабори відправляти. Таке вже було.
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31.08.2020 14:51 Ответить
Давай скажемо правду: Стерненко зарізав тітушку, бидло-гопа... Таких НЕ ЖАЛКО!
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01.09.2020 08:55 Ответить
Я не знаю того бідолагу, але навіть якщо це так, то пан Стерненко все одно має отримати покарання, відповідно до КК України. При цьому він може бути для когось героєм, активістом, патріотом. І я впевнений в тому, що особисто вас хтось може рахувати бидлом, тітушком, гопотою та твариною, але це не дає йому права вас вбивати безкарно.
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01.09.2020 14:18 Ответить
А чому безкарно? Є ж відео допиту другого чувака, є відео з камер. І навіть прокурори визнають, що ті двоє чекали на Стерненка! Тобто факт нападу є і ніхто його не заперечує ж - усі погоджуються, що не Стерненко перший напав!

Дискусії ж точаться щодо того, чи можна вважати самообороною той факт, что Стерненко наніс удар ножем нападнику вже після того, як той тікати почав.
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01.09.2020 15:19 Ответить
ЩОдо дискусій про удар ножем, то там жодних дискусій немає. Цій практиці 200 років і нічого в ній не поміняєш. А що до відео допиту, з камер - то я буду вдячний, якщо ви дасте посилання на них. Самому цікаво розібратись.
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01.09.2020 21:44 Ответить
Она открывает рот только если попросит мужчина, платежеспособный.
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31.08.2020 15:13 Ответить
Тобі до петушарія з портновим і на страну.уа.
Смачного!
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31.08.2020 15:47 Ответить
правда викликає неприйняття?
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31.08.2020 16:14 Ответить
Тільки повні дебіли вважають то за правду.
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31.08.2020 18:13 Ответить
Що "то"?
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31.08.2020 20:46 Ответить
Ну я ж кажу - дебіли.
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31.08.2020 22:11 Ответить
Ти якось плутано висловлюєш думку. Перебухав ти мабуть.
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31.08.2020 22:58 Ответить
когда зелених посадять за зраду,вас пєдошаріков будемо так пи зди ти що будете тікати до орков разом з ригами
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31.08.2020 23:05 Ответить
Той PauloKit про тебе писав?
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31.08.2020 23:19 Ответить
Ці, звичайні для україномовних висловлювання, важко збагнути лише розумово-слабким (дебілам).
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31.08.2020 23:15 Ответить
Які висловлювання? В тебе алкогольний психоз.
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31.08.2020 23:18 Ответить
Отож ти тупе...
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01.09.2020 06:47 Ответить
Ти своїми залишками мізків можеш щось накрапати, достойне читання? Не бухай. Від постійного буху тварини стають рослинами.
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01.09.2020 14:20 Ответить
Мабуть це так зручно - свою розумову обмеженість, маскувати звинуваченням опонентів у зловживанні алкоголю?
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01.09.2020 14:41 Ответить
Дехто, звинуваченнями опонента в дибілізмі маскує свою розумову неповноцінність . Тебе в гербарій не зібрали, як рідкісний прояв дегенерації?
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01.09.2020 21:54 Ответить
Не тужся, розумним виглядати тобы не пыд силу...
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01.09.2020 22:30 Ответить
Це тобі потрібно здаватись розумним . А мені це не потрібно.
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01.09.2020 22:40 Ответить
Гуляй Вася.
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01.09.2020 22:42 Ответить
Та там нема нияких думок..От у нього и негаразди з их висловлюванням...
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01.09.2020 23:38 Ответить
Я так зрозумів, що нападників затримали і як хлопців, що билися з "пітріотами кацапів" на трасі "Киїів-Харків" і взято під варту? Тільки не кажіть, що ні, бо на фото пів батальона поліцейських і всі здали тести, в тому числі і по фізо.
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31.08.2020 14:38 Ответить
Відмінна новина! Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 4717
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31.08.2020 15:25 Ответить
І з якого обдовбаного Усть-Зажопиньська вилізла ця кацапська пердейра? Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2225
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31.08.2020 15:27 Ответить
Хай тебе то не турбує! Турбуйся за цього шлємазла, у нього все буде погано) Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9698
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31.08.2020 15:31 Ответить
Скрепнохромосомні ватоцефали лізуть з Обнуляндії сюди під VPN, вузькоязичні лайнокоменти перекладають за допомогою Google Translste. Це - загальновідома річ. Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9356
Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 8781
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31.08.2020 15:37 Ответить
Давно пора! Он превысил предел необходимой самообороны. Догнал и убил ножом безоружного человека. Закон суров, но это Закон!
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31.08.2020 20:17 Ответить
Якщо він доганяв то ніякої самооборони не було. Крім того , жодних доказів, що на нього напалинемає. ПОрізи він зробив собі сам, своїм ножем, і сам це пізніше підтвердив.
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31.08.2020 20:48 Ответить
Вы оба тролли(за деньги) или полезные идиоты(бесплатно). Просто вопрос, ничего личного. Из-за таких как вы , добровольцы в тюрьмах сидят, Макарову 24 года дали. Законники ***.
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31.08.2020 22:07 Ответить
я по судах ходив 15 років. Я бачив всяку гниль і продажність, але жодного разу не бачив прокурорів, які по статті вбивство просять домашній арешт, при чому той підсудний навіть не має хати, де жити. Не розповідайте байки, що той Стерненко доброволець якийсь. Активісти , які трусять будови, всі живуть від того, скільки забудовники їм заплаатили. Це банальний рекет. Він вбив людину. Якщо вам подобається, що закон має вибіркову дію, то це неправильно, має бути один для всіх. Про Макарова мені нічого не відомо, але в нас більше 15 років не дають.
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31.08.2020 22:55 Ответить
Да нет, это ты продажный тролль нелепо пытаешься отмазывать убийцу. Грязные деньги не принесут тебе счастья.
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01.09.2020 05:44 Ответить
Ну тролье вообще голову потеряло....какого безоружного человека? Стерненко были нанесены раны холодным оружием! Прочти внимательно о чем пишут, мальчонуш..
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31.08.2020 23:38 Ответить
Тролль рошеновский не свисти: 1. Стрим стерненковский смотрел с места убийства? Да-да, тот который у себя стерненко удалил, в сети он есть. Внимательно пересмотри. 2. Холодное оружие принадлежало стерненко? Значит, порезы стерненко или результат самообороны убитого или преднамеренное нанесение себе незначительных травм для скрытия преступления. Все факты, вещдоки и хронология действий сухо показывают, как минимум превышение самообороны.
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01.09.2020 05:37 Ответить
Петрову....Я балдею от этих тролячьих идиотов...На Стерненко для чего напали? Обьясняю, чтобы УБИТЬ...Это понятно? Ну нет просто слов еще немного и Стерненко ,оказывается, нападал на убийцу...и пытался его...убить...С идиотами сложно общаться...
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01.09.2020 23:11 Ответить
Тролль рошеновский, опять детские отмазки лепишь. А почему ты решил, что на на стерненко напали? Это он так сказал? И каким образом его хотели убить? Голыми руками? Где пистолет, граната, нож, обрезок трубы на худой конец??? Объясняю тебе еще раз: единственный, кто был вооружен это убийца-стернеко! И для того, чтобы совершить умышленное убийство стерненко догнал убегающего человека. Тролль, плохо работаешь, снимут с довольствия👎
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02.09.2020 06:30 Ответить
Послушай, я не общаюсь с таким дерьмом как ты....Не знаю кто тебе платит,Кива или Мертвечук, но тролишь ты тупо и бездарно...кстати, громче всех "Держи вора!" кричит именно вор...
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02.09.2020 23:11 Ответить
А де Авака ,чи він лише вміє переслідуватим тільки проукраїнських активістів ,а всяких сепарських тітушок захищає ,як швидко знайшли тих хто посмів напасти на медвечуківських посіпак.
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31.08.2020 15:18 Ответить
Як що в країні не вирішити кацапське питання ,покою від них ніколи не буде.
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31.08.2020 15:24 Ответить
Замаскированная реклама "тактических" кроссовок.
Нужно брать.
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31.08.2020 15:29 Ответить
Почему не дают защиту Сергею от государства?! Он ведь просил.
Его убийце дали защиту. А потерпевшему нет. Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5020
Что то очень неправильное творится в органах!
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31.08.2020 15:39 Ответить
Потому, что зе-быдло вернуло страну во времена Овоща.
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31.08.2020 15:58 Ответить
Вернуло из чего? Стерненко просил защиту от государства после первого нападения и после второго нападения.
Все 3 нападения на Стерненко были при каденции Порошенко, и именно при порошенко Стерненко несколько раз отказывали в предоставлении защиты. Так что ваши потуги перевести все стрелки на зе - выглядят жалко. Суть-то в том, что Потрошок и Зеля - одного поля ягоды и оба недалеко ушли от Яныка.
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31.08.2020 16:31 Ответить
При Прохе его делом демонстративно не занимался Портнов. Именно прихода Осла и ждали реваншисты.
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31.08.2020 18:09 Ответить
Ты отвечал на конкретный вопрос:
"Почему не дают защиту Сергею от государства?! Он ведь просил."

Просил защиту, которую Сергею не дали - именно при Потрохе.
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31.08.2020 18:19 Ответить
Дофига хотите от "бывшего рыга". Теперь наслаждайтесь реальными рыгами.
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31.08.2020 18:33 Ответить
ніяких на нього нападів не було. Це "патріоти" іне тільки вони, самі собі мутять, для рейтингу.
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31.08.2020 20:50 Ответить
Звісно, що були на нього напади. Один з нападників, який стріляв у Стерненка під час другого нападу вже сидить.
Ті 2, яких Стерненко порізав останнього разу - звісно, теж нападали - відомо і хто, і за скільки їм замовив напад.
Нащо ж ви на стільки явно брешете? МедведчукТВ передивилися? То ті же зомботехнології - прям як на Московії.
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01.09.2020 00:01 Ответить
Як ви вважаєте, навіщо комусь нападати на цього Стерненка? Як він просто такий собі патріот, то нафіг він кому потрібен?
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01.09.2020 00:48 Ответить
А навіщо комусь було нападати на Гандзюк? А навіщо комусь було нападати на інших активістів, що заважають місцевій владі красти?
Чи все самі? Самі на себе нападають, самі себе вбивають, а такі собі бандюгани при владі типу Труханова - геть ні при чому?
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01.09.2020 02:16 Ответить
Я не знаю,що там з Гандзюк, бо не в темі. Але я точно знаю, що будівельні "активісти" то суть рекетири. Вони кажуть - дай 50 тисяч , інакше не дамо будувати. Хтось може дасть, а хтось такого активіста хоче знищити.
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01.09.2020 02:23 Ответить
Государство обеспечит подсудимому защиту в СИЗО. Все будет хорошо.
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31.08.2020 20:14 Ответить
теперь дело чести патриотов Украины, повесить етих двоих на гиляку!
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31.08.2020 16:29 Ответить
свои же патриоты и отгуляли.в Одессе его не очень жалуют.
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31.08.2020 16:36 Ответить
...а був би Сірожа і цей раз з ножем.
З інакшим би Цензор був репортажем.
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31.08.2020 17:07 Ответить
Як ото чорна босота в Штатах чуть що починає кричати - расизм,так само у нас всякі бариги,наркоші і бандитня тільки візьмеш його за сраку починає вбиратись у вишиванку і корчити з себе націоналіста...Ну хто вам сказав що Стерненко великий патріот,він що,воював десь,чи зробив щось значиме для України?..Барижив наркоту в Одесі під прикриттям СБУ,ну напали на нього якісь,ну зарізав одного,з ким не буває...Так що,робити з нього національного героя?..Не зауважили,що ми перетворюємось в націю дебілів,перезомбованих легковірних дебілів?..Які сподіваються,що ті інородці,що стануть у нас елітою віднесуться до них по людськи...Даремно...
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31.08.2020 18:47 Ответить
Его пиарят потому что он правосеком был. Тут логика такая - пусть и сукин сын, но он кого надо сукин сын
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31.08.2020 19:20 Ответить
Зеленский, Рюкзаков, Венедиктова, отрабатывают заказ Портнова, агента ФСБ по кличке Казбек. ( https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/ ) по преследованию патриотов Украины.
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31.08.2020 19:04 Ответить
АГЕНТ "КАЗБЕК" ТА ЙОГО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
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31.08.2020 19:05 Ответить
Пиарится. Даже какие-то цены всплыли
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31.08.2020 19:19 Ответить
Андрей Портнов: агент «Казбек» и его преступления против Украины

Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 431

http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek-i-ego-prestupleniya-protiv-ukrainy

Благодаря Портнову Кремль создал в Украине целую сеть так называемых "правозащитных" организаций, которые работают в пользу российского агрессора. СБУ в упор "не замечает" диверсионную сеть врага.

Цель российского агрессора заключается, в первую очередь, во взятии под свой полный контроль всех сфер жизнедеятельности государства Украина. Реализуя свои планы, Кремль постоянно проводит свою подрывную деятельность против Украины с использованием различных сил и средств, основными из которых являются так называемая агентура влияния. К такой агентуре относятся общественные и политические деятели, судьи, адвокаты, журналисты, депутаты разных уровней, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, даже политические партии и организации.

Сегодня почти все сферы жизнедеятельности нашего государства заражены российской агентурной раковой опухолью. Дошло уже до того, что агенты влияния не просто выполняют какие-то точечные поручения Кремля, а создают организации, которые препятствуют Украине вообще строить свою государственность. Они действуют под прикрытием красивого названия и идей обеспечения стандартов защиты прав человека, соблюдения Конституции, законодательства, международных норм. Но это только ширма. Основная их цель - выполнение задач Кремля, нацеленных на дестабилизацию всех сфер жизнедеятельности Украины.
Исследуя дамп электронной почты Б. Рапопорта, мы нашли несколько писем предателя Родины и кремлевского агента "Казбека" - Портнова, которые позволили сделать бесспорный вывод о создании им за деньги Кремля одной из так называемых общественных правозащитных организаций в Украине.
Так, 21 мая 2014 года изменник Родины и пособник российских захватчиков Портнов, находясь в Москве, направляет Б. Рапопорту письмо-предложение о создании общественной организации, которая планирует достичь определенных целей в Украине под прикрытием правозащитной деятельности.
Как видно из текста этого письма, планы у Казбека очень масштабные и очень затратные - для разработки законопроектов, обращений в суды, организации мероприятий по привлечению экспертов, распространение информации и других указанных в документе действий нужны немалые ресурсы. Понятно, что по своей сути эта организация - ширма. Только придурок может поверить в то, что Кремль заинтересован в триумф верховенства права и справедливости в Украине.

далi-
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek-i-ego-prestupleniya-protiv-ukrainy
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31.08.2020 19:20 Ответить
Всі напади на Стерненка - виконання наказів з Мокви. Підтверджень маса по тому, що в Одеській області діють диверсійні групи. Правоохоронна система теж частково задіяна проти патріотичного населення. А якщо правдиво, то є сумніви ,що вона взагалі на боці антиукраїнського антидержавного ЕЛЕМЕНТУ.. Це робота СБУ всі ці напади,а ліплять ********* умисно. Усіх, хто зліпив цю справу будуть подані до Трибуналу без коментарів.
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31.08.2020 19:47 Ответить
Правоохоронна надо писать в кавычках! Таковы реалии, к сожалению.
"Потужний" министр-мафиози у нас, к сожалению.
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31.08.2020 20:02 Ответить
Особисто )(уйло наказувало напастина Стерненка. Бо він Нео. Лікуйтесь.
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31.08.2020 20:54 Ответить
наступна люстрація повинна бути -через шибеницю.все.слава Украіні!
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31.08.2020 22:02 Ответить
просто фото каких-то людей....
и где видео, или фото нападения? что прям ножом в сердце вдарили?
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31.08.2020 22:08 Ответить
Похоже, что всех "нападателей" на этого бандита набирают в детском саду!
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01.09.2020 13:43 Ответить
ОПЗЖ....Это их дело ..Все никак не успокоятся....А власть Зе смотрит на это сквозь пальцы. Ну а в самом деле, это ж не на активистов ОПЗЖ нападают!
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31.08.2020 22:44 Ответить
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