Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем. ФОТО
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На активиста Сергея Стерненко под судом в Одессе совершено нападение.
Об этом сообщил его адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Эти двое - свидетели нападения. Приехали из другого города (один из них из Черноморска). Оба в тактических кроссовках", - написал он под фото.
"Спросил, в поддержку ли Сергея они. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона. Сергей цел. Суд еще не начался", - добавил Найем.
Сам Стерненко написал незадолго до нападения, что встретил возле суда вдову Ивана Кузнецова, погибшего при нападении на него.
"Она очень радостная, улыбается... Такое впечатление, что рада смерти своего мужа, который шел убивать меня за $1000", - отметил он.
Позже он подтвердил нападение на него.
"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу... Но все в порядке", - написал он в фейсбуке.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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Дискусії ж точаться щодо того, чи можна вважати самообороною той факт, что Стерненко наніс удар ножем нападнику вже після того, як той тікати почав.
Смачного!
Нужно брать.
Его убийце дали защиту. А потерпевшему нет.
Что то очень неправильное творится в органах!
Все 3 нападения на Стерненко были при каденции Порошенко, и именно при порошенко Стерненко несколько раз отказывали в предоставлении защиты. Так что ваши потуги перевести все стрелки на зе - выглядят жалко. Суть-то в том, что Потрошок и Зеля - одного поля ягоды и оба недалеко ушли от Яныка.
"Почему не дают защиту Сергею от государства?! Он ведь просил."
Просил защиту, которую Сергею не дали - именно при Потрохе.
Ті 2, яких Стерненко порізав останнього разу - звісно, теж нападали - відомо і хто, і за скільки їм замовив напад.
Нащо ж ви на стільки явно брешете? МедведчукТВ передивилися? То ті же зомботехнології - прям як на Московії.
Чи все самі? Самі на себе нападають, самі себе вбивають, а такі собі бандюгани при владі типу Труханова - геть ні при чому?
З інакшим би Цензор був репортажем.
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek-i-ego-prestupleniya-protiv-ukrainy
Благодаря Портнову Кремль создал в Украине целую сеть так называемых "правозащитных" организаций, которые работают в пользу российского агрессора. СБУ в упор "не замечает" диверсионную сеть врага.
Цель российского агрессора заключается, в первую очередь, во взятии под свой полный контроль всех сфер жизнедеятельности государства Украина. Реализуя свои планы, Кремль постоянно проводит свою подрывную деятельность против Украины с использованием различных сил и средств, основными из которых являются так называемая агентура влияния. К такой агентуре относятся общественные и политические деятели, судьи, адвокаты, журналисты, депутаты разных уровней, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, даже политические партии и организации.
Сегодня почти все сферы жизнедеятельности нашего государства заражены российской агентурной раковой опухолью. Дошло уже до того, что агенты влияния не просто выполняют какие-то точечные поручения Кремля, а создают организации, которые препятствуют Украине вообще строить свою государственность. Они действуют под прикрытием красивого названия и идей обеспечения стандартов защиты прав человека, соблюдения Конституции, законодательства, международных норм. Но это только ширма. Основная их цель - выполнение задач Кремля, нацеленных на дестабилизацию всех сфер жизнедеятельности Украины.
Исследуя дамп электронной почты Б. Рапопорта, мы нашли несколько писем предателя Родины и кремлевского агента "Казбека" - Портнова, которые позволили сделать бесспорный вывод о создании им за деньги Кремля одной из так называемых общественных правозащитных организаций в Украине.
Так, 21 мая 2014 года изменник Родины и пособник российских захватчиков Портнов, находясь в Москве, направляет Б. Рапопорту письмо-предложение о создании общественной организации, которая планирует достичь определенных целей в Украине под прикрытием правозащитной деятельности.
Как видно из текста этого письма, планы у Казбека очень масштабные и очень затратные - для разработки законопроектов, обращений в суды, организации мероприятий по привлечению экспертов, распространение информации и других указанных в документе действий нужны немалые ресурсы. Понятно, что по своей сути эта организация - ширма. Только придурок может поверить в то, что Кремль заинтересован в триумф верховенства права и справедливости в Украине.
далi-
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek-i-ego-prestupleniya-protiv-ukrainy
"Потужний" министр-мафиози у нас, к сожалению.
и где видео, или фото нападения? что прям ножом в сердце вдарили?