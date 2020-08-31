Неизвестные напали на Стерненко под судом в Одессе, - Маси Найем. ФОТО

На активиста Сергея Стерненко под судом в Одессе совершено нападение.

Об этом сообщил его адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Эти двое - свидетели нападения. Приехали из другого города (один из них из Черноморска). Оба в тактических кроссовках", - написал он под фото.







"Спросил, в поддержку ли Сергея они. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона. Сергей цел. Суд еще не начался", - добавил Найем.

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Сам Стерненко написал незадолго до нападения, что встретил возле суда вдову Ивана Кузнецова, погибшего при нападении на него.

"Она очень радостная, улыбается... Такое впечатление, что рада смерти своего мужа, который шел убивать меня за $1000", - отметил он.

Позже он подтвердил нападение на него.

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу... Но все в порядке", - написал он в фейсбуке.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.