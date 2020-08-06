Активисту Стерненко суд смягчил меру пресечения
Суд смягчил меру пресечения экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко по круглосуточному домашнего ареста на ночной домашний арест.
Какпередает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ,
Стерненко будет вынужден находиться под домашним арестом с 21:00 до 6:00. Такая мера будет действовать до 21 сентября.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
Интересно если такая ситуация случится с простым атошником. когда на него наедет пьяное быдло ватное..ему тоже дадут домашний арест или сразу отправят в пресхату...
На самом деле список "тунеядцев" весьма обширен... каждый совок только об этом и думает.
Право на самозащиту должно быть не менее свято, чем право собственности!!!
Пределы самообороны не могут исходить из простого сравнения средств нападения и средств защиты,
средства защиты обязаны быть законными, даже если они на порядок выше средств нападения!
Каждый нападающий должен знать, что может стать трупом."