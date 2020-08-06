РУС
Новости
6 853 54

Активисту Стерненко суд смягчил меру пресечения

Суд смягчил меру пресечения экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко по круглосуточному домашнего ареста на ночной домашний арест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ, 

Стерненко будет вынужден находиться под домашним арестом с 21:00 до 6:00. Такая мера будет действовать до 21 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает продление домашнего ареста активисту Стерненко еще на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Также читайте: Стерненко заявил, что суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела: 11 томов за 10 дней

Автор: 

Стерненко Сергей (412) мера пресечения (520)
Топ комментарии
+21
Если бы не огромный общественный резонанс, то зеленско-портновское говносудие уже давно бы посадило чувака на десятку лет, за то что тот... защищался при вооруженном нападении на него.
06.08.2020 21:42 Ответить
06.08.2020 21:42 Ответить
+19
Сколько держится коцапский высер на этом сайте,примерно?😂🌷××
06.08.2020 21:44 Ответить
06.08.2020 21:44 Ответить
+13
Стерненко - юрист в киевской фирме. А на какое бабло петушарий купил себе хату в испании? неужели журналистской работой?
06.08.2020 21:44 Ответить
06.08.2020 21:44 Ответить
Цирк...
Интересно если такая ситуация случится с простым атошником. когда на него наедет пьяное быдло ватное..ему тоже дадут домашний арест или сразу отправят в пресхату...
06.08.2020 21:30 Ответить
06.08.2020 21:30 Ответить
Нет. Ему дадут денег и отправят домой...
06.08.2020 21:36 Ответить
06.08.2020 21:36 Ответить
К атошникам он не имеет отношения, от слова совсем.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:00 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2020 21:44 Ответить
Кацап плохо шифруешься, лапти торчат.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:50 Ответить
Может тебе еще анализы его кала по лбу размазать?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:44 Ответить
Засек.20 секунд😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 21:48 Ответить
а ну ка бот ватный давай пруф.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:48 Ответить
А коцапы должны отвечать за убийство украинцев?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:50 Ответить
Будет ответ,свинособака?😂🌷××
показать весь комментарий
06.08.2020 21:51 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2020 21:44 Ответить
рыг портнов тоже работает? Или "тунеядец"?
На самом деле список "тунеядцев" весьма обширен... каждый совок только об этом и думает.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:45 Ответить
Вот давай проверим.Ты пишешь-я засекаю.😂😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 21:46 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2020 21:42 Ответить
добавте в последнем предложении "...нападении на него ватника ."
показать весь комментарий
06.08.2020 22:14 Ответить
Видео после нападения посмотри. Стерненко сам говорит, что это его нож. Это потом он заднюю включил. А чуваки даже непонятно нападали ли вообще. Он их обоих порезал. Один начал убегать, а этот догнал через 100 м. и в спину всадил нож. СаМООБОРОНА - В СПИНУ ЧЕРЕЗ 100 МЕТРОВ? Это убийство, чувак. Любой юрист тебе скажет. Обычная месть.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:07 Ответить
А там и выпускной.., как для убийц Бузины...
показать весь комментарий
06.08.2020 21:43 Ответить
Почему свинособака сама себе подмахнула,только влетев на чужой для не сайт?😂🌷××
показать весь комментарий
06.08.2020 21:52 Ответить
Ти часом не з усраіля ???
показать весь комментарий
06.08.2020 21:54 Ответить
Почему ты себе сам подмахнул?😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 21:56 Ответить
Молодец,быстро самоудалился😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 21:57 Ответить
Удались быстрее.Тряпку не успел поменять.Куратор выгонит😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 21:54 Ответить
Тыц🌷😄
показать весь комментарий
06.08.2020 21:58 Ответить
В ген прокуроры самое то! Но свинособак это не должно волновать.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:58 Ответить
А шо хотел вообще?😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 22:15 Ответить
"Сергей Данилов
Право на самозащиту должно быть не менее свято, чем право собственности!!!
Пределы самообороны не могут исходить из простого сравнения средств нападения и средств защиты,
средства защиты обязаны быть законными, даже если они на порядок выше средств нападения!
Каждый нападающий должен знать, что может стать трупом."
показать весь комментарий
06.08.2020 22:01 Ответить
В 80-х годах в СССР ,в связи с историей нападения и измывательством на парочку молодых людей под Каховкой группой крутых парней была статья в прессе.Эти выродки измывались над ними хуже не придумаешь.Тогда парень, обманув этих извергов, попросился к автомобилю за чем то. И в итоге тяпнул топориком этих садистов. Тогда была опубликована ссылка на закон в котором было сказано,что если ты видишь угрозу своей жизни или здоровью,то имеешь право на любые способы защиты.То есть ты можешь нападающего убить тем,что у тебя есть под рукой.Это было в комментариях.Закон был связан датой с августом.Больше не помню.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:27 Ответить
Свободу Стерненко!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:03 Ответить
А шо это за самолайк?😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 22:27 Ответить
Кілька років тому кричали - Савченко в президенти!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:45 Ответить
Почему?Только обоснуй.Вскукареки не считаются😂😂
показать весь комментарий
06.08.2020 22:31 Ответить
Ну?Ты тролль?😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 22:44 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !
Активісту Стерненку суд пом'якшив запобіжний захід - Цензор.НЕТ 4254
показать весь комментарий
06.08.2020 22:23 Ответить
Чому у нього на сраці візитка Яроша?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:56 Ответить
Решили танунах. Чувак их реально рвет даже через ютуб
показать весь комментарий
07.08.2020 00:07 Ответить
Зе!команда вчергове обсирається ріденьким. Ну дуже хочуть поплющити Стерненка, а зась, мізків не вистачає у клоунів.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:20 Ответить
Цирк с конями и ручными флюгерными экспертизами...
показать весь комментарий
07.08.2020 00:39 Ответить
Это обычный пример давления на суд. Высший совет правосудия делает из судей марионеток Банковой. Стерненко за убийство должен сидеть. Но здесь отдельный случай.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:01 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2020 19:24 Ответить
 
 