Печерский райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко

Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

По словам Стерненко, вчера судья Переческого райсуда Пидпалый "по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня около моего дома". Кузнецов погиб при нападении от ранений, нанесенных Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня судья Шевченсковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 бежал из Украины", - написал Стерненко.

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"Думаю, в конце окажется, что я виноват в том, что они на меня напали, потому что я противостоял Труханову (мер Одессы. - Ред.) и тот был вынужден заказывать нападения на меня", - заявил Стерненко.

Он напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня.

В комментариях под постом Стерненко также обратился к Генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Как дела? Сколько стоит отмазывание титушек и заказчиков убийств".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.



