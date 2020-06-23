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Новости Правосудие
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Печерский райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко

Печерский райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко

Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

По словам Стерненко, вчера судья Переческого райсуда Пидпалый "по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня около моего дома". Кузнецов погиб при нападении от ранений, нанесенных Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня судья Шевченсковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 бежал из Украины", - написал Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стерненко рассказал о ночном визите полицейских: "Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста"

"Думаю, в конце окажется, что я виноват в том, что они на меня напали, потому что я противостоял Труханову (мер Одессы. - Ред.) и тот был вынужден заказывать нападения на меня", - заявил Стерненко.

Он напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня.

В комментариях под постом Стерненко также обратился к Генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Как дела? Сколько стоит отмазывание титушек и заказчиков убийств".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Печерский райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко 01
Печерский райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко 02

Автор: 

суд (25097) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+52
Враг захватил власть в Украине.
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23.06.2020 13:50
+36
Это давно уже понятно всем вминяемым людям.
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23.06.2020 13:54
+25
Титушня в любом виде теперь официально неприкасаема!
Слава дебилам!!! Ви зробили це разом !!!!
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23.06.2020 13:53
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Переческий райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5498
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23.06.2020 13:49 Ответить
Враг захватил власть в Украине.
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23.06.2020 13:50 Ответить
Это давно уже понятно всем вминяемым людям.
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23.06.2020 13:54 Ответить
_По комментам не видно. Множество тормозов пишут так, что видно: они считают будто зеушеску, мол, не враг и слуга кремля, а просто тупица и бестолочь, но якобы желает Украине блага... Плуги!
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23.06.2020 14:04 Ответить
Наступна революція буде антикримінальна! Кримінал та корупціонерів будуть виловлювати і вішати!
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23.06.2020 14:05 Ответить
Кто именно это будет делать?
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23.06.2020 14:14 Ответить
Згідно міжнародного права, будь який достатньо великий натовп може сприйматись як народ, а народ це джерело влади і тому народ може судити прямо на вулиці будь кого і присуджувати смертний вирок і це буде законно! В США суд Лінча довший час був абсолютно легальним замінником традиційного суду з юристом-суддєю на чолі! Збирався натовп містечка, обирали суддю, ловили бандитів і вішали і все було в рамках правового поля! Схоже що й нам потрібно перебирати досвід зародків демократії в США, щоб вийти з часів тотального криміналу, мафії та корупції! Зловили бандита, тут же судили і тут же повісили!
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23.06.2020 14:27 Ответить
Фактично випадок Стерненка, коли було вбито найманця нападника це початок народного правосуддя, яке абсолютно в межах правового поля Конституції та законів України! Як тільки людина вичинила злочин, вона стає поза законом і її можуть вбити і це нормально! Тільки так можна досягнути добропорядності громадян, коли злочинців та бандитів будуть просто бвивати на вулиці!
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23.06.2020 14:30 Ответить
Пиндосы?
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23.06.2020 14:29 Ответить
Бубачка в Керченській протоці.
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23.06.2020 13:57 Ответить
Ух ты...в очках, пинджачок нарядил...сурьёзный аж жуть. смешно, отвлекалочка под курированием сбу.
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23.06.2020 13:51 Ответить
А ты бы в суд пошел, как обычно ходишь, в спортивном костюме и кепке?!
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23.06.2020 13:54 Ответить
И в сандалиях надетых на носки.
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23.06.2020 14:33 Ответить
В носках, одетых на сандали.
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23.06.2020 15:02 Ответить
главное для всех участников мероприятия - не переотвлекаться и не перекурироваться,чтобы не пропустить момент,когда еще можно будет отпетлять..
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23.06.2020 13:55 Ответить
Эмм...так он же сдох - смысл в этом подозрении? Разве трупов судят?
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23.06.2020 13:52 Ответить
Ну так потому и отменили подозрение (в связи со смертью подозреваемому). Сам Стерненко на своем канале, еще недели 2 назад говорил, что суд отменит подозрение Кузнецову в связи со смертью
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23.06.2020 13:56 Ответить
Ну так а в чем новость тогда и почему возмущение?
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23.06.2020 14:01 Ответить
ХЗ. Скорее в том, что суд отказался вручать подозрение второму участнику, но цензор с его заголовками.....
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23.06.2020 14:04 Ответить
Насколько я понимаю, отмена подозрения на позволяет игнорировать расследование самого нападения (а не факта его ранения оставшимся в живых Стерненко, поскольку для этого заведено другое дело). Теперь есть некое дело "Стерненко-негодяй-убийца", но почти нет дела "Стерненко-жертва организованного нападения". Соответственно никаких заказчиков нападения искать уже никто не будет.
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23.06.2020 15:05 Ответить
Титушня в любом виде теперь официально неприкасаема!
Слава дебилам!!! Ви зробили це разом !!!!
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23.06.2020 13:53 Ответить
В смысле неприкасаемая? Он сдох вообще-то, потому и подозрение отменили.
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23.06.2020 14:02 Ответить
Я не в курсе тонкостей вашего криминального кодекса, но то, что с него полностью сняли обвинения только сейчас (сделали законопослушным образцовым семьянином), слишком вписывается в эту тенденцию.
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23.06.2020 14:09 Ответить
С него сняли обвинения в связи с его смертью. Вряд-ли это можно назвать "неприкосновенностью".
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23.06.2020 14:11 Ответить
То есть все умершие автоматом чисты перед уголовным кодексом?
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23.06.2020 14:13 Ответить
Так их отмазывают, чтобы Петро в рай пропустил.
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23.06.2020 14:22 Ответить
А что был приговор суда ?
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23.06.2020 14:25 Ответить
Вот только на суде над Стерненко померший будет чист перед законом. Никаких обвинений против него нет и Стерненко убил невинного.
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23.06.2020 14:36 Ответить
"Перечейский суд"
Это ж надо...
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23.06.2020 13:55 Ответить
Тьфу... блин...
"Переческий суд"
И не выговоришь с первого раза.
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23.06.2020 13:57 Ответить
Шоб никто не догадался.(С)
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23.06.2020 13:59 Ответить
Будущие потерпевшие шли убивать Стерненко, ночью, в солнцезащитных очках, без мобильных телефонов, за 1000$...
Аваков, Портнов и другие рыги, дружною толпою, хотят закрыть Сергея.
"Сначала было странно, а потом всё страньше и страньше"...
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23.06.2020 13:57 Ответить
Очко в очках заочковало?
Оно же говорило что лучше в тюрьму чем в могилу. Отказывается от хорошего хрюшка-реппер из Белгород-Днестровского зажопья? Пусть не отказывается, он и так ходячий труп.
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23.06.2020 14:00 Ответить
ОН агитировал за зеленского! Урок всем недоумкам!!!
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23.06.2020 14:02 Ответить
Пруф кинешь если не п#дабол?..
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23.06.2020 14:43 Ответить
обьясните мне в чем фишка: ну оборонялся чувак, ну убил одного из нападавших. но почему от этой новости так возбуждаются шариесосы, кацапы и прочие враги Украины, а портнов даже своих адвокатов предоставил семье убитого.
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23.06.2020 14:04 Ответить
Потому как, кому то хочется показать, что правый сектор все убийцы и фашисты.
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23.06.2020 14:31 Ответить
кацапское петушило. твое фейковое мнение никого не интересует. возвращайся на бутылку.
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23.06.2020 14:53 Ответить
Шарий, ты???
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23.06.2020 15:49 Ответить
Потому что Стерненко для всей этой ватно-коллаборантской мрази типа рыгов и всяких петушариев является одним из главных символов Революции достоинства, проукраинского движения и сопротивления гибридной агрессии паРаши, о чем гомо-зоофил Портнов сам открыто заявлял. Поэтому все мечтающие о пророссийском реванше ублюдки и их последователи люто его ненавидят и пытаются очернить и растоптать.
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23.06.2020 14:50 Ответить
хорошо сказано: "гомо-зоофил"
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23.06.2020 15:16 Ответить
Я бачу тобі все гірше та гірше, раніше щє куди не йшло, а зара вже зовсім дах з`їхав.
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23.06.2020 15:57 Ответить
Забейся обратно под шконарь, петушариевец ущербный.
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23.06.2020 17:00 Ответить
Фішка у тому що він біг за еим сто метрів, а потім добив своїм ножем, 15 років світе хлопчику
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23.06.2020 15:59 Ответить
ніякої "фішки" НЕМАЄ! Стерненко біг за ЗЛОЧИНЦЕМ, ВБИВЦЕЮ, ТІТУШКОЮ, ПОКИДЬКОМ....щоб знешкодити ВБИВЦЮ...щоб така мерзота більше НІКОЛИ не піднімала руки на Людей!!
Якщо таке зробить КОЖНИЙ УКРАЇНЕЦЬ: щоб тітушня та найманці НЕ бігали і НЕ підстерігали Людей на вулицях...ви знаєте якою СТАНЕ УКРАЇНА?! Процвітаючою Державою, яка бореться з криміналом та іншими мерзотниками...
а взагалі я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 16:22 Ответить
судья Переческого райсуда Пидпалый Источник: https://censor.net/n3203775
*** у нотаріуса одна буква може стояти ста міліонів
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23.06.2020 14:15 Ответить
зе дно
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23.06.2020 14:18 Ответить
Слов нет. Нынешняя власть встала на сторону заказчика убийц - мера Одессы, гражданина наРФии - Труханова. Двое убийц, физически подготовленных, материально заинтересованных совершить убийство гражданина Украины, критикующего власть, получают сегодня поддержку!
Эти латентные сепары преследуют гражданина Украины, осмелившегося защищаться и причем успешно! Такую антинародную власть надо сливать в унитаз!
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23.06.2020 14:19 Ответить
Чому реваншизм в країні цвіте буйним цвітом? Таке собі риторичне запитання для 73-відсоткової біомаси?
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23.06.2020 14:21 Ответить
тому-що багато років промивалися мізки Українців 95-м кагалом....а взагалі я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 16:24 Ответить
Ну вообще это обычная практика, дело закрывают в связи со смертью подозреваемого.
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23.06.2020 14:22 Ответить
Топил против Пороха... и утноул - "Совпадение? Не думаю!"
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23.06.2020 14:23 Ответить
При "клятом барыге", которого Стерненко поливал дерьмом ежедневно,то его никто не трогал. А как пришел к власти клоун, у активиста начались траблы. Бумеранг к Стерненко прилетел.
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23.06.2020 14:27 Ответить
Ну что никто не трогал это спорно, при Пете на него было 3 уголовных дела, правда их спускали на тормозах.
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23.06.2020 14:32 Ответить
Это что! Скоро Зебил его наградит. Посмертно.
И реквием сыграет на рояле.
Сами знаете - чем...
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23.06.2020 14:38 Ответить
ЗеЛя подонок и мразь
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23.06.2020 14:44 Ответить
По вашему вести дело по умершему это нормально? Может его еще и посадить надо?
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23.06.2020 14:57 Ответить
Хабад переляканий, як там говорить Білл Гейтс нам будуть заважати для проведення чіпізації і вакцинації населення: націоналісти, релігійні лідери і освітчені громадяни. Тому це ті прошарки, яких будуть знищувать світові магнати в першу чергу.
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23.06.2020 14:47 Ответить
Обычно обвинение снимают в обмен на согласие дать нужные показания в качестве "свидетеля" против "нужного" человека ... ! Как я понимаю - против Стерненко ...!
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23.06.2020 15:09 Ответить
А хто буде давати?
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23.06.2020 15:54 Ответить
Ну все готуйся сісти надовго, тоді виходить що це було вбивство а не самооборона, 15 років.
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23.06.2020 15:53 Ответить
Мельчает Стерненко. Сначала покушение на него заказывал сам Порошенко, а в итоге оказалось, что всего-навсего Труханов.
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23.06.2020 15:56 Ответить
антиукраїнська влада на чолі з Зеленським
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23.06.2020 16:06 Ответить
А якби не відмінив то що?Відкопати,оголосити домашній арешт і знову закопати?..Вибачте за чорний гумор...
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23.06.2020 17:45 Ответить
твой петушарий максимум это тебя, ватного утырка, за зад возьмет как ты мечтаешь в своем русмире.
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23.06.2020 18:24 Ответить
Кузнецов для них свій. Він виконав вимогу онучі нападати на патріотів. І суд онучі, діє як той йому скаже. Ну що, зелебобики? Довибирались? Скільки ще проживете в європейській країні, бо дах з неї вже зняли. Зараз обдирають стіни.
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23.06.2020 18:32 Ответить
Опта------ нові обличчя виявились масками!!!!
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23.06.2020 20:48 Ответить
 
 