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Новини Правосуддя
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Печерський райсуд Києва скасував підозру Кузнецову, який напав на мене, - Стерненко

Печерський райсуд Києва скасував підозру Кузнецову, який напав на мене, - Стерненко

Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із тих, хто напав на екслідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнецов загинув.

За словами Стерненка, вчора суддя Печерського райсуду Підпалий "на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого будинку". Кузнецов загинув під час нападу від поранень, завданих Стерненком, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17.03.2019 втік з України", - написав Стерненко.

"Думаю, наприкінці виявиться що я винен у тому, що вони на мене напали, бо я протистояв Труханову (мер Одеси. - Ред.) і той був змушений замовляти напади на мене", - заявив Стерненко.

Він нагадав, що апеляція на його арешт буде 26 червня.

У коментарях під постом Стерненко також звернувся до Генпрокурора Ірини Венедіктової: "Як справи? Скільки коштує відмазування тітушок і замовників убивств".

Також читайте: Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: "Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту"

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте також: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Печерський райсуд Києва скасував підозру Кузнецову, який напав на мене, - Стерненко 01
Печерський райсуд Києва скасував підозру Кузнецову, який напав на мене, - Стерненко 02

Автор: 

суд (11683) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+52
Враг захватил власть в Украине.
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23.06.2020 13:50
+36
Это давно уже понятно всем вминяемым людям.
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23.06.2020 13:54
+25
Титушня в любом виде теперь официально неприкасаема!
Слава дебилам!!! Ви зробили це разом !!!!
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23.06.2020 13:53
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Переческий райсуд Киева отменил подозрение напавшему на меня Кузнецову, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5498
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23.06.2020 13:49 Відповісти
Враг захватил власть в Украине.
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23.06.2020 13:50 Відповісти
Это давно уже понятно всем вминяемым людям.
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23.06.2020 13:54 Відповісти
_По комментам не видно. Множество тормозов пишут так, что видно: они считают будто зеушеску, мол, не враг и слуга кремля, а просто тупица и бестолочь, но якобы желает Украине блага... Плуги!
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23.06.2020 14:04 Відповісти
Наступна революція буде антикримінальна! Кримінал та корупціонерів будуть виловлювати і вішати!
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23.06.2020 14:05 Відповісти
Кто именно это будет делать?
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23.06.2020 14:14 Відповісти
Згідно міжнародного права, будь який достатньо великий натовп може сприйматись як народ, а народ це джерело влади і тому народ може судити прямо на вулиці будь кого і присуджувати смертний вирок і це буде законно! В США суд Лінча довший час був абсолютно легальним замінником традиційного суду з юристом-суддєю на чолі! Збирався натовп містечка, обирали суддю, ловили бандитів і вішали і все було в рамках правового поля! Схоже що й нам потрібно перебирати досвід зародків демократії в США, щоб вийти з часів тотального криміналу, мафії та корупції! Зловили бандита, тут же судили і тут же повісили!
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23.06.2020 14:27 Відповісти
Фактично випадок Стерненка, коли було вбито найманця нападника це початок народного правосуддя, яке абсолютно в межах правового поля Конституції та законів України! Як тільки людина вичинила злочин, вона стає поза законом і її можуть вбити і це нормально! Тільки так можна досягнути добропорядності громадян, коли злочинців та бандитів будуть просто бвивати на вулиці!
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23.06.2020 14:30 Відповісти
Пиндосы?
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23.06.2020 14:29 Відповісти
Бубачка в Керченській протоці.
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23.06.2020 13:57 Відповісти
Ух ты...в очках, пинджачок нарядил...сурьёзный аж жуть. смешно, отвлекалочка под курированием сбу.
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23.06.2020 13:51 Відповісти
А ты бы в суд пошел, как обычно ходишь, в спортивном костюме и кепке?!
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23.06.2020 13:54 Відповісти
И в сандалиях надетых на носки.
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23.06.2020 14:33 Відповісти
В носках, одетых на сандали.
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23.06.2020 15:02 Відповісти
главное для всех участников мероприятия - не переотвлекаться и не перекурироваться,чтобы не пропустить момент,когда еще можно будет отпетлять..
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23.06.2020 13:55 Відповісти
Эмм...так он же сдох - смысл в этом подозрении? Разве трупов судят?
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23.06.2020 13:52 Відповісти
Ну так потому и отменили подозрение (в связи со смертью подозреваемому). Сам Стерненко на своем канале, еще недели 2 назад говорил, что суд отменит подозрение Кузнецову в связи со смертью
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Ну так а в чем новость тогда и почему возмущение?
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23.06.2020 14:01 Відповісти
ХЗ. Скорее в том, что суд отказался вручать подозрение второму участнику, но цензор с его заголовками.....
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23.06.2020 14:04 Відповісти
Насколько я понимаю, отмена подозрения на позволяет игнорировать расследование самого нападения (а не факта его ранения оставшимся в живых Стерненко, поскольку для этого заведено другое дело). Теперь есть некое дело "Стерненко-негодяй-убийца", но почти нет дела "Стерненко-жертва организованного нападения". Соответственно никаких заказчиков нападения искать уже никто не будет.
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23.06.2020 15:05 Відповісти
Титушня в любом виде теперь официально неприкасаема!
Слава дебилам!!! Ви зробили це разом !!!!
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23.06.2020 13:53 Відповісти
В смысле неприкасаемая? Он сдох вообще-то, потому и подозрение отменили.
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23.06.2020 14:02 Відповісти
Я не в курсе тонкостей вашего криминального кодекса, но то, что с него полностью сняли обвинения только сейчас (сделали законопослушным образцовым семьянином), слишком вписывается в эту тенденцию.
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23.06.2020 14:09 Відповісти
С него сняли обвинения в связи с его смертью. Вряд-ли это можно назвать "неприкосновенностью".
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23.06.2020 14:11 Відповісти
То есть все умершие автоматом чисты перед уголовным кодексом?
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23.06.2020 14:13 Відповісти
Так их отмазывают, чтобы Петро в рай пропустил.
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23.06.2020 14:22 Відповісти
А что был приговор суда ?
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23.06.2020 14:25 Відповісти
Вот только на суде над Стерненко померший будет чист перед законом. Никаких обвинений против него нет и Стерненко убил невинного.
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23.06.2020 14:36 Відповісти
"Перечейский суд"
Это ж надо...
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23.06.2020 13:55 Відповісти
Тьфу... блин...
"Переческий суд"
И не выговоришь с первого раза.
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23.06.2020 13:57 Відповісти
Шоб никто не догадался.(С)
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23.06.2020 13:59 Відповісти
Будущие потерпевшие шли убивать Стерненко, ночью, в солнцезащитных очках, без мобильных телефонов, за 1000$...
Аваков, Портнов и другие рыги, дружною толпою, хотят закрыть Сергея.
"Сначала было странно, а потом всё страньше и страньше"...
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23.06.2020 13:57 Відповісти
Очко в очках заочковало?
Оно же говорило что лучше в тюрьму чем в могилу. Отказывается от хорошего хрюшка-реппер из Белгород-Днестровского зажопья? Пусть не отказывается, он и так ходячий труп.
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23.06.2020 14:00 Відповісти
ОН агитировал за зеленского! Урок всем недоумкам!!!
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23.06.2020 14:02 Відповісти
Пруф кинешь если не п#дабол?..
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23.06.2020 14:43 Відповісти
обьясните мне в чем фишка: ну оборонялся чувак, ну убил одного из нападавших. но почему от этой новости так возбуждаются шариесосы, кацапы и прочие враги Украины, а портнов даже своих адвокатов предоставил семье убитого.
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23.06.2020 14:04 Відповісти
Потому как, кому то хочется показать, что правый сектор все убийцы и фашисты.
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23.06.2020 14:31 Відповісти
кацапское петушило. твое фейковое мнение никого не интересует. возвращайся на бутылку.
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23.06.2020 14:53 Відповісти
Шарий, ты???
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23.06.2020 15:49 Відповісти
Потому что Стерненко для всей этой ватно-коллаборантской мрази типа рыгов и всяких петушариев является одним из главных символов Революции достоинства, проукраинского движения и сопротивления гибридной агрессии паРаши, о чем гомо-зоофил Портнов сам открыто заявлял. Поэтому все мечтающие о пророссийском реванше ублюдки и их последователи люто его ненавидят и пытаются очернить и растоптать.
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23.06.2020 14:50 Відповісти
хорошо сказано: "гомо-зоофил"
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23.06.2020 15:16 Відповісти
Я бачу тобі все гірше та гірше, раніше щє куди не йшло, а зара вже зовсім дах з`їхав.
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23.06.2020 15:57 Відповісти
Забейся обратно под шконарь, петушариевец ущербный.
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23.06.2020 17:00 Відповісти
Фішка у тому що він біг за еим сто метрів, а потім добив своїм ножем, 15 років світе хлопчику
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23.06.2020 15:59 Відповісти
ніякої "фішки" НЕМАЄ! Стерненко біг за ЗЛОЧИНЦЕМ, ВБИВЦЕЮ, ТІТУШКОЮ, ПОКИДЬКОМ....щоб знешкодити ВБИВЦЮ...щоб така мерзота більше НІКОЛИ не піднімала руки на Людей!!
Якщо таке зробить КОЖНИЙ УКРАЇНЕЦЬ: щоб тітушня та найманці НЕ бігали і НЕ підстерігали Людей на вулицях...ви знаєте якою СТАНЕ УКРАЇНА?! Процвітаючою Державою, яка бореться з криміналом та іншими мерзотниками...
а взагалі я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 16:22 Відповісти
судья Переческого райсуда Пидпалый Источник: https://censor.net/n3203775
*** у нотаріуса одна буква може стояти ста міліонів
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23.06.2020 14:15 Відповісти
зе дно
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23.06.2020 14:18 Відповісти
Слов нет. Нынешняя власть встала на сторону заказчика убийц - мера Одессы, гражданина наРФии - Труханова. Двое убийц, физически подготовленных, материально заинтересованных совершить убийство гражданина Украины, критикующего власть, получают сегодня поддержку!
Эти латентные сепары преследуют гражданина Украины, осмелившегося защищаться и причем успешно! Такую антинародную власть надо сливать в унитаз!
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23.06.2020 14:19 Відповісти
Чому реваншизм в країні цвіте буйним цвітом? Таке собі риторичне запитання для 73-відсоткової біомаси?
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23.06.2020 14:21 Відповісти
тому-що багато років промивалися мізки Українців 95-м кагалом....а взагалі я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Ну вообще это обычная практика, дело закрывают в связи со смертью подозреваемого.
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23.06.2020 14:22 Відповісти
Топил против Пороха... и утноул - "Совпадение? Не думаю!"
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23.06.2020 14:23 Відповісти
При "клятом барыге", которого Стерненко поливал дерьмом ежедневно,то его никто не трогал. А как пришел к власти клоун, у активиста начались траблы. Бумеранг к Стерненко прилетел.
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23.06.2020 14:27 Відповісти
Ну что никто не трогал это спорно, при Пете на него было 3 уголовных дела, правда их спускали на тормозах.
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23.06.2020 14:32 Відповісти
Это что! Скоро Зебил его наградит. Посмертно.
И реквием сыграет на рояле.
Сами знаете - чем...
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23.06.2020 14:38 Відповісти
ЗеЛя подонок и мразь
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23.06.2020 14:44 Відповісти
По вашему вести дело по умершему это нормально? Может его еще и посадить надо?
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23.06.2020 14:57 Відповісти
Хабад переляканий, як там говорить Білл Гейтс нам будуть заважати для проведення чіпізації і вакцинації населення: націоналісти, релігійні лідери і освітчені громадяни. Тому це ті прошарки, яких будуть знищувать світові магнати в першу чергу.
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23.06.2020 14:47 Відповісти
Обычно обвинение снимают в обмен на согласие дать нужные показания в качестве "свидетеля" против "нужного" человека ... ! Как я понимаю - против Стерненко ...!
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23.06.2020 15:09 Відповісти
А хто буде давати?
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23.06.2020 15:54 Відповісти
Ну все готуйся сісти надовго, тоді виходить що це було вбивство а не самооборона, 15 років.
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23.06.2020 15:53 Відповісти
Мельчает Стерненко. Сначала покушение на него заказывал сам Порошенко, а в итоге оказалось, что всего-навсего Труханов.
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23.06.2020 15:56 Відповісти
антиукраїнська влада на чолі з Зеленським
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23.06.2020 16:06 Відповісти
А якби не відмінив то що?Відкопати,оголосити домашній арешт і знову закопати?..Вибачте за чорний гумор...
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23.06.2020 17:45 Відповісти
твой петушарий максимум это тебя, ватного утырка, за зад возьмет как ты мечтаешь в своем русмире.
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23.06.2020 18:24 Відповісти
Кузнецов для них свій. Він виконав вимогу онучі нападати на патріотів. І суд онучі, діє як той йому скаже. Ну що, зелебобики? Довибирались? Скільки ще проживете в європейській країні, бо дах з неї вже зняли. Зараз обдирають стіни.
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23.06.2020 18:32 Відповісти
Опта------ нові обличчя виявились масками!!!!
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23.06.2020 20:48 Відповісти
 
 