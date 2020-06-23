Печерський райсуд Києва скасував підозру Кузнецову, який напав на мене, - Стерненко

Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із тих, хто напав на екслідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнецов загинув.

За словами Стерненка, вчора суддя Печерського райсуду Підпалий "на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого будинку". Кузнецов загинув під час нападу від поранень, завданих Стерненком, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17.03.2019 втік з України", - написав Стерненко.

"Думаю, наприкінці виявиться що я винен у тому, що вони на мене напали, бо я протистояв Труханову (мер Одеси. - Ред.) і той був змушений замовляти напади на мене", - заявив Стерненко.

Він нагадав, що апеляція на його арешт буде 26 червня.

У коментарях під постом Стерненко також звернувся до Генпрокурора Ірини Венедіктової: "Як справи? Скільки коштує відмазування тітушок і замовників убивств".

Також читайте: Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: "Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту"

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте також: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.



