Активісту Стерненку суд пом'якшив запобіжний захід

Суд пом'якшив запобіжний захід ексголові одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку за цілодобовим домашнього арешту на нічний домашній арешт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Стерненко буде змушений перебувати під домашнім арештом з 21:00 до 6:00. Такий захід буде діяти до 21 вересня.

Дивіться також: Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці.ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте також: Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Також читайте: Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів

Стерненко Сергій (402) запобіжний захід (552)
+21
Если бы не огромный общественный резонанс, то зеленско-портновское говносудие уже давно бы посадило чувака на десятку лет, за то что тот... защищался при вооруженном нападении на него.
06.08.2020 21:42
+19
Сколько держится коцапский высер на этом сайте,примерно?😂🌷××
06.08.2020 21:44
+13
Стерненко - юрист в киевской фирме. А на какое бабло петушарий купил себе хату в испании? неужели журналистской работой?
06.08.2020 21:44
Цирк...
Интересно если такая ситуация случится с простым атошником. когда на него наедет пьяное быдло ватное..ему тоже дадут домашний арест или сразу отправят в пресхату...
06.08.2020 21:30
Нет. Ему дадут денег и отправят домой...
06.08.2020 21:36
К атошникам он не имеет отношения, от слова совсем.
06.08.2020 22:00
Сколько держится коцапский высер на этом сайте,примерно?😂🌷××
06.08.2020 21:44
Кацап плохо шифруешься, лапти торчат.
06.08.2020 21:50
Может тебе еще анализы его кала по лбу размазать?
06.08.2020 21:44
Засек.20 секунд😂🌷
06.08.2020 21:48
а ну ка бот ватный давай пруф.
06.08.2020 21:48
А коцапы должны отвечать за убийство украинцев?
06.08.2020 21:50
Будет ответ,свинособака?😂🌷××
06.08.2020 21:51
Стерненко - юрист в киевской фирме. А на какое бабло петушарий купил себе хату в испании? неужели журналистской работой?
06.08.2020 21:44
рыг портнов тоже работает? Или "тунеядец"?
На самом деле список "тунеядцев" весьма обширен... каждый совок только об этом и думает.
06.08.2020 21:45
Вот давай проверим.Ты пишешь-я засекаю.😂😂🌷
06.08.2020 21:46
Если бы не огромный общественный резонанс, то зеленско-портновское говносудие уже давно бы посадило чувака на десятку лет, за то что тот... защищался при вооруженном нападении на него.
06.08.2020 21:42
добавте в последнем предложении "...нападении на него ватника ."
06.08.2020 22:14
Видео после нападения посмотри. Стерненко сам говорит, что это его нож. Это потом он заднюю включил. А чуваки даже непонятно нападали ли вообще. Он их обоих порезал. Один начал убегать, а этот догнал через 100 м. и в спину всадил нож. СаМООБОРОНА - В СПИНУ ЧЕРЕЗ 100 МЕТРОВ? Это убийство, чувак. Любой юрист тебе скажет. Обычная месть.
07.08.2020 10:07
А там и выпускной.., как для убийц Бузины...
06.08.2020 21:43
Почему свинособака сама себе подмахнула,только влетев на чужой для не сайт?😂🌷××
06.08.2020 21:52
Ти часом не з усраіля ???
06.08.2020 21:54
Почему ты себе сам подмахнул?😂🌷
06.08.2020 21:56
Молодец,быстро самоудалился😂🌷
06.08.2020 21:57
Удались быстрее.Тряпку не успел поменять.Куратор выгонит😂🌷
06.08.2020 21:54
Тыц🌷😄
06.08.2020 21:58
В ген прокуроры самое то! Но свинособак это не должно волновать.
06.08.2020 21:58
А шо хотел вообще?😂🌷
06.08.2020 22:15
"Сергей Данилов
Право на самозащиту должно быть не менее свято, чем право собственности!!!
Пределы самообороны не могут исходить из простого сравнения средств нападения и средств защиты,
средства защиты обязаны быть законными, даже если они на порядок выше средств нападения!
Каждый нападающий должен знать, что может стать трупом."
06.08.2020 22:01
В 80-х годах в СССР ,в связи с историей нападения и измывательством на парочку молодых людей под Каховкой группой крутых парней была статья в прессе.Эти выродки измывались над ними хуже не придумаешь.Тогда парень, обманув этих извергов, попросился к автомобилю за чем то. И в итоге тяпнул топориком этих садистов. Тогда была опубликована ссылка на закон в котором было сказано,что если ты видишь угрозу своей жизни или здоровью,то имеешь право на любые способы защиты.То есть ты можешь нападающего убить тем,что у тебя есть под рукой.Это было в комментариях.Закон был связан датой с августом.Больше не помню.
06.08.2020 22:27
Свободу Стерненко!!!
06.08.2020 22:03
А шо это за самолайк?😂🌷
06.08.2020 22:27
Кілька років тому кричали - Савченко в президенти!
06.08.2020 22:45
Почему?Только обоснуй.Вскукареки не считаются😂😂
06.08.2020 22:31
Ну?Ты тролль?😂🌷
06.08.2020 22:44
ГЕРОЮ СЛАВА !
Активісту Стерненку суд пом'якшив запобіжний захід - Цензор.НЕТ 4254
06.08.2020 22:23
Чому у нього на сраці візитка Яроша?
06.08.2020 22:56
Решили танунах. Чувак их реально рвет даже через ютуб
07.08.2020 00:07
Зе!команда вчергове обсирається ріденьким. Ну дуже хочуть поплющити Стерненка, а зась, мізків не вистачає у клоунів.
07.08.2020 00:20
Цирк с конями и ручными флюгерными экспертизами...
07.08.2020 00:39
Это обычный пример давления на суд. Высший совет правосудия делает из судей марионеток Банковой. Стерненко за убийство должен сидеть. Но здесь отдельный случай.
07.08.2020 10:01
Решили танунах. Чувак https://tubegay.name/en/category/4294967370/Strap-on/popular/1/ геи со страпоном чёта их реально рвет даже через ютуб
11.09.2020 19:24
 
 