Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм. ФОТО
На активіста Сергія Стерненка під судом в Одесі скоєно напад.
Про це повідомив його адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Ці двоє - свідки нападу. Приїхали з іншого міста (один з них із Чорноморська). Обидва в тактичних кросівках", - написав він під фото.
"Запитав, чи вони в підтримку Сергія. Кажуть, що ні. Просто прийшли подивитися. Кажуть, що нейтральна сторона. Сергій цілий. Суд ще не почався", - додапв Найєм.
Сам Стерненко написав незадовго до нападу, що зустрів біля суду вдову Івана Кузнєцова, який загинув під час нападу на нього.
"Вона дуже радісна, посміхається ... Таке враження, що рада смерті свого чоловіка, який ішов вбивати мене за $1000", - зазначив він.
Пізніше він підтвердив напад на нього.
"Так, на мене намагалися напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням у сфабрикованій проти мене справі… Але все гаразд", - написав він у фейсбуці.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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Дискусії ж точаться щодо того, чи можна вважати самообороною той факт, что Стерненко наніс удар ножем нападнику вже після того, як той тікати почав.
Смачного!
Нужно брать.
Его убийце дали защиту. А потерпевшему нет.
Что то очень неправильное творится в органах!
Все 3 нападения на Стерненко были при каденции Порошенко, и именно при порошенко Стерненко несколько раз отказывали в предоставлении защиты. Так что ваши потуги перевести все стрелки на зе - выглядят жалко. Суть-то в том, что Потрошок и Зеля - одного поля ягоды и оба недалеко ушли от Яныка.
"Почему не дают защиту Сергею от государства?! Он ведь просил."
Просил защиту, которую Сергею не дали - именно при Потрохе.
Ті 2, яких Стерненко порізав останнього разу - звісно, теж нападали - відомо і хто, і за скільки їм замовив напад.
Нащо ж ви на стільки явно брешете? МедведчукТВ передивилися? То ті же зомботехнології - прям як на Московії.
Чи все самі? Самі на себе нападають, самі себе вбивають, а такі собі бандюгани при владі типу Труханова - геть ні при чому?
З інакшим би Цензор був репортажем.
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek-i-ego-prestupleniya-protiv-ukrainy
Благодаря Портнову Кремль создал в Украине целую сеть так называемых "правозащитных" организаций, которые работают в пользу российского агрессора. СБУ в упор "не замечает" диверсионную сеть врага.
Цель российского агрессора заключается, в первую очередь, во взятии под свой полный контроль всех сфер жизнедеятельности государства Украина. Реализуя свои планы, Кремль постоянно проводит свою подрывную деятельность против Украины с использованием различных сил и средств, основными из которых являются так называемая агентура влияния. К такой агентуре относятся общественные и http://argumentua.com/novosti/prokreml-vskii-nardep-derkach-pochina-spetsoperats-yu-proti-ukra-ni-v-ssha политические деятели , судьи, адвокаты, журналисты, http://argumentua.com/novosti/oppoblok-obnarodoval-spisok-agentury-kremlya-kandidatov-v-deputaty-rady депутаты разных уровней, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, даже http://argumentua.com/video/ti-ne-odin-novoviyavlenii-b-znes-soyuz-patr-ota-ta-zradnika политические партии и http://argumentua.com/stati/kolkhoznitsa-medvedchuka-kto-takaya-irina-ponomar организации .
Сегодня почти все сферы жизнедеятельности нашего государства заражены российской агентурной раковой опухолью. Дошло уже до того, что http://argumentua.com/stati/ukraina-na-grani-kapitulyatsii агенты влияния не просто выполняют какие-то точечные поручения Кремля, а создают организации, которые препятствуют Украине вообще строить свою государственность. Они действуют под прикрытием красивого названия и идей обеспечения стандартов защиты прав человека, соблюдения Конституции, законодательства, международных норм. Но это только ширма. Основная их цель - выполнение задач Кремля, нацеленных на дестабилизацию всех сфер жизнедеятельности Украины.
Исследуя дамп электронной почты Б. Рапопорта, мы нашли несколько писем предателя Родины и кремлевского агента "Казбека" - Портнова, которые позволили сделать бесспорный вывод о создании им за деньги Кремля одной из так называемых общественных правозащитных организаций в Украине.
Так, 21 мая 2014 года изменник Родины и пособник российских захватчиков Портнов, находясь в Москве, направляет Б. Рапопорту письмо-предложение о создании общественной организации, которая планирует достичь определенных целей в Украине под прикрытием правозащитной деятельности.
Как видно из текста этого письма, планы у Казбека очень масштабные и очень затратные - для разработки законопроектов, обращений в суды, организации мероприятий по привлечению экспертов, распространение информации и других указанных в документе действий нужны немалые ресурсы. Понятно, что по своей сути эта организация - ширма. Только придурок может поверить в то, что Кремль заинтересован в триумф верховенства права и справедливости в Украине.
далi-
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek-i-ego-prestupleniya-protiv-ukrainy
"Потужний" министр-мафиози у нас, к сожалению.
и где видео, или фото нападения? что прям ножом в сердце вдарили?