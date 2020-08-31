Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм. ФОТО

На активіста Сергія Стерненка під судом в Одесі скоєно напад.

Про це повідомив його адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Ці двоє - свідки нападу. Приїхали з іншого міста (один з них із Чорноморська). Обидва в тактичних кросівках", - написав він під фото.







"Запитав, чи вони в підтримку Сергія. Кажуть, що ні. Просто прийшли подивитися. Кажуть, що нейтральна сторона. Сергій цілий. Суд ще не почався", - додапв Найєм.

Сам Стерненко написав незадовго до нападу, що зустрів біля суду вдову Івана Кузнєцова, який загинув під час нападу на нього.

"Вона дуже радісна, посміхається ... Таке враження, що рада смерті свого чоловіка, який ішов вбивати мене за $1000", - зазначив він.

Пізніше він підтвердив напад на нього.

"Так, на мене намагалися напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням у сфабрикованій проти мене справі… Але все гаразд", - написав він у фейсбуці.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.