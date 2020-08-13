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Активисту Стерненко вручили обвинительный акт: "Буду процессуально сражаться"

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт. Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил сам Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Приходили с адвокатом Ореховским забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому же делу, в котором меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь ... В СБУ для нас пригнали 2 автозака, автобус полиции, приус патрульных и еще кучу людей в гражданском", - говорится в сообщении.

По словам Стерненко, далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы.

"Дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы (да, именно туда, где все контролирует заказчик нападения на меня) для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность в один из судов г. Киев", - добавил активист.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Также читайте: Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко

Автор: 

СБУ (20124) суд (25155) Стерненко Сергей (407)


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Топ комментарии
+14
Хотелось бы активисту напомнить, что он пожинает посеянное самим собой. Он ведь столько сделал под лозунгом "Только бы не Порох". Теперь кушает свое родимое. Теперь как и чем его бить -- это выбор каждого дебила, которых он привел к власти в нашей стране. Тож нечего на зеркало кивать.....

Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 7109
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13.08.2020 18:08 Ответить
+12
А хто платив Кузнецову за напад на Стерненка?
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13.08.2020 17:40 Ответить
+11
Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 9296
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13.08.2020 18:07 Ответить
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А хто платив Кузнецову за напад на Стерненка?
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13.08.2020 17:40 Ответить
Труха через свого підручного.
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13.08.2020 18:21 Ответить
а хто замовєл Tesla?
Эти и другие интересные истории смотрите в эфире "Теракт 95"
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13.08.2020 18:37 Ответить
Не надо только на 95 все валить - у них своих собственных грехов хватает. Труханов к 95 никакого отношения не имеет.
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13.08.2020 18:44 Ответить
А ментам, которые крышевали нападающих и заметали следы, СБУ ничего не вручили?
Ну, тогда понятно, что две службы действовали в связке!
П.С. Кто и когда установит заказчиков?
П.С. По ходу без ФБР тут не разобраться!
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13.08.2020 17:57 Ответить
Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 9296
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13.08.2020 18:07 Ответить
Хотелось бы активисту напомнить, что он пожинает посеянное самим собой. Он ведь столько сделал под лозунгом "Только бы не Порох". Теперь кушает свое родимое. Теперь как и чем его бить -- это выбор каждого дебила, которых он привел к власти в нашей стране. Тож нечего на зеркало кивать.....

Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 7109
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13.08.2020 18:08 Ответить
То есть, Порошенко сейчас клянет ДБР, Генпрокуратуру, полицию ... - свои "детища"?
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13.08.2020 18:13 Ответить
У нас еще до сих пор президент Порошенко? Вы еще не вышли из спячки, али с памятью что-то сталось?
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13.08.2020 18:18 Ответить
Скажи, а почему при Порошенко его дело СБУ забрала у ментов, которых обоснованно подозревали в соучастии, но так ничего и не расследовало?
А Генпрокурор, человек Порошенко, почему не привлёк всю банду, от заказчиков до исполнителей, к ответственности?
Теперь тебе понятна реакция Стерненко на власть, которая его не защитила???
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13.08.2020 18:18 Ответить
А не подскажешь, случайно, за какие-такие "подвиги" Стерненко турнули из ПС и от него отвернулись соратники? Может было что у этого "активиста"?
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13.08.2020 18:22 Ответить
По версии ментов и трухановской банды - торговля запрещённым товаром!
Он её сбывал по ночам и носил исключительно вместе с молоком и кефиром в пакете.....
П.С. Включи мозг, если он есть и не слушай киву, портнова, рабоновича и кацапские СМИ!
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13.08.2020 18:26 Ответить
Т.е. соратники турнули его из ПС именно за это? Неужели? Так может чем-то все-таки "прославился" в самом ПС этот "боец"?
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13.08.2020 18:30 Ответить
а разве он был когда-то бойцом?
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13.08.2020 18:40 Ответить
Ну, за финансовые потоки бился знатно.
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13.08.2020 18:43 Ответить
Правильно, власть, которая ещё и посадит, лучше!!!
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13.08.2020 19:39 Ответить
и шо не так написано?
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13.08.2020 18:45 Ответить
А шо так написано?
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13.08.2020 20:46 Ответить
Да лааадно, "плоды" - дело против Стерненка возбудили еще при Порошенко. Как при Порошенко судили десятки других активистов.
То, что при Зеленском лучше не стало - не означает, что при Порошенке было лучше - также было.
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13.08.2020 18:54 Ответить
А где эти мифические осужденные при Порошенко 7000 активистов-патриотов? Уже вышли из тюрьмы или до сих пор сидят?
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13.08.2020 19:08 Ответить
Не слышал про то, чтобы кого-то выпустили. Как и про цифру 7000.
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13.08.2020 19:20 Ответить
Так вы же рассказывали про 6000 -7000 посаженых. Где же они? Испарились?
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13.08.2020 19:29 Ответить
Співчуваю Стерненко зараз, але ж який він дурний був, якщо не розібрався, що Порох не диктатор і не міг контролювати армію покидьків у вовчих судах імені портнова.
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13.08.2020 23:24 Ответить
Стерненко очень непорядочный редиска. Ни один из бывших серьёзных соратников не встал на его защиту. Просто молчат, чтобы ничего не говорить.
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13.08.2020 23:30 Ответить
нападники невинні від початку ?
нормально...
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13.08.2020 18:43 Ответить
К чему ты ЭТО?
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13.08.2020 20:51 Ответить
Зеленське кривосуддя.
Чим він кращий за лукашенка ?
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13.08.2020 18:42 Ответить
Я смотрю зе-команде не ймется побегать, как овощу...
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13.08.2020 18:43 Ответить
Стерненко себя защищал и Украину. Пусть только попробуют его привлекать.
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13.08.2020 18:44 Ответить
Разрешить оружие для населения. И трактовать любые потенциально спорные дела в пользу "самообороны". Крутить и вести соответствующую пропаганду о 100% оправдательном приговоре в случае самообороны.Каждый будет думать прежде чем рискнуть напасть, нахамить и т.д. Будет знать, что рука у "жертвы" не дрогнет. Какой главный довод у обвинения против Стерненко, это то, что он бежал за нападающем на протяжении 100метров. И сточки зрения закона, да- Стерненко уже самозащитился в тот момент,когда нападающий начал убегать. А будь у Стерненко ствол и понимание что закон будет на его стороне в любом случае- смог ли нападающий пробежать эти 100метров? И вообще стал бы нападать, понимая возможный расклад?
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13.08.2020 19:01 Ответить
Во-первых, я к ним точно не отношусь. Во вторых, а я где-то написал, что он с точки зрения закона прав?По моему напротив. Я за то чтобы был суд присяжных, которые и поставят вердикт т.к. не предвзятый судья его точно не оправдает в рамках существующих законах. Я же говорю, законы в плане отношения к самообороне нужно менять из-за легализации оружия.
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13.08.2020 21:23 Ответить
Зегниды мрази
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13.08.2020 19:34 Ответить
Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 3701
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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13.08.2020 20:03 Ответить
Это дело будет самым позорный в истории "судебной" системы Украины.
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13.08.2020 21:55 Ответить
Шо то долго гуляет пора жрать суп з остатками вермишели от паханов на зоне.На него так страшно напали что он ,Когда нападающий уже ушел не подозревая что он нападал Стерненко забежал в магазин купил нож и защищая свою жизнь еле догнал за сто метров нападающего который шел себе домой и убил его .После чего защитив себя он успокоился за свою СРАННУЮ жизнь пора на нары.
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13.08.2020 23:00 Ответить
КАрнаух- ты свино-собака из Курска или Пензы? Привет пензнякам!
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14.08.2020 05:28 Ответить
СТЕРНЕНКО- В ГЕНПРОКУРОРЫ. ВЕНЕДИКТОВУ-НА МЫЛО!
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14.08.2020 05:27 Ответить
Догнал- убил- шЫколадная самозащита! Может его ещё и наградить медалькой "рАшен"?
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14.08.2020 08:20 Ответить
 
 