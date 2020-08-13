Активисту Стерненко вручили обвинительный акт: "Буду процессуально сражаться"

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт. Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил сам Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Приходили с адвокатом Ореховским забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому же делу, в котором меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь ... В СБУ для нас пригнали 2 автозака, автобус полиции, приус патрульных и еще кучу людей в гражданском", - говорится в сообщении.

По словам Стерненко, далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы.

"Дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы (да, именно туда, где все контролирует заказчик нападения на меня) для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность в один из судов г. Киев", - добавил активист.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

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