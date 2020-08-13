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Новини
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Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися"

Активістові Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Далі справу повинні відправити до Приморського райсуду Одеси.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Приходили з адвокатом Ореховським забирати мій обвинувальний акт за сфабрикованою справою. У тій же справі, в якій мене звинувачують у тому, що я захистив своє життя... У СБУ для нас пригнали 2 автозаки, автобус поліції, пріус патрульних і ще купу людей у цивільному", - йдеться в повідомленні.

За словами Стерненка, далі справу повинні відправити до Приморського райсуду Одеси.

"Справу повинні відправити до Приморського райсуду Одеси (так, саме туди, де все контролює замовник нападу на мене) для розгляду по суті. Однак ми будемо звертатися до Верховного суду з вимогою змінити підсудність в один із судів м Київ", - додав активіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте також: Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Також читайте: Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко

суд (11763) Стерненко Сергій (398)


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Топ коментарі
+14
Хотелось бы активисту напомнить, что он пожинает посеянное самим собой. Он ведь столько сделал под лозунгом "Только бы не Порох". Теперь кушает свое родимое. Теперь как и чем его бить -- это выбор каждого дебила, которых он привел к власти в нашей стране. Тож нечего на зеркало кивать.....

Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 7109
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13.08.2020 18:08 Відповісти
+12
А хто платив Кузнецову за напад на Стерненка?
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13.08.2020 17:40 Відповісти
+11
Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 9296
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13.08.2020 18:07 Відповісти
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А хто платив Кузнецову за напад на Стерненка?
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13.08.2020 17:40 Відповісти
Труха через свого підручного.
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13.08.2020 18:21 Відповісти
а хто замовєл Tesla?
Эти и другие интересные истории смотрите в эфире "Теракт 95"
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13.08.2020 18:37 Відповісти
Не надо только на 95 все валить - у них своих собственных грехов хватает. Труханов к 95 никакого отношения не имеет.
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13.08.2020 18:44 Відповісти
А ментам, которые крышевали нападающих и заметали следы, СБУ ничего не вручили?
Ну, тогда понятно, что две службы действовали в связке!
П.С. Кто и когда установит заказчиков?
П.С. По ходу без ФБР тут не разобраться!
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13.08.2020 17:57 Відповісти
Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 9296
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13.08.2020 18:07 Відповісти
Хотелось бы активисту напомнить, что он пожинает посеянное самим собой. Он ведь столько сделал под лозунгом "Только бы не Порох". Теперь кушает свое родимое. Теперь как и чем его бить -- это выбор каждого дебила, которых он привел к власти в нашей стране. Тож нечего на зеркало кивать.....

Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 7109
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13.08.2020 18:08 Відповісти
То есть, Порошенко сейчас клянет ДБР, Генпрокуратуру, полицию ... - свои "детища"?
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13.08.2020 18:13 Відповісти
У нас еще до сих пор президент Порошенко? Вы еще не вышли из спячки, али с памятью что-то сталось?
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13.08.2020 18:18 Відповісти
Скажи, а почему при Порошенко его дело СБУ забрала у ментов, которых обоснованно подозревали в соучастии, но так ничего и не расследовало?
А Генпрокурор, человек Порошенко, почему не привлёк всю банду, от заказчиков до исполнителей, к ответственности?
Теперь тебе понятна реакция Стерненко на власть, которая его не защитила???
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13.08.2020 18:18 Відповісти
А не подскажешь, случайно, за какие-такие "подвиги" Стерненко турнули из ПС и от него отвернулись соратники? Может было что у этого "активиста"?
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13.08.2020 18:22 Відповісти
По версии ментов и трухановской банды - торговля запрещённым товаром!
Он её сбывал по ночам и носил исключительно вместе с молоком и кефиром в пакете.....
П.С. Включи мозг, если он есть и не слушай киву, портнова, рабоновича и кацапские СМИ!
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13.08.2020 18:26 Відповісти
Т.е. соратники турнули его из ПС именно за это? Неужели? Так может чем-то все-таки "прославился" в самом ПС этот "боец"?
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13.08.2020 18:30 Відповісти
а разве он был когда-то бойцом?
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13.08.2020 18:40 Відповісти
Ну, за финансовые потоки бился знатно.
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13.08.2020 18:43 Відповісти
Правильно, власть, которая ещё и посадит, лучше!!!
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13.08.2020 19:39 Відповісти
и шо не так написано?
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13.08.2020 18:45 Відповісти
А шо так написано?
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13.08.2020 20:46 Відповісти
Да лааадно, "плоды" - дело против Стерненка возбудили еще при Порошенко. Как при Порошенко судили десятки других активистов.
То, что при Зеленском лучше не стало - не означает, что при Порошенке было лучше - также было.
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13.08.2020 18:54 Відповісти
А где эти мифические осужденные при Порошенко 7000 активистов-патриотов? Уже вышли из тюрьмы или до сих пор сидят?
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13.08.2020 19:08 Відповісти
Не слышал про то, чтобы кого-то выпустили. Как и про цифру 7000.
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13.08.2020 19:20 Відповісти
Так вы же рассказывали про 6000 -7000 посаженых. Где же они? Испарились?
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13.08.2020 19:29 Відповісти
Співчуваю Стерненко зараз, але ж який він дурний був, якщо не розібрався, що Порох не диктатор і не міг контролювати армію покидьків у вовчих судах імені портнова.
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13.08.2020 23:24 Відповісти
Стерненко очень непорядочный редиска. Ни один из бывших серьёзных соратников не встал на его защиту. Просто молчат, чтобы ничего не говорить.
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13.08.2020 23:30 Відповісти
нападники невинні від початку ?
нормально...
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13.08.2020 18:43 Відповісти
К чему ты ЭТО?
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13.08.2020 20:51 Відповісти
Зеленське кривосуддя.
Чим він кращий за лукашенка ?
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13.08.2020 18:42 Відповісти
Я смотрю зе-команде не ймется побегать, как овощу...
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13.08.2020 18:43 Відповісти
Стерненко себя защищал и Украину. Пусть только попробуют его привлекать.
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13.08.2020 18:44 Відповісти
Разрешить оружие для населения. И трактовать любые потенциально спорные дела в пользу "самообороны". Крутить и вести соответствующую пропаганду о 100% оправдательном приговоре в случае самообороны.Каждый будет думать прежде чем рискнуть напасть, нахамить и т.д. Будет знать, что рука у "жертвы" не дрогнет. Какой главный довод у обвинения против Стерненко, это то, что он бежал за нападающем на протяжении 100метров. И сточки зрения закона, да- Стерненко уже самозащитился в тот момент,когда нападающий начал убегать. А будь у Стерненко ствол и понимание что закон будет на его стороне в любом случае- смог ли нападающий пробежать эти 100метров? И вообще стал бы нападать, понимая возможный расклад?
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13.08.2020 19:01 Відповісти
Во-первых, я к ним точно не отношусь. Во вторых, а я где-то написал, что он с точки зрения закона прав?По моему напротив. Я за то чтобы был суд присяжных, которые и поставят вердикт т.к. не предвзятый судья его точно не оправдает в рамках существующих законах. Я же говорю, законы в плане отношения к самообороне нужно менять из-за легализации оружия.
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13.08.2020 21:23 Відповісти
Зегниды мрази
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13.08.2020 19:34 Відповісти
Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися" - Цензор.НЕТ 3701
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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13.08.2020 20:03 Відповісти
Это дело будет самым позорный в истории "судебной" системы Украины.
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13.08.2020 21:55 Відповісти
Шо то долго гуляет пора жрать суп з остатками вермишели от паханов на зоне.На него так страшно напали что он ,Когда нападающий уже ушел не подозревая что он нападал Стерненко забежал в магазин купил нож и защищая свою жизнь еле догнал за сто метров нападающего который шел себе домой и убил его .После чего защитив себя он успокоился за свою СРАННУЮ жизнь пора на нары.
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13.08.2020 23:00 Відповісти
КАрнаух- ты свино-собака из Курска или Пензы? Привет пензнякам!
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14.08.2020 05:28 Відповісти
СТЕРНЕНКО- В ГЕНПРОКУРОРЫ. ВЕНЕДИКТОВУ-НА МЫЛО!
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14.08.2020 05:27 Відповісти
Догнал- убил- шЫколадная самозащита! Может его ещё и наградить медалькой "рАшен"?
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14.08.2020 08:20 Відповісти
 
 