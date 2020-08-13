Активістові Стерненку вручили обвинувальний акт: "Буду процесуально боротися"

Активістові Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Далі справу повинні відправити до Приморського райсуду Одеси.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Приходили з адвокатом Ореховським забирати мій обвинувальний акт за сфабрикованою справою. У тій же справі, в якій мене звинувачують у тому, що я захистив своє життя... У СБУ для нас пригнали 2 автозаки, автобус поліції, пріус патрульних і ще купу людей у цивільному", - йдеться в повідомленні.

За словами Стерненка, далі справу повинні відправити до Приморського райсуду Одеси.

"Справу повинні відправити до Приморського райсуду Одеси (так, саме туди, де все контролює замовник нападу на мене) для розгляду по суті. Однак ми будемо звертатися до Верховного суду з вимогою змінити підсудність в один із судів м Київ", - додав активіст.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

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