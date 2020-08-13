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Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко

Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко

Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, яким активісту Сергію Стерненку пом'якшили запобіжний захід.

Про це Стерненко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор Бозовуляк подав апеляційну скаргу та вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт", - написав він.

За словами Стерненка, засідання призначили на 12:00 13 серпня.

"Але сумніваюсь, що так швидко встигнуть передати матеріали з Шевченківського суду в апеляційний, тож, найімовірніше, розгляд відкладуть", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активісту Стерненку суд пом'якшив запобіжний захід

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко 01

Автор: 

апеляція (503) прокуратура (3708) Стерненко Сергій (396) домашній арешт (198) запобіжний захід (514)


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Топ коментарі
+7
Не юродствуй.
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13.08.2020 01:48 Відповісти
+5
За вбивство під домашній арешт? Це ж жах, який суворий запобіжний захід.
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13.08.2020 01:27 Відповісти
+3
Вот именно. Был бы он убийцей, ни о каком домашнем аресте и речи бы не было. Так что очевидно, что прокуроры отлично понимают, что шьют дело просто совершенно ничего с действительностью общего не имеющее.
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13.08.2020 05:47 Відповісти
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За вбивство під домашній арешт? Це ж жах, який суворий запобіжний захід.
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13.08.2020 01:27 Відповісти
Не юродствуй.
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13.08.2020 01:48 Відповісти
Вот именно. Был бы он убийцей, ни о каком домашнем аресте и речи бы не было. Так что очевидно, что прокуроры отлично понимают, что шьют дело просто совершенно ничего с действительностью общего не имеющее.
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13.08.2020 05:47 Відповісти
Ты это, про беркут расскажи который 5 лет сидел не на домашнем аресте, но доказать в итоге не смогли и устроили под конец всю эту клоунаду. Про этого голубчика есть материалы дела где он самообороняясь бежал за убитым 100 метров и добивал его
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13.08.2020 08:17 Відповісти
дебил-детект.
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13.08.2020 08:21 Відповісти
Я , за 15 років по судах, жодного разу не бачив, щоб пред'являючи 115 просили домашній арешт. Якесь до цього пана окреме відношення.
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13.08.2020 13:07 Відповісти
дебил-детект.
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13.08.2020 08:20 Відповісти
то ти лайкаєш то сваришся. ти визначись. ти за правду, чи ти за те що саме тобі приємно чути.
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13.08.2020 13:09 Відповісти
Яка там в біса 115-та? Догнав-добив -- дебіл-детект. От вся правда.
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13.08.2020 14:00 Відповісти
A͓̽g͓̽e͓̽n͓̽t͓̽_♆BI20♆

Білоруси-білорусами, але не забувайте, наші мусора вже більше 6 років не пізжені !

Чим більший термін, тим борзіше вони становляться !
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13.08.2020 01:50 Відповісти
Улыбчивый убийца ,однако.
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13.08.2020 06:37 Відповісти
Такое ощущение что из него делают следующего преза Это просто какой то сюр
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13.08.2020 08:12 Відповісти
От судьбы не уйдешь.
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13.08.2020 08:13 Відповісти
А как топил против Пороха! Как топил!
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13.08.2020 08:14 Відповісти
Этому белому пальту, было - кто угодно только не Порошенко, вот пусть сейчас и не делает круглые глаза...
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13.08.2020 09:38 Відповісти
Дозгнал-убил-защищался! Это всё, что нужно знать о порохоботах!
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13.08.2020 09:49 Відповісти
нема на цих тварюк сашка білого.але думаю шо вони таки дочекаються
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13.08.2020 10:45 Відповісти
Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1929
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13.08.2020 12:17 Відповісти
 
 