Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко
Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, яким активісту Сергію Стерненку пом'якшили запобіжний захід.
Про це Стерненко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурор Бозовуляк подав апеляційну скаргу та вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт", - написав він.
За словами Стерненка, засідання призначили на 12:00 13 серпня.
"Але сумніваюсь, що так швидко встигнуть передати матеріали з Шевченківського суду в апеляційний, тож, найімовірніше, розгляд відкладуть", - додав він.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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