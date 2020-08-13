Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко

Прокуратура подала апелляцию на решение суда, которым активисту Сергею Стерненко смягчили меру пресечения.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест", - написал он.

По словам Стерненко, заседание назначили на 12:00 13 августа.

"Но сомневаюсь, что так быстро успеют передать материалы из Шевченковского суда в апелляционный, поэтому, скорее всего, рассмотрение отложат", - добавил он.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.