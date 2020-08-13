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Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко

Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко

Прокуратура подала апелляцию на решение суда, которым активисту Сергею Стерненко смягчили меру пресечения.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест", - написал он.

По словам Стерненко, заседание назначили на 12:00 13 августа.

"Но сомневаюсь, что так быстро успеют передать материалы из Шевченковского суда в апелляционный, поэтому, скорее всего, рассмотрение отложат", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новий замглавы ОП Татаров требовал для Стерненко подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Также на Цензор.НЕТ: Активисту Стерненко суд смягчил меру пресечения

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко 01

Автор: 

апелляция (628) прокуратура (5039) Стерненко Сергей (405) домашний арест (190) мера пресечения (483)


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Топ комментарии
+7
Не юродствуй.
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13.08.2020 01:48 Ответить
+5
За вбивство під домашній арешт? Це ж жах, який суворий запобіжний захід.
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13.08.2020 01:27 Ответить
+3
Вот именно. Был бы он убийцей, ни о каком домашнем аресте и речи бы не было. Так что очевидно, что прокуроры отлично понимают, что шьют дело просто совершенно ничего с действительностью общего не имеющее.
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13.08.2020 05:47 Ответить
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За вбивство під домашній арешт? Це ж жах, який суворий запобіжний захід.
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13.08.2020 01:27 Ответить
Не юродствуй.
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13.08.2020 01:48 Ответить
Вот именно. Был бы он убийцей, ни о каком домашнем аресте и речи бы не было. Так что очевидно, что прокуроры отлично понимают, что шьют дело просто совершенно ничего с действительностью общего не имеющее.
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13.08.2020 05:47 Ответить
Ты это, про беркут расскажи который 5 лет сидел не на домашнем аресте, но доказать в итоге не смогли и устроили под конец всю эту клоунаду. Про этого голубчика есть материалы дела где он самообороняясь бежал за убитым 100 метров и добивал его
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13.08.2020 08:17 Ответить
дебил-детект.
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13.08.2020 08:21 Ответить
Я , за 15 років по судах, жодного разу не бачив, щоб пред'являючи 115 просили домашній арешт. Якесь до цього пана окреме відношення.
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13.08.2020 13:07 Ответить
дебил-детект.
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13.08.2020 08:20 Ответить
то ти лайкаєш то сваришся. ти визначись. ти за правду, чи ти за те що саме тобі приємно чути.
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13.08.2020 13:09 Ответить
Яка там в біса 115-та? Догнав-добив -- дебіл-детект. От вся правда.
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13.08.2020 14:00 Ответить
A͓̽g͓̽e͓̽n͓̽t͓̽_♆BI20♆

Білоруси-білорусами, але не забувайте, наші мусора вже більше 6 років не пізжені !

Чим більший термін, тим борзіше вони становляться !
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13.08.2020 01:50 Ответить
Улыбчивый убийца ,однако.
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13.08.2020 06:37 Ответить
Такое ощущение что из него делают следующего преза Это просто какой то сюр
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13.08.2020 08:12 Ответить
От судьбы не уйдешь.
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13.08.2020 08:13 Ответить
А как топил против Пороха! Как топил!
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13.08.2020 08:14 Ответить
Этому белому пальту, было - кто угодно только не Порошенко, вот пусть сейчас и не делает круглые глаза...
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13.08.2020 09:38 Ответить
Дозгнал-убил-защищался! Это всё, что нужно знать о порохоботах!
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13.08.2020 09:49 Ответить
нема на цих тварюк сашка білого.але думаю шо вони таки дочекаються
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13.08.2020 10:45 Ответить
Прокуратура вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1929
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13.08.2020 12:17 Ответить
 
 