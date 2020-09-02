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ВР (11779) Київ (13832) напад (1016) Поляков (147)

У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ

Поліція встановлює обставини інциденту за участю народного депутата України. За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковано за ст. 125 Кримінального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України. Для з’ясування всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий завдав йому тілесних ушкоджень. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту", - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділом дізнання Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Проводяться розшукові заходи задля встановлення та затримання причетних осіб до цього кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

За даними власних джерел "Обозревателя" в правоохоронних органах, напад було скоєно на народного депутата України Антона Полякова. Подія сталася близько 5:00 біля кафе "Джаз" у Шевченківському районі столиці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
що ця гнида робила в пів пятій ранку на вулиці?
Дали в морду ?і правильно зробили їх вішати .собак. вже давно пора!
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02.09.2020 12:42
+18
Предал нашу родную партию Слуга народа и нашего Великого Кормчего- Владимира Зеленского!
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02.09.2020 12:41
+14
По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 ...Даже поспать некогда-всё трудится на благо народа У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 23
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02.09.2020 12:44
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такие подонки как этот тип должны умирать в муках а не мгновенно
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02.09.2020 12:39 Відповісти
Предал нашу родную партию Слуга народа и нашего Великого Кормчего- Владимира Зеленского!
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02.09.2020 12:41 Відповісти
Но не трогай лиц, сидящих У кормила, потому, Что кормило это их кормило Много лет И учило кой чему!
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02.09.2020 12:48 Відповісти
ты плохо следишь за базаром этого бениного хмыреныша))) бужанский на пай мальчика тянет
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02.09.2020 13:31 Відповісти
у тебя тухес вместо кастрюли...
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02.09.2020 13:20 Відповісти
переведи)))
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02.09.2020 13:29 Відповісти
что он делал возле дома в 4:30 утра?
я так понимаю - с пьянки вечерней возвращался с собутыльником, свои друг дружки рылы били.
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02.09.2020 13:37 Відповісти
а что известно об етом депутате? у него так же как у бужанского вата вместо мозга?
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02.09.2020 14:48 Відповісти
що ця гнида робила в пів пятій ранку на вулиці?
Дали в морду ?і правильно зробили їх вішати .собак. вже давно пора!
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02.09.2020 12:42 Відповісти
Він снідав у "кахве" "Джаз" під час пандемії
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02.09.2020 12:58 Відповісти
По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 ...Даже поспать некогда-всё трудится на благо народа У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 23
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02.09.2020 12:44 Відповісти
Золотой человек) Даже ночью о народе думает)))))))))) Одно слово-Слуга Народа)))
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02.09.2020 12:53 Відповісти
Происшествие произошло около 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.Источник: https://censor.net/ru/n3217168

Ну да в кафе (наверное махал корочкой)
Его что били полчаса?
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02.09.2020 12:55 Відповісти
"Тут торопиться не надо.... " (с) У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7027
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02.09.2020 13:10 Відповісти
Толерантно ждали пока он 30 минут корочку доставал, что-бы точно узнать что не ошиблись в своих дальнейших действиях.
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02.09.2020 15:26 Відповісти
Травмпункт через дорогу от Just Cafe
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03.09.2020 19:53 Відповісти
Лікарі вийшли з травмпункту і "допомогли" йому, коли він 5 раз "сам" впав об асфальт
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04.09.2020 08:34 Відповісти
Леросу машину сожгли, этому по голове дали...как опасно критиковать собственную партию...рыги, кажется, и то толерантнее были к инакомыслию...
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02.09.2020 12:45 Відповісти
Да який з нього критик? Звичайний ЗЕ-террорист, який намагався вимогати у Ради відкликати деякі закони внесши 6000 поправок до закону про банки.
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02.09.2020 13:00 Відповісти
"Антиколомойський" закон про банки - вдар по нашій Незалежності. Правильно робив, що блокував цей закон.
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02.09.2020 13:11 Відповісти
СуліВонятко, добрий день! У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8515 Співчуваю тобі, ліки вже не діють?
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02.09.2020 13:18 Відповісти
Заміс у ЗЕ-БЄ влади покруче ніж у шапкокрада -заслужений Рєйдер України Бєня привів ЗЕвовку до влади з повним бойовим набором...
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02.09.2020 12:46 Відповісти
Антон Поляков из партии "враг народа". Пусть радуется, что не убили.
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02.09.2020 12:47 Відповісти
Когда Киву и Мертвечука отдубасят?
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02.09.2020 12:48 Відповісти
Це все робиться за гроші(поки що). А гроші тільки у Медведчука.
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02.09.2020 13:04 Відповісти
Медведчук без большого количества вооруженных охранников на улицу вообще не выходит.
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02.09.2020 13:08 Відповісти
Всё верно, видел его кортеж ещё за минут 10 а охрана заранее стоит уже его на подъездах к офису на Большой Васильковской плюс в машине основная
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02.09.2020 13:25 Відповісти
Ага и без Кивы - сторожевого "пса" - не появляется на людях.

А Кива - верный пес, у него от мертвечука уши инстинктивно прижимаются...
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02.09.2020 21:29 Відповісти
и шуфрыча не забывайте!
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02.09.2020 14:33 Відповісти
Але ж проникнення не було? )))
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02.09.2020 12:50 Відповісти
Если этому "избраннику" начистили табло за то, что он из "слуг народа", то я не удивлен.
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02.09.2020 12:50 Відповісти
нардепу полякову повредили правое яцо, завтра покажет в раде с трибуны всей стране, покажет побои, чтоб не думали, что врет
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02.09.2020 12:51 Відповісти
и тебе не кашлять
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02.09.2020 12:52 Відповісти
Нардепа от Слуги народа Антона Полякова исключили из фракции одновременно со скандалисткой Анной Скороход
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02.09.2020 12:51 Відповісти
И во время голосования Антиколомойского закона оба себя проявили по-полной собачками коломойши, подав рекордные количества поправок для блокировки принятия закона.
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02.09.2020 13:56 Відповісти
Жалко что пирожки ни кто не покушает.
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02.09.2020 12:53 Відповісти
Никто не вдуплился У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 289
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02.09.2020 13:14 Відповісти
быковать начал вот огреб от пересічного небайдужого громадянина)
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02.09.2020 12:54 Відповісти
и тебе не кашлять
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02.09.2020 12:55 Відповісти
все уже поняли, что это ты, Антоша
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02.09.2020 14:22 Відповісти
во время конфликта ...
У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7161
Политик, мирно урегулировал ситуацию и ...
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02.09.2020 12:57 Відповісти
это те же что Леросу машину сожгли , зелень послала
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02.09.2020 12:59 Відповісти
Не звертайте уваги на цей самопіар. Він сам на себе організував цей "напад". Впевнений, він скоро, як Гонтарева, побіжить просити притулок у Лондоні. То ж треба показати, що йому тут залишатись небезпечно. Гонтарева організувала спалення власного будинку, Лерос - спалення власного авто, а цей - власне побиття.
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02.09.2020 12:59 Відповісти
ты за Лу Пу ?
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02.09.2020 13:00 Відповісти
З якого переляку британці дадуть йому притулок? він нічого з себе не представляє - звичайне зе-нечмо.
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02.09.2020 13:03 Відповісти
Дуже небезпечний прецендент. Спочатку слузі народу Полякову дали по кумполу за правду про владу, а потім, коли "почнеться", будуть гоняти вже не тільки слуг, і не тільки за правду, а просто всіх політиків тільки, щоб бити, бити, бити...
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02.09.2020 13:00 Відповісти
и тебе не кашлять
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02.09.2020 13:01 Відповісти
А що я? Я - майданівець. Мене вже є за що киздити по визначенню.
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02.09.2020 13:07 Відповісти
ти вонятко... і тебе чіпати не варто, оскільки смердітимеш ще потужніше. У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5519
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02.09.2020 13:21 Відповісти
проснись ты всрался , его давно выключили из фракции
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02.09.2020 13:02 Відповісти
у зеленной фракции 200 подонков ,54 еще не совсем потеряны
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02.09.2020 13:07 Відповісти
Полякова бить можно а Олю Полякову нет. У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 378
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02.09.2020 13:11 Відповісти
то не Оля то Белочка у тебя
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02.09.2020 13:14 Відповісти
Его бить нужно только за ту рекламу в Чернигове, весь город загадил своим "*********".
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02.09.2020 13:15 Відповісти
А нефиг было до депутатства продавать голимый ламинат в своём магазине...У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5043
Застройщики наконец-то его нашли и решили рассчитаться!
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02.09.2020 13:15 Відповісти
Зебилы, БендерЫ не дремлют даже в 5 утра:
У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9275
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02.09.2020 13:29 Відповісти
В 4.30 ночи по кабакам пьяное шляется, вот и получил за несоблюдение карантина.
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02.09.2020 13:30 Відповісти
Схоже чоловік неочікувано повернувся додому.
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02.09.2020 13:34 Відповісти
невдало вискочив з балкону.
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02.09.2020 13:35 Відповісти
Пишут, что дорогу не поделили. Маю тачку на литовских бляхах, разве что вместо Рахива был Киев.
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02.09.2020 13:39 Відповісти
Любви народной нет предела.
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02.09.2020 13:38 Відповісти
Отличная новость! Антон Поляков - это подонок-малорос, ручная шлюха Коломойского, кореш Дубинского и Бужанского. Его надо п#здить регулярно.
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02.09.2020 14:08 Відповісти
бенин шняпкогрыз бухал до утра, зацепился за спортика и получил по ***** классически
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02.09.2020 15:53 Відповісти
Не*уй шастать среди ночи по городу. Что можно делать под утро в городе нормальному человеку, если не бухим возвращаться домой???
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02.09.2020 17:35 Відповісти
 
 