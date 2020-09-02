Тимошенко заявила об улучшении самочувствия: "Кризисное состояние удалось пережить"
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом и находилась в тяжелом состоянии, рассказала о своем самочувствии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Тимошенко в фейсбуке.
"Кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала она.
"Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - отметила Тимошенко.
О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это легко следует из аналитики рейтингов до появления ЗЕ и после . По сути Беня не меньше бздел , шо Пепа останется , как если придёт Юля . Она и была с середины 2017 по январь 2019 абсолютным лидером всех рейтингов даже в первом туре . А Пепа летом 2018 был где-то всреднем 4-7 . Причём средний показатель второго тура до 2 февраля 2019 давал Юле отрыв от 8-15% с Пепой , что вполне Бене гарантировало бы уход Пороха . А раз он двинул ЗЕ , то не против Пепы , а против Юли .
Так шо я спокоен , как только начнёт валиться рейтинг Фофы первого тура (эти 32%) так сразу голоса вернутся к Юле и Толе Гриценко . Частично к Ляшку и Смешко . К Юле , поскольку это в основном социальноориентированные жители Правого берега . Тем кому важны патриотические гасла , но не только , но и их социальные гарантии . Их средняя зарплата .
Важно , чтобы землю не продавали за ящик водки , чтобы "однорукие бандиты" не были в каждой подворотне . Чтобы сохранились фельдшерские пункты в дальних сёлах . И чтобы дети в школу не ездили по 40 км в день в один конец .
Насчёт "ядерного электората" - нет не 10% , а даже 7-8% (разумеется , из помаранчего пояса). Но из них 5-6% это техническая интеллигенция , а 1-2% это т.н. "юлины бабушки" , которых до сих пор впечатлил тот факт , что ЮВТ единственный политик , который взял на себя отвественность всех правителей за скотство с вкладами сбербанка СССР . Кто-то помнит , что разовое пособие для рожениц в 5 раз повысила ...
Насчёт "фантазий" -- и "популизьмы" . Как раз токо слабоумные всё судят по своему опыту - как чукча - "шо увидел , то пою" . Чек читающий и с "open mind" давно уже в курсах , шо на МВФ-ные штучки про либеральную экономику клюют только африканские папуасы да вьетконговские партизаны ... В тех странах , где обитают сами экспёрды-финансисты за либеральные советы могут и по ипалу нащёлкать . Бо в той же Шведции социал-демократы (читай гиппер-популисты и марсисты в кубе) за последние 83 года были у власти лет 75 .
С 1937 - 1998 -- безпрерывно . СДПГ в Дойче -- более половины каденций . ФСП -- больше половины . В Италии ещё и коммуняки имеют вес (бо со Сралиным ещё разосрались) . В Риме мэром был краснодупый лет 30 . Больше половины корпораций в Италии и Франции -- державные . В Испании социалисты 70% каденций у власти . В Португалии до сих пор даже анархисты имеют рейтинги . Да и вообще -- всё , абсолютно всё , что имеют сейчас развитые страны это явное отступление от либеральной экономики . От антидемпинга , до антимонопольных комитетов . От фиксированной минималки , до пособия по безработице .
Никогда и нигде ниодно либеральное или консервативное правительство добровольно не вводило ни гарантию банковских вкладов , ни компенсацию за увольнение . И уж тем паче -- прогрессивные налоги . Именно Джон Кейсли (изучавший досконально Маркса) придумал идею , что высокий средний уровень жизни возможен лишь в тех экономиках , где разница между самыми богатыми и самыми низкими минимизируется (через все те же прогрессивные налоги) . Именно он и его последователи разработали такой налог , когда любая пеня потраченная бизнесменом на свои личные нужды облагается налогом по максимум , а если в вложить в свой бизнес , то минимум . В США разница может составлять для мультимиллионеров от 90% до 2-3% .
Вот это всё именно популисты придумали ... А если бы их не было , то сбылись бы самые жудкие прогнозы по Марксу . Собственно в Аргентине , на Мадгаскаре и на постсофке олигархат и сложился . В Украине и Роиси -- это результат гайдаровщины ...
Поэтому в Раиси Гайдара поддерживали в основном гуманитарии , далёкие от промышленности . А техническая интеллигенция всегда голосовала за Явлинского .
Как в Украине за Юлю . А лингвист или художник или писатель какой -- за Петю . Бо едва отличит сварочный аппарат от самогонного !
А аналитика и прогнозы для тех , кто обладает соотсвествущей инфой и логическим аппаратом . Вон Педро с Мальдив целую неделю управлял не только гнилыми гражданскими (шо не ходять строем и не поют марши) , но и воюющей армией . Окопным врядле такое пришлось по-душе , но генштабу понравилось .
Дед Юрий из Полтавы.
А он не был премьером , на которого обычно сваливают часть экономических негараздов .
Так и было -- погорели рейтинги Арсения и Гройсмана .
Юля была премьером 2 раза и вице-премьером -- раз .
По-сути после её вице-премьерства и вывода страны из бартера и веерных отключений её личный рейтинг скаканул до 8% с нуля .
После первого премьерства на помаранчевом фланге она стала абсолютным лидером : 29% в 2006 году и 32% в 2007 ... А НУ упал с 17% в 2006 до 14% в 2007 .
После второго премьерства и жудкого мирового кризиса с падением украинской экономики на 30% (что выше, чем в 2014) ... Замечу причиной такого падения были цены на металл и уголь - -50 - 60% . Но Рыги ведь не Юща обвиняли в падении , а Юлю , не говоря уже про НУ . Агитации против других соперников Птеродактеля вообще никто не вёл . Только против Юли .
Так вот первый тур , замечу первый , где ещё 20 кандидатов , в том числе помаранчевых : 6.15 млн. 25% , а второй 11.6 млн. , т.е. 45.6% . Кстати , Ющ выбил в первом туре с 6% .
А знаете почему так , бо Юля никогда не вела с народом себя как с тупым стадом , которому перед выборами за 3-2 месяца кидаешь кость ввиде надбавок или двойных пенсий .
Даже обращение как "любі мои" над которым порохоботы иронизируют это её глубинные обеждения . Никогда не опускалась до пощёчины недоброжелателям . Вся политика была человекоцентричной , что в постсофке любят обзывать "популизм" и чем левые и центристы в развитых странах даже гордятся .
В Киеве . И как раз он мне и подавал инфу , про его нишу в бизнесе . А другой друг молодости был решалой в разных управлениях . Так вот с его слов, как раз в 2007 году многие шахер-махеры , шо привыкли при Кучмо и Ибуковиче к известной таксе отката и знали кому и сколько дать , вдруг у них реально бизнес стал , бо чинуши впервые при Юле стали бздеть за откаты и брать 5-кратную мзду за риски . Причём без гарантий . Это мой друг-решало так жаловался на "гадкую Юлю" -- мол братва негодует и не знает , как подъехать .
Если уж самого Ахметку и Фирташку за жабры взала .
А вот друг из бизнеса как раз говорил, что при Юле их арендаторы бздели поднимать и ходили ниже травы ... А когда пришли Ибуковичи , вот именно этот друг и предрёк ещё в 2010 году , шо это бандиты и оне без крови не уйдут из власти . Правда , он не верил в ещё один Майдан тогда и сказал, шо пора готовиться к бандитской династии на лет этак 50 .
Но факт , что другой институтский друг-интеллектуал (который сейчас главный инженер в одном из главков) напротив утверждал, что Ибукович уже другой и ничего страшного в его президенстве . Впрочем и Гриценко тоже так думал , а Пепа ещё и в этой банде был на хлебном министерстве паханом . Так шо друг мой простой коммерс оказался мудрее трёх господ с академическими дипломами и лидерами в политикуме .
Так шо бизнесы бывают разные - у кого-то он завязан на взятко-потоке . Другой может быть минорным акционером той же "Криворожстали" или имел свой газопровод-отвод на потоке Фирташки . Понятно , шо таким Юля кость в горле ... Да и тем , кто имел долю от "черноморского шельфа" трёх студенток -- тоже !
А мой друг в другой сфере и ему важно, шобы аредатор не драл последнюю шкуру .
Шобы Вам не выглядеть олухом и полным невежей попробуйте хоть раз задуматься над смыслом , зачем Вы лично тут ? Какой смысл в Ваших постах и какой КПД их ? И чем ваши тут художества отличаются от обычного заборного творчества ? В стилистике "самдурак" или "Юля (Клавка, Светка) ******" . Одне подростковые эмоции без единого намёка на хоть какой-то смысл и минимальную информацию . Уверяю , что на заборе там КПД на порядок больше и благодарных читателей подобной стилистики .
Вот и тут сравните , свой мелкий и короткий биссер - который за секунду можно прочесть и понимать там нечего . А вот читают его мало . Бо даже однодумцам лень лайкнуть - хотя тут порохоботов в раз десять больше , чем всех остальных вместе взятых . Ну скучно и постно , да и одно и тоже -- эмоции и агрессия .
А вот огромнейший пост да собирает по 6-10 лайков , даже ночной . Его и читать долго и вникать в технократические штучки порой сложно . Один пост собирает больше , чем весь ваш флуд за 20-30 однотипных эмоциональных вихрей (об том шо "Юля сссу..." ) .
Неужели приятно генерировать столь убогую и скудную однообразность !? Возмите 100 нормальных людей со здоровой логикой и один разве что скажет , что чистая абстрация насчёт "занимался бизнесом" выглядит более правдоподобно , чем упоминание 3-х конкретных людей разных профессий по годам их коментами событий тех лет с разбегом в лет 15 . Причём два из этой тройки не являются сторонниками Юли ...
Поэтому , Вы даже для сторонников Пети будете выглядите убого и уныло ... и "занимался бизнесом" == "летал в космос" == "за ночь 50 раз" ... если не будете объективно сравнивать информативность своего поста с информативностью другого поста . Хотя бы когда пытается утверждать , что кто-то что-то выдумывает .
Зачем? Сказки про святость жульки- воровки интересны для любителей старого фольклера е*анутых.
Ну чем не заборная лексика . Тем более -- откройте рыгоблевотные посты : 2006 , 2008 , 2011 голов -- и слово в слово .
Впрочем , Вы даже не скрываете - что во втором туре 2010-го голосовали за енакиевского Птеродактеля . Хоть это похвально . Бо есть тут оригиналы , распекающиеся как разочаровались . Мало кому приятно осознавать , что если бы не их голоса за банду звероящура , то не было бы ни убитых на Майдане , ни захвата Крыма и ОРДЛО .
И Украина давно уже была б в НАТО , а в ЕС и нахер не нужно ! Япония , Австралия , Юж Кореея и воющий Израиль имеют уровень жизни выше , чем больше половины стран ЕС .
Если бы в 2004 году избиратели ЮВТ и Мороза во втором туре голосовали бы за подобного "кандидата для олигофренов" , то уже бы в 2020 софкоиды бы празновали 15 летие династии гопников .
Не зря же народ "по-достоинству" оценил подобную агитацию Бжоловода , как и его помощь по захвату рыгоблевотой бюлетней во втором туре . По-сути Ющ в 2010 году помагал банде делать абсолютно то же , что и в 2004 году , когда оне сфальсифицировали второй тур .
Это к тому шо , типа где-то выше писали мол судя по тому , как Юля не стала президентом и бла-бла-бла . Бо явка была на Донбассе в 2010 ровно так же (что и в 2004) -- на 15-20 выше , чем до и после Ибуковича (в 2019, 2014, 1998, 1994, 1991) . Да и в том же Николаеве никогда не было 30% "надомников за Ибуковича" , как было в 2010 .
Сразу видно , чувака , у которого весьма проблемно с логико-следственным мышлением . Сразу видно, что бизнес был явно ненаукоёмкий из серии купи-продай .
Уж пардоньте - мы инженеры и математики "пролетарской чуйке" (как и псевдо-патриотическим гаслам) не доверяем , и всё больше доверяем расчётам и алгоритмическим моделям . Ну и науке , разумеется .
Так что меня гораздо больше впечатлило международное расследование по офшорам в Панаме (где Пепины бабосы по соседству с "ралдугинскими") , а так же отчёты по налоговым отчислениям в бюджет ********** от Липцкой шоколадки вплоть до 2018 года . А ещё отчёт парламентской комиссии (Сенченко) по Иловайску . А ещё расследования Бигуса . А ещё расчёты С. Лещенко по "тайной бухгалтерии рыгов" . А ещё аудио-книга А. Онищенко "Пётр Пятый" .
Вот Жвания не впечатлил , бо много политической оценки и всё тех же эмоций вместо цифр и логики .
Как и все пламенные речи и софкоидные парады Петра-5 .
А так бы не стыдно было бы и за Янелоха .
Я против кучмизма , т.е. против "монархии" двух сроков .
Я за республику !
Не зря же Билл Гейтс в "Мелкософте" (да и Брин в Гугле) на пушечный выстрел не допускает других спецов к принятию технических и системных решений . Только общее руководство . Бо любой программер или электронщик может ******* 5 адвокатов и 10 бухгалтеров , если ему захочется растянуть сроки разработки . А уж солдафонов ... Пример - одна хитрая маленькая фирма подрядчик заставила целый завод содержать их лет 5 , бо отставной полкан-менеджер купил прогу без исходников . Его , потому выгнали , но через 6 лет, когда уже свои программеры разбежались и R&D умерло и завод стал тупо металлосборкой . Но и в армии он тоже не был строевиком и заведовал там складом оргтехники в генштабе .
А так бы не стыдно было бы и за Янелоха .
Я против кучмизма , т.е. против "монархии" двух сроков .
Я за республику !
Это для тех , кто ленится скролл-баром поёрзать . Или просмотреть "ленту активности" .
Плохо , что на Банковой засел совсем уже йолуп . Но после Ибуковича лично мя трудно чем удивить .
Но и Петя обещал войну закончить за 3 недели , разве нет ?!
Этот Йолуп хотя бы на срока точных не ******** избирателей .
И минские разве ЗЕ подписал ?
И 15 тысяч погибших при ком было ?
Кто так наглавнокомандовал , что цельных 2 котла было ? Ах да , всё это ***** . ***** гений и с ним воевать без котлов невозможно , так ?
P.S.
Кстати войну Судного дня тоже не Голда Меир начала , но после 7 тысяч погибших и не смотря на полный разгром Сирии и Египта (когда танки были в 60 от Каира и Дамаска) , Меир ушла навсегда в оставку и всё правительство - тоже . Хотя по законам Израиля нет главнокомандующих и политическое руководство вообще не учавствует в разработке и принятии военных решений и главу генштаба может только назначать и снимать . Если , допустим глава генштаба откажется начать или приостановить операцию .
И потом , со мной или без ...
Там итак было всё ясно и Пепа мог выиграть второй тур , если бы 5-10 раз сколнировал бы всю львовскую область . Ту единственную , где у него было большинство . Замечу только , что "простое большинство" . Поэтому может и 10 клонов могло бы не хватить !
А ещё замечу , шо вот Вовик уже меньше показателя 1-го тура упал , а антирейтинг Пети всё такой же устойчивый и вот уже года 4 .
Только антирейтинг и есть показатель потенциала лидера . Утиль это больше 60% . А с 40% и Ющ , Хам забирались на Банкову .
Хамство это приглашение дважды премьера на стадионный конферанс . Ещё и после отказа обоих в первом туре от дебатов с ЮВТ .
А "после выборов" Вова лишь демонстрировал , шо ему досье на топ-политиков составляли торговки семками с криворожья в убогом их представлении о политиках и политике .
Его опус был в стиле Шуры Балаганова , для которого идеалом счастью была сумма в 5 тыщ рублей и который мог имеея 50 штук от Бендера , спалиться на кармане . Балаганову трудно представить другие суммы и другие идеалы счастья и уж тем паче великолепный Рио , где все ходят в белых костюмах и круглое лето солнце и мулатки .
Так и Фофику трудно вообразить , что кто-то если бы стремился к баблу , то бы ещё 1998 добазарился с Кучмо и был бы не беднее Ахметки . Или сколько можно было бы иметь за откат по "Криворожстали" , а по "газу Фирташки" , а по шельфу трёх студенток ?
Да и за "Припортовый" в 2009 Беня бы не пожалел лимонов 100-200 , шобы Юля сделала вид , что не заметила монопольный сговор на тендере .
Но Фофка же ближе к торговке семками и для него полтора вонючих министерских портфеля кажутся "Колондайком" . Он не "мыслит" категориями маштабирования моделей поведения .
Оно не видит разницы между конфликтом интересов на сотни миллионов и откатом за ночлежку для бомжей в тысячу баксов . Оно не понимает , что 99% коррупции требует быть во власти . И шо кто не боится из 20 лет просидеть 17 в жёсткой оппозиции и не имеет своих бизнесактивов , это совсем не то, что 17 лет совмещать соственный бизнес с топ-должность при всех президентах , не просидев и 2 лет в оппозиции за те же 20 лет .
Это реально уровень понимания рыночной торговки семками , причём из Кривбаса .
И в апреле 2018 на меня даже дочкина соседка полезла с кулаками , когда я пошутил , шо если ей так хочется еврея-президента , то лучше уж за Глузмана голосовали бы . Типа я антисемит и не понимаю , шо честный дурак лучше прожжёного барыги . А я и не говорил никогда , шо хуже . Просто посмеялся над "розовыми соплями" мечт и грёз . Бо считал Фофку лишь худшим злом , чья задача минимум не дать в Украине вернуться в кучмизм как разновидности монархии . Ну а на максимум изначально расчёта не было . Ну разве что не будет так окровенно совмещать свой бизнес с политикой . И не будет заказ для "Квартала-95" на военную амуниции или там вместо планшетов (на те же деньги) организуют бесплатные посещения артистами фронта . Потому , что только совсем олигофрены не понимают, что заказ ненужных речных катеров на "Кузне" это в любой нормальной стране как минимум пару лет зоны ...
Я вообще считаю, шо президентская форма это анахронизм . Хотя бы для тех стран , где не было 100 лет "мистера Кольта" и в Конституции нет права народа на вооружённое восстание .
И в 40 самых развитых и демократичных стран только одна , где последние сто лет была только президентская форма . Даже Франция только с 1959 года . А не было бы героя войны де-Голля и до сих пор была бы чисто парламентской .
Хоча людина з іншого світу, не совкового, так і має міркувати
Ніякого креативу. За що російський шпигун Порошенко вам тільки гроши платить?
Петра Алексеевича можете ещё квалифицированно продиагностировать? Вспомнился почему-то в период чтения. Понимаю, что офф-топ, но интересно экспертное мнение.
_____________
Блохи гризли старого, хворого собаку. Блохам було добре, бо собака не міг їх навіть почухати задньою лапою. Коли собака здохла, то здохли і блохи. Все
Тому з сумом констатую, що у середовищі психіаторів є свої "семени глузмани", а є свої "пропани"