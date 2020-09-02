Тимошенко заявила об улучшении самочувствия: "Кризисное состояние удалось пережить"

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом и находилась в тяжелом состоянии, рассказала о своем самочувствии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Тимошенко в фейсбуке.

"Кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала она.

"Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - отметила Тимошенко.

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О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.