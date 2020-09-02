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Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття:

Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, яка заразилася коронавірусом і перебувала в тяжкому стані, розповіла про своє самопочуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Тимошенко в фейсбуці.

"Кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала вона.

"Саме зараз, сьогодні, я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров'я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради щодо лікування, рятівні пропозиції. Все це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цим лихом", - зазначила Тимошенко.

Також читайте: Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко

Про захворювання Тимошенко стало відомо в неділю, 23 серпня.

Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: Кризовий стан вдалося пережити 01

Автор: Анастасія Потіха
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+43
Та бачили вже.
Тимошенко заявила об улучшении самочувствия: "Кризисное состояние удалось пережить" - Цензор.НЕТ 7412
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02.09.2020 13:19
+32
Тимошенко заявила об улучшении самочувствия: "Кризисное состояние удалось пережить" - Цензор.НЕТ 8244
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02.09.2020 13:19
+20
здоровья тебе Юля!!!
без твоих яиц, в этом зборище скучно!
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02.09.2020 13:18
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Сегодняшний ее рейтинг говорит сам за себя.
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02.09.2020 20:20 Відповісти
Просто Фофка уже в первом туре потоптался на её электоральном поле на правобережье .
Это легко следует из аналитики рейтингов до появления ЗЕ и после . По сути Беня не меньше бздел , шо Пепа останется , как если придёт Юля . Она и была с середины 2017 по январь 2019 абсолютным лидером всех рейтингов даже в первом туре . А Пепа летом 2018 был где-то всреднем 4-7 . Причём средний показатель второго тура до 2 февраля 2019 давал Юле отрыв от 8-15% с Пепой , что вполне Бене гарантировало бы уход Пороха . А раз он двинул ЗЕ , то не против Пепы , а против Юли .

Так шо я спокоен , как только начнёт валиться рейтинг Фофы первого тура (эти 32%) так сразу голоса вернутся к Юле и Толе Гриценко . Частично к Ляшку и Смешко . К Юле , поскольку это в основном социальноориентированные жители Правого берега . Тем кому важны патриотические гасла , но не только , но и их социальные гарантии . Их средняя зарплата .
Важно , чтобы землю не продавали за ящик водки , чтобы "однорукие бандиты" не были в каждой подворотне . Чтобы сохранились фельдшерские пункты в дальних сёлах . И чтобы дети в школу не ездили по 40 км в день в один конец .
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02.09.2020 20:58 Відповісти
Не смешите фантазиями и хотелками. Юля отработанный материал. Ее просто затоптали на ее же электоральном поле-популизма для слабоумных. Беня провернул совсем циничную аферу-не став класть все яйца в корзину тимошенко,а выставив совсем циничное тело- патриотам он обещал борьбу за Украину,ватникам-дружбу с кацапией,халявщикам- все и сейчас,причем без потуг и стараний,одиноким-бабу,дурам-хотя бы бусы.У тимошенко есть свой ядреный электорат ,совсем неадекватный,но не более 10 процентов.Гриценко может только разваливать ,продавать и критиковать. Созидать и принимать решения оно не может.Ляшку не светит еще долго,алергия на клоунов будет знатная и продолжительная. А смешко вообще мутнорылое тело хз на кого работающее. Сейчас мои бывшие знакомые ,голосовавшие за зе ,отводят глаза,злятся и матюкаются. Но всего один признался честно,что его цинично поимели за его любовь к халяве. Остальные еще мучительно ищут виноватого в своей победе. Как ваня сулима.Но все это не отменяет того факта,что все понимают,что попали в полную жопу. И пока не наедятся своего выбора- до боли,до рвоты,до вылетания последних хлебных крошек их пустых карманов от позывов-ничего хорошего не будет. Может потом начнут думать. Хотелось бы в это верить.
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02.09.2020 22:17 Відповісти
Такое впечатление , шо все вы (порохоботы) спать не ложитесь без рыгоблевотного цитатника Бо с 2004 года читаю я на Цензор-нете , фраза в фразу , про "отработанный материал" , про "популизм для слабоумных" . Ну не стыдно цитировать зековский "креатифчик" ? Ведь имбецилом был Звероящур Вицька ... А Шоколадный заяць всё ж таки универ киевский закончил по дипломатическому факу . Неужто трудно как-то иначе фразы группировать - бо срам один плагиатный .

Насчёт "ядерного электората" - нет не 10% , а даже 7-8% (разумеется , из помаранчего пояса). Но из них 5-6% это техническая интеллигенция , а 1-2% это т.н. "юлины бабушки" , которых до сих пор впечатлил тот факт , что ЮВТ единственный политик , который взял на себя отвественность всех правителей за скотство с вкладами сбербанка СССР . Кто-то помнит , что разовое пособие для рожениц в 5 раз повысила ...

Насчёт "фантазий" -- и "популизьмы" . Как раз токо слабоумные всё судят по своему опыту - как чукча - "шо увидел , то пою" . Чек читающий и с "open mind" давно уже в курсах , шо на МВФ-ные штучки про либеральную экономику клюют только африканские папуасы да вьетконговские партизаны ... В тех странах , где обитают сами экспёрды-финансисты за либеральные советы могут и по ипалу нащёлкать . Бо в той же Шведции социал-демократы (читай гиппер-популисты и марсисты в кубе) за последние 83 года были у власти лет 75 .
С 1937 - 1998 -- безпрерывно . СДПГ в Дойче -- более половины каденций . ФСП -- больше половины . В Италии ещё и коммуняки имеют вес (бо со Сралиным ещё разосрались) . В Риме мэром был краснодупый лет 30 . Больше половины корпораций в Италии и Франции -- державные . В Испании социалисты 70% каденций у власти . В Португалии до сих пор даже анархисты имеют рейтинги . Да и вообще -- всё , абсолютно всё , что имеют сейчас развитые страны это явное отступление от либеральной экономики . От антидемпинга , до антимонопольных комитетов . От фиксированной минималки , до пособия по безработице .
Никогда и нигде ниодно либеральное или консервативное правительство добровольно не вводило ни гарантию банковских вкладов , ни компенсацию за увольнение . И уж тем паче -- прогрессивные налоги . Именно Джон Кейсли (изучавший досконально Маркса) придумал идею , что высокий средний уровень жизни возможен лишь в тех экономиках , где разница между самыми богатыми и самыми низкими минимизируется (через все те же прогрессивные налоги) . Именно он и его последователи разработали такой налог , когда любая пеня потраченная бизнесменом на свои личные нужды облагается налогом по максимум , а если в вложить в свой бизнес , то минимум . В США разница может составлять для мультимиллионеров от 90% до 2-3% .
Вот это всё именно популисты придумали ... А если бы их не было , то сбылись бы самые жудкие прогнозы по Марксу . Собственно в Аргентине , на Мадгаскаре и на постсофке олигархат и сложился . В Украине и Роиси -- это результат гайдаровщины ...
Поэтому в Раиси Гайдара поддерживали в основном гуманитарии , далёкие от промышленности . А техническая интеллигенция всегда голосовала за Явлинского .
Как в Украине за Юлю . А лингвист или художник или писатель какой -- за Петю . Бо едва отличит сварочный аппарат от самогонного !
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03.09.2020 03:42 Відповісти
Тебе там из жидовии виднее.
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03.09.2020 15:45 Відповісти
"Виднее" это про пейзажи и картинки разные . Или там покорить Лходзе или Маккинли можно токо своими двумя да с ледорубом и кошками ...

А аналитика и прогнозы для тех , кто обладает соотсвествущей инфой и логическим аппаратом . Вон Педро с Мальдив целую неделю управлял не только гнилыми гражданскими (шо не ходять строем и не поют марши) , но и воюющей армией . Окопным врядле такое пришлось по-душе , но генштабу понравилось .
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03.09.2020 15:59 Відповісти
Ты бы памерсы прикупил ,про запас для своего переднего и заднего аппарата ,а то ночью порох присниться,так ты и в Израиле от страха обгадишся,аналитик с инфой.
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03.09.2020 16:04 Відповісти
Юля! Рады за тебя-выздоравливай побыстрее. Ты нужна людям, стране, в целом, и детям.
Дед Юрий из Полтавы.
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02.09.2020 19:38 Відповісти
Давайте сравнивать . Пепа , когда ушёл в 2019 за него проголосовало в первом туре чуть больше 3 млн. или 15.0% . А во втором 24.5% и 4.5% .
А он не был премьером , на которого обычно сваливают часть экономических негараздов .
Так и было -- погорели рейтинги Арсения и Гройсмана .

Юля была премьером 2 раза и вице-премьером -- раз .
По-сути после её вице-премьерства и вывода страны из бартера и веерных отключений её личный рейтинг скаканул до 8% с нуля .
После первого премьерства на помаранчевом фланге она стала абсолютным лидером : 29% в 2006 году и 32% в 2007 ... А НУ упал с 17% в 2006 до 14% в 2007 .
После второго премьерства и жудкого мирового кризиса с падением украинской экономики на 30% (что выше, чем в 2014) ... Замечу причиной такого падения были цены на металл и уголь - -50 - 60% . Но Рыги ведь не Юща обвиняли в падении , а Юлю , не говоря уже про НУ . Агитации против других соперников Птеродактеля вообще никто не вёл . Только против Юли .
Так вот первый тур , замечу первый , где ещё 20 кандидатов , в том числе помаранчевых : 6.15 млн. 25% , а второй 11.6 млн. , т.е. 45.6% . Кстати , Ющ выбил в первом туре с 6% .

А знаете почему так , бо Юля никогда не вела с народом себя как с тупым стадом , которому перед выборами за 3-2 месяца кидаешь кость ввиде надбавок или двойных пенсий .
Даже обращение как "любі мои" над которым порохоботы иронизируют это её глубинные обеждения . Никогда не опускалась до пощёчины недоброжелателям . Вся политика была человекоцентричной , что в постсофке любят обзывать "популизм" и чем левые и центристы в развитых странах даже гордятся .
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02.09.2020 20:13 Відповісти
Я жил при юле и занимался предпринимательской деятельностью в Украине. У меня свой опыт и он для меня значит гораздо больше ,чем все агитки ,статьи и цифры всех заказных статей всего мира. Голосовать за нее не намерен ни при каких обстоятельствах.
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02.09.2020 20:25 Відповісти
Вы это всего один голос , как и я , собственно . Мой друг тоже до сих пор в бизнесе .
В Киеве . И как раз он мне и подавал инфу , про его нишу в бизнесе . А другой друг молодости был решалой в разных управлениях . Так вот с его слов, как раз в 2007 году многие шахер-махеры , шо привыкли при Кучмо и Ибуковиче к известной таксе отката и знали кому и сколько дать , вдруг у них реально бизнес стал , бо чинуши впервые при Юле стали бздеть за откаты и брать 5-кратную мзду за риски . Причём без гарантий . Это мой друг-решало так жаловался на "гадкую Юлю" -- мол братва негодует и не знает , как подъехать .
Если уж самого Ахметку и Фирташку за жабры взала .
А вот друг из бизнеса как раз говорил, что при Юле их арендаторы бздели поднимать и ходили ниже травы ... А когда пришли Ибуковичи , вот именно этот друг и предрёк ещё в 2010 году , шо это бандиты и оне без крови не уйдут из власти . Правда , он не верил в ещё один Майдан тогда и сказал, шо пора готовиться к бандитской династии на лет этак 50 .
Но факт , что другой институтский друг-интеллектуал (который сейчас главный инженер в одном из главков) напротив утверждал, что Ибукович уже другой и ничего страшного в его президенстве . Впрочем и Гриценко тоже так думал , а Пепа ещё и в этой банде был на хлебном министерстве паханом . Так шо друг мой простой коммерс оказался мудрее трёх господ с академическими дипломами и лидерами в политикуме .
Так шо бизнесы бывают разные - у кого-то он завязан на взятко-потоке . Другой может быть минорным акционером той же "Криворожстали" или имел свой газопровод-отвод на потоке Фирташки . Понятно , шо таким Юля кость в горле ... Да и тем , кто имел долю от "черноморского шельфа" трёх студенток -- тоже !
А мой друг в другой сфере и ему важно, шобы аредатор не драл последнюю шкуру .
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02.09.2020 20:48 Відповісти
К чему этот длинный опус про ваших,возможно мнимых, друзей? Или вы своим отсутствием опыта жизни и ведения бизнеса при юле пытаетесь изменить мою оценку этой фигуре? Напрасный труд. Мне давно все предельно ясно по юле до мелочей. Да,я всего один человек. Но судя по неоднократному пролету данной личности мимо президенского кресла,и сегодняшнему рейтингу я таки не совсем один.
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02.09.2020 21:17 Відповісти
Ведка эта уже давно в оффтопе (т.е. мало кто будет читать её), поэтому позволю себе небольшой совет - причём по доброму .
Шобы Вам не выглядеть олухом и полным невежей попробуйте хоть раз задуматься над смыслом , зачем Вы лично тут ? Какой смысл в Ваших постах и какой КПД их ? И чем ваши тут художества отличаются от обычного заборного творчества ? В стилистике "самдурак" или "Юля (Клавка, Светка) ******" . Одне подростковые эмоции без единого намёка на хоть какой-то смысл и минимальную информацию . Уверяю , что на заборе там КПД на порядок больше и благодарных читателей подобной стилистики .
Вот и тут сравните , свой мелкий и короткий биссер - который за секунду можно прочесть и понимать там нечего . А вот читают его мало . Бо даже однодумцам лень лайкнуть - хотя тут порохоботов в раз десять больше , чем всех остальных вместе взятых . Ну скучно и постно , да и одно и тоже -- эмоции и агрессия .
А вот огромнейший пост да собирает по 6-10 лайков , даже ночной . Его и читать долго и вникать в технократические штучки порой сложно . Один пост собирает больше , чем весь ваш флуд за 20-30 однотипных эмоциональных вихрей (об том шо "Юля сссу..." ) .
Неужели приятно генерировать столь убогую и скудную однообразность !? Возмите 100 нормальных людей со здоровой логикой и один разве что скажет , что чистая абстрация насчёт "занимался бизнесом" выглядит более правдоподобно , чем упоминание 3-х конкретных людей разных профессий по годам их коментами событий тех лет с разбегом в лет 15 . Причём два из этой тройки не являются сторонниками Юли ...
Поэтому , Вы даже для сторонников Пети будете выглядите убого и уныло ... и "занимался бизнесом" == "летал в космос" == "за ночь 50 раз" ... если не будете объективно сравнивать информативность своего поста с информативностью другого поста . Хотя бы когда пытается утверждать , что кто-то что-то выдумывает .
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03.09.2020 02:10 Відповісти
А я разве спрашивал вашего совета? Смешно выглядит ваш менторский тон заботливого папаши. Ваша манечка придумала вам такую должность? Если вы на форуме только ради сбора лайков это сугубо ваша вавка. Мне как то фиолетово как вы лично реагируете. Поборники ,,обьективности,,информации должны не выдумывать про надписи на заборах,которые я не писал,и не приписывать мне слова,,*******,, которых я не говорил. С ваней сулимой полтора года назад мы спорили с пеной у рта,и я тогда еще говорил ему,что будет с моей Украиной,если он проголосует за зеленского. Сейчас он поет противоположное,обвиняя меня лично в продажности ,без веских доказательств. Вас,лично,это не возмущает? Нет. При вас он дает такие же тупые советы ,как и вы,,о которых его никто не просит,не утруждая себя совсем ответственностью за свои слова и действия(загляни в платежку,повеселись),вас это возмущает-тоже нет? Так что не стройте из себя пуп земли двуличные *ляди. А кто прав ,кто виноват,кто продажный,кто скучный,к счастью решаете не только вы,тупые ппредвзятые поклонники бабули. Но манечку лечите. Не запускайте.
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03.09.2020 02:37 Відповісти
І за кого такий патріотичний пан голосував у 2010му? У другому турі?
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03.09.2020 02:42 Відповісти
Не за юлю. Не надейся
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03.09.2020 02:48 Відповісти
Значит за Звероящура !
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03.09.2020 04:01 Відповісти
И да,посмотри как выглядит флаг Мальты наконец. Допобачення.
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03.09.2020 02:57 Відповісти
Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 5416 Anatoliy A 006b9dda

Зачем? Сказки про святость жульки- воровки интересны для любителей старого фольклера е*анутых.

Ну чем не заборная лексика . Тем более -- откройте рыгоблевотные посты : 2006 , 2008 , 2011 голов -- и слово в слово .

Впрочем , Вы даже не скрываете - что во втором туре 2010-го голосовали за енакиевского Птеродактеля . Хоть это похвально . Бо есть тут оригиналы , распекающиеся как разочаровались . Мало кому приятно осознавать , что если бы не их голоса за банду звероящура , то не было бы ни убитых на Майдане , ни захвата Крыма и ОРДЛО .
И Украина давно уже была б в НАТО , а в ЕС и нахер не нужно ! Япония , Австралия , Юж Кореея и воющий Израиль имеют уровень жизни выше , чем больше половины стран ЕС .
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03.09.2020 04:00 Відповісти
Вы реально дебил? Я никогда не голосовал за енакиевского упыря. Как и за вашу дешевую воровку,как и за слабоумного клоуна. Зачем вы опять врете как ваша днепровская вана? В этом есть хоть какой то смысл?
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03.09.2020 04:20 Відповісти
"Дурбэлык Гуцулович Протиусих" -- разве Вы до сих пор не догадались , шо это технический кандидат Зека ?!
Если бы в 2004 году избиратели ЮВТ и Мороза во втором туре голосовали бы за подобного "кандидата для олигофренов" , то уже бы в 2020 софкоиды бы празновали 15 летие династии гопников .
Не зря же народ "по-достоинству" оценил подобную агитацию Бжоловода , как и его помощь по захвату рыгоблевотой бюлетней во втором туре . По-сути Ющ в 2010 году помагал банде делать абсолютно то же , что и в 2004 году , когда оне сфальсифицировали второй тур .
Это к тому шо , типа где-то выше писали мол судя по тому , как Юля не стала президентом и бла-бла-бла . Бо явка была на Донбассе в 2010 ровно так же (что и в 2004) -- на 15-20 выше , чем до и после Ибуковича (в 2019, 2014, 1998, 1994, 1991) . Да и в том же Николаеве никогда не было 30% "надомников за Ибуковича" , как было в 2010 .

Сразу видно , чувака , у которого весьма проблемно с логико-следственным мышлением . Сразу видно, что бизнес был явно ненаукоёмкий из серии купи-продай .

Уж пардоньте - мы инженеры и математики "пролетарской чуйке" (как и псевдо-патриотическим гаслам) не доверяем , и всё больше доверяем расчётам и алгоритмическим моделям . Ну и науке , разумеется .
Так что меня гораздо больше впечатлило международное расследование по офшорам в Панаме (где Пепины бабосы по соседству с "ралдугинскими") , а так же отчёты по налоговым отчислениям в бюджет ********** от Липцкой шоколадки вплоть до 2018 года . А ещё отчёт парламентской комиссии (Сенченко) по Иловайску . А ещё расследования Бигуса . А ещё расчёты С. Лещенко по "тайной бухгалтерии рыгов" . А ещё аудио-книга А. Онищенко "Пётр Пятый" .
Вот Жвания не впечатлил , бо много политической оценки и всё тех же эмоций вместо цифр и логики .
Как и все пламенные речи и софкоидные парады Петра-5 .
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03.09.2020 05:15 Відповісти
Херовая чуйка у вас. Опять ничего не попали. 20 последних лет IT технологии. Дык за кого на последних выборах во втотом туре проголосовали работники умственного труда?
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03.09.2020 05:25 Відповісти
Точно не за Петю ... Любой думающий головой а не дупой понимает , что такое "конфликт интересов" и шо налоги в бюджет РФии по-важнее пламенных речей и парадов .
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03.09.2020 05:43 Відповісти
Конкретно можно сказать?
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03.09.2020 05:46 Відповісти
Просто одна фамилия.
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03.09.2020 05:47 Відповісти
Я так понял ,судя по отсутствию ответа гуманитарий-математик стесняется своего выбора? Или как?
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03.09.2020 05:59 Відповісти
Против всех . И то только после того, как Йолуп нахамил Юле .
А так бы не стыдно было бы и за Янелоха .

Я против кучмизма , т.е. против "монархии" двух сроков .
Я за республику !
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03.09.2020 06:07 Відповісти
В IT есть тоже и бухгалтера , и HR ... К самим технологиям и их пониманию имеют отношения тут только электронщики , программисты и сисадмины .
Не зря же Билл Гейтс в "Мелкософте" (да и Брин в Гугле) на пушечный выстрел не допускает других спецов к принятию технических и системных решений . Только общее руководство . Бо любой программер или электронщик может ******* 5 адвокатов и 10 бухгалтеров , если ему захочется растянуть сроки разработки . А уж солдафонов Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 5123 ... Пример - одна хитрая маленькая фирма подрядчик заставила целый завод содержать их лет 5 , бо отставной полкан-менеджер купил прогу без исходников . Его , потому выгнали , но через 6 лет, когда уже свои программеры разбежались и R&D умерло и завод стал тупо металлосборкой . Но и в армии он тоже не был строевиком и заведовал там складом оргтехники в генштабе .
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03.09.2020 06:04 Відповісти
Я услышу ответ на свой вопрос,или дальше будем гнать пафосную х*йню?
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03.09.2020 06:07 Відповісти
03.09.2020 05:40
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03.09.2020 06:08 Відповісти
В чем проблема просто назвать фамилию своего выбора. Я не спрашиваю ваше мнения о форме правления? Просто фамилию
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03.09.2020 06:12 Відповісти
Против всех . И то только после того, как Йолуп нахамил Юле .
А так бы не стыдно было бы и за Янелоха .

Я против кучмизма , т.е. против "монархии" двух сроков .
Я за республику !

Это для тех , кто ленится скролл-баром поёрзать . Или просмотреть "ленту активности" .
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03.09.2020 06:12 Відповісти
Лично я не вижу пока ничего такого антиукраинского , чем бы тот же Фофка сделал, что не делал не то , что Ибукович , но и Пепа .
Плохо , что на Банковой засел совсем уже йолуп . Но после Ибуковича лично мя трудно чем удивить .
Но и Петя обещал войну закончить за 3 недели , разве нет ?!
Этот Йолуп хотя бы на срока точных не ******** избирателей .
И минские разве ЗЕ подписал ?
И 15 тысяч погибших при ком было ?
Кто так наглавнокомандовал , что цельных 2 котла было ? Ах да , всё это ***** . ***** гений и с ним воевать без котлов невозможно , так ?

P.S.
Кстати войну Судного дня тоже не Голда Меир начала , но после 7 тысяч погибших и не смотря на полный разгром Сирии и Египта (когда танки были в 60 от Каира и Дамаска) , Меир ушла навсегда в оставку и всё правительство - тоже . Хотя по законам Израиля нет главнокомандующих и политическое руководство вообще не учавствует в разработке и принятии военных решений и главу генштаба может только назначать и снимать . Если , допустим глава генштаба откажется начать или приостановить операцию .
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03.09.2020 06:17 Відповісти
Это сразу ответ (скопипейстил свой же пост с другой веддко) - почему не было бы стыдно , даже если бы голосовал за Фофу .

И потом , со мной или без ...
Там итак было всё ясно и Пепа мог выиграть второй тур , если бы 5-10 раз сколнировал бы всю львовскую область . Ту единственную , где у него было большинство . Замечу только , что "простое большинство" . Поэтому может и 10 клонов могло бы не хватить !

А ещё замечу , шо вот Вовик уже меньше показателя 1-го тура упал , а антирейтинг Пети всё такой же устойчивый и вот уже года 4 .
Только антирейтинг и есть показатель потенциала лидера . Утиль это больше 60% . А с 40% и Ющ , Хам забирались на Банкову .
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03.09.2020 06:24 Відповісти
Ясно.Вопросов больше нет. Мне отмазки не интересны впринципе.Прощайте.
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03.09.2020 06:28 Відповісти
Нелох нахамил юле уже после выборов. Когда намекнул на размер тухеса,когда она пришла делить власть потирая руки,но получила хрен с левой ресьбой от молодой голодной команды бырыг.
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03.09.2020 06:20 Відповісти
Попробуйте еще.
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03.09.2020 06:22 Відповісти
Боже ж ты мой -- как раз тогда уже оно выставила ся дегенератом , а не "хамлом" .

Хамство это приглашение дважды премьера на стадионный конферанс . Ещё и после отказа обоих в первом туре от дебатов с ЮВТ .

А "после выборов" Вова лишь демонстрировал , шо ему досье на топ-политиков составляли торговки семками с криворожья в убогом их представлении о политиках и политике .

Его опус был в стиле Шуры Балаганова , для которого идеалом счастью была сумма в 5 тыщ рублей и который мог имеея 50 штук от Бендера , спалиться на кармане . Балаганову трудно представить другие суммы и другие идеалы счастья и уж тем паче великолепный Рио , где все ходят в белых костюмах и круглое лето солнце и мулатки .

Так и Фофику трудно вообразить , что кто-то если бы стремился к баблу , то бы ещё 1998 добазарился с Кучмо и был бы не беднее Ахметки . Или сколько можно было бы иметь за откат по "Криворожстали" , а по "газу Фирташки" , а по шельфу трёх студенток ?
Да и за "Припортовый" в 2009 Беня бы не пожалел лимонов 100-200 , шобы Юля сделала вид , что не заметила монопольный сговор на тендере .

Но Фофка же ближе к торговке семками и для него полтора вонючих министерских портфеля кажутся "Колондайком" . Он не "мыслит" категориями маштабирования моделей поведения .
Оно не видит разницы между конфликтом интересов на сотни миллионов и откатом за ночлежку для бомжей в тысячу баксов . Оно не понимает , что 99% коррупции требует быть во власти . И шо кто не боится из 20 лет просидеть 17 в жёсткой оппозиции и не имеет своих бизнесактивов , это совсем не то, что 17 лет совмещать соственный бизнес с топ-должность при всех президентах , не просидев и 2 лет в оппозиции за те же 20 лет .
Это реально уровень понимания рыночной торговки семками , причём из Кривбаса .
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03.09.2020 06:54 Відповісти
Заметте,я не придумываю ваш ответ за вас а задаю простой вопрос. Причем не первый раз.
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03.09.2020 05:35 Відповісти
Для меня что Днепровское,что Донбасское быдло-это две стороны одной монеты. И это монета страны кацапии.
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03.09.2020 04:36 Відповісти
,,Бо есть тут оригиналы , распекающиеся как разочаровались . ,, Есть тут такие. Ваш коллега ваня. И смущает,что у вас нет к нему вообще никаких вопросов. Можно поинтересоваться за кого конкретно вы голосовали на последних выборах во втором туре?
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03.09.2020 05:17 Відповісти
И потом. Вот предствьте-,,я,находясь в Украине,учу вас,живущего в Израиле,что у вас неправильное отношение к бывшему премьер- министру Израиля Шимону Пересу,на основании расказов моих трех друзей,живущих в Израиле. И ставлю под сомнение ваш опыт жизни в Израиле и личные выводы о Пересе. И мне конечно же должны поверить гораздо больше,чем вашему опыту,потому что у меня пост длиннее,значит опыт убедительнее..,, Ничего не смущает в этой ситуации? Точно не смущает? А мне кажется,что скорее всего меня бы приняли за немного неадекватного с манией величия. А если бы я еще включил ваш менторский тон и давал вам настоятельные советы ,о которых вы меня не просили,,что вы говорили,по моему мнению и согласно моей фантазии,то меня скорее всего точно бы приняли за идиота. Вот вы говорите,,не интересно,,. Но целый вечер пишите мне посты. Опять ничего не смущает? Вы заврались. Как и ваня,у которого не хватает смелости признать,что он лично,сделал большую ошибку. Ему удобнее сидя в куче своего дерьма обмазывать без стеснения всех окружающих. Он уверен,что не будет смотреться обгадившимся,если замажпт всех. Признание своих ошибок это не слабость,а сила. Без признания таковых нет движения вперед. По моему мнению ваша юля просрала оранжевую Революцию,своей неуемной жаждой единственной своей мечте и любви-ВЛАСТИ. Она пересрала все и со всеми. И постоянно лгала-день за днем,не останавливаясь. Через две недели она все с таким же дешевым школьным надрывом не смущаясь втирала противоположное. Как ваня сейчас о зеленском.А ваня с товарищами по слабоумию просирает Революцию Достоинсства. В кабинетах сидят бывшие рыги продают Мою Украину. И его это не смущает. Ни смена хазяев,предпочтений,убеждений наконец. Если бы он бвл такой принципиальный,то не подгуливал на стороне от юли с зеленским? Или я все не так понимаю-вовремя предать это просто предвидеть? Но самое поразительное,что вы,как и ваша юля, не чуствуете никакой ответственности ни за свои слова,ни за свой выбор. Вы хуже жопоблоковцев- там хоть открытые Украиноненавистники. А вы тихие гниды,которых купят обещаниями или просто по скудоумию. Вы для меня такие же враги Украины,как и кацапы.
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03.09.2020 04:16 Відповісти
Мне не нужно ничего представлять , бо живу на две страны постоянно .
И в апреле 2018 на меня даже дочкина соседка полезла с кулаками , когда я пошутил , шо если ей так хочется еврея-президента , то лучше уж за Глузмана голосовали бы . Типа я антисемит и не понимаю , шо честный дурак лучше прожжёного барыги . А я и не говорил никогда , шо хуже . Просто посмеялся над "розовыми соплями" мечт и грёз . Бо считал Фофку лишь худшим злом , чья задача минимум не дать в Украине вернуться в кучмизм как разновидности монархии . Ну а на максимум изначально расчёта не было . Ну разве что не будет так окровенно совмещать свой бизнес с политикой . И не будет заказ для "Квартала-95" на военную амуниции или там вместо планшетов (на те же деньги) организуют бесплатные посещения артистами фронта . Потому , что только совсем олигофрены не понимают, что заказ ненужных речных катеров на "Кузне" это в любой нормальной стране как минимум пару лет зоны ...

Я вообще считаю, шо президентская форма это анахронизм . Хотя бы для тех стран , где не было 100 лет "мистера Кольта" и в Конституции нет права народа на вооружённое восстание .
И в 40 самых развитых и демократичных стран только одна , где последние сто лет была только президентская форма . Даже Франция только с 1959 года . А не было бы героя войны де-Голля и до сих пор была бы чисто парламентской .
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03.09.2020 05:40 Відповісти
Виглядає, як резюме.
Хоча людина з іншого світу, не совкового, так і має міркувати
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03.09.2020 02:38 Відповісти
Мочалка,как политик,давно потеряла свое лицо. В типо день независимости гундявый в свой балаган не позовет и к Пете на марш ветеранов просится не хочется. Пришлось срочно заболеть. Но ничего к выборам думаю очухается,можно сказать восстанет из зада
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02.09.2020 21:08 Відповісти
да-да, именно в День независимости! в 2018 на 24 августа приперлась на парад в сопровождении якобы АТО-цев, думала сорвать этот парад, сорвать выступление Порошенко, но никто на нее и внимания не обратил, не заметили! а парад был шикарный!
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03.09.2020 01:22 Відповісти
Нельзя два раза войти в одну и ту же воду,но есть другие способы привлечь внимание к своей ничтожной личности
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03.09.2020 08:18 Відповісти
Швидкого Вам видужання, Юля Володимирівна. Без Вас, злодійсько олігархічна братва, стала спати зовсім спокійно, а це не правильно-не по українському феншую.
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02.09.2020 21:11 Відповісти
А месяц назад олигархическая братва прям не знала куда деваться от Тюли. Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 5816
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02.09.2020 21:28 Відповісти
А что месяц назад Тимошенко была премьером, или дай Боже президентом? Если бы так было, то дежурные по форумах герхарды, анатолии, сидели бы как мыши под веником и не заливали форум своими "испражнениями". Адекватные люди имеют хорошую память и "втирать", по слабоумию или за деньги, -Юлька Воровка- совсем не получается. Пока Порошенко поднимал и подпитывал антиюлину волну перед выборами, Зеленский стал президентом.
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03.09.2020 06:41 Відповісти
September 2nd, 2020 Сенсационное открытие украинских медиков!Штамм вируса COVID-UA-2020 помимо пневмонии приводит к разглаживаю морщин и липосакции.По просьбе Дональда Трампа украинские медики продолжат работу над выведением новых штаммов, содержащих эффект автозагара.

Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 3170
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02.09.2020 21:20 Відповісти
Чудо .чудо чудо чудесне .Йуля виздоровіла!!! Таке враження. що більше ніхто не хворів і тільки оця одна гнида виздоровіла і поборола роздуту до неймовірних масштабів пневмонію!
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02.09.2020 21:27 Відповісти
Абсолютно не факт, кстати, что она вобще болела.
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02.09.2020 21:29 Відповісти
те що цей вірус викликає пневмонію абсолютно не заперечую .але те. що роздули з мухи слона це є факт .а деякі гниди.такі як баба Юля на цьому ще й мають безкоштовний піар.
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02.09.2020 21:31 Відповісти
Ти вже втретє це пишиш. Хочеш пошити в дурні свого куратора?
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02.09.2020 23:26 Відповісти
Придумай щось новеньке. Бруду додай, гамнецю... Запхай все це у рота і ТЬХУ, по Юлькє клятій! Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 427
Ніякого креативу. За що російський шпигун Порошенко вам тільки гроши платить? Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 5549
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02.09.2020 23:30 Відповісти
Ванюша,твой метод не всем подходит. Только противникам Порошенко. Хорошо хоть зелебобики каждый день смывают божьей росой ваши заеды- следы вашей ненависти.
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03.09.2020 01:08 Відповісти
через 10 дней после тяжелого гриппа да еще с высокой температурой так не выглядят, и макияж не поможет
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03.09.2020 01:23 Відповісти
печаль ((
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02.09.2020 22:07 Відповісти
Подивись у платіжку і стане веселіше Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 2478
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02.09.2020 23:34 Відповісти
Наголосовал-гордишься?
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02.09.2020 23:45 Відповісти
Коли тебе поляки вже депортують на паРашу?
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03.09.2020 00:08 Відповісти
Я намекал необучаемому дебилоиду уже не один раз,что это не флаг Польши. Да и на твою любимую страну-помойку парашу я ехать не собираюсь. Опять обосралось,как твой выбор. Это у вас, дегенератов, я так понял ежедневная обязательная процедура.
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03.09.2020 00:46 Відповісти
ну что вы хотите - он необразованный старый пенс
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03.09.2020 01:25 Відповісти
А курсор к флажку подвести ему религия не позволяет? Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 2010
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03.09.2020 01:26 Відповісти
Даже после подсказки боюсь не догадается. Я слово,,необучаемый,, не просто так использую.
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03.09.2020 01:42 Відповісти
Да мені пофіг, звідки кацапюр смердящіх будуть депортувати на паРашу Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 4129
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03.09.2020 14:54 Відповісти
Ага. Какой страшный Вирус! Найти погибших нет никакой возможности.
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02.09.2020 23:36 Відповісти
Искренне желаю Юле Владимировне выздоровления, до слез жалко если она станет жертвой Ковида. Но увы, если с Ковидом она справляется, то психопатия не лечится, нельзя такому откровенному и жестокому психопату как ЮВТ занимать высшие должностные позиции в политике. Психопатия в современном понимании, это не болезнь, а расстройство личности. Для психопата характерна манипулятивность, хроническая лживость, циничная рациональность, абсолютное отсутствие эмпатии, в следствии чего он относится к людям как инструментам или мебели. Психопат верит в свое величие, свою грандиозность на фоне мусора из остальных людей. Почти ничего не чувствует, доминирующие по жизни эмоции психопата зависть и агрессия, хотя ведут они себя хладнокровна и бесстрашно, умеют скрывать даже всепожирающию зависть.Цель психопата власть и деньги, больше его ничего не интересует, даже близкие. Психопаты обаятельны, харизматичны, расчетливые и умеют играть эмоциями окружающих , поэтому легко добиваются успехов в политике и бизнесе.
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03.09.2020 10:41 Відповісти
Весьма развёрнутый диагноз.
Петра Алексеевича можете ещё квалифицированно продиагностировать? Вспомнился почему-то в период чтения. Понимаю, что офф-топ, но интересно экспертное мнение.
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03.09.2020 11:27 Відповісти
Если не будете ерничать может и напишу. Но мне Юля интересней, как бывшему работнику психиатрии.
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03.09.2020 11:40 Відповісти
Ще й в грошах ця тема вигідніша Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити" - Цензор.НЕТ 3946
_____________
Блохи гризли старого, хворого собаку. Блохам було добре, бо собака не міг їх навіть почухати задньою лапою. Коли собака здохла, то здохли і блохи. Все
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03.09.2020 12:11 Відповісти
Иван ну какие деньги? Мы уже с вами тут сто раз пересекались на тему ЮВТ. Я искренне ей желаю выздоровления, это по факту талантливая и очень успешная женщина. Но как политик для меня она со знаком минус. То что я изложил выше, пусть это будет мое личное мнение, в конце концов могу ошибаться с этой психопатией.
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03.09.2020 12:19 Відповісти
В кожній сім'ї є своя потвора. Це стосується і націй, і політичних партій, і професій, і будь якої людсьої спільноти.
Тому з сумом констатую, що у середовищі психіаторів є свої "семени глузмани", а є свої "пропани"
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03.09.2020 15:09 Відповісти
Сорвала таки Вона на почве"короны" очередные аплодисменты от своих поклонников...
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03.09.2020 13:18 Відповісти
Юля молодец !
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03.09.2020 15:51 Відповісти
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