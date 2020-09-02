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Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными

Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными

Верховная Рада намерена установить 5-летний переходной период для перехода от бумажных трудовых книжек к электронным, что позволит в будущем автоматически начислять пенсии гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект № 3623 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся учета трудовой деятельности работников в электронной форме, в первом чтении проголосовало 283 народных депутата.

Законопроект предлагает установить 5-летний переходный период для включения в государственный реестр ведомостей из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в течение этого периода используется как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работников из государственного реестра.

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Согласно законопроекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работников в государственный реестр, работодатель должен выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись.

Законопроект предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсий (без личного обращения лица) с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.

ВР (29234) трудовая книжка (18) электронные документы (120)


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тока главное шоб обложка была зельоная
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02.09.2020 13:44 Ответить
- Где моя пенсия?
- Ничего не знаю, у меня в кампутере вас нет.
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02.09.2020 13:51 Ответить
так и будет, только не одну лишь пенсию, а сразу все реестры свалят на облачный сервак, принадлежащий частной компании.
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02.09.2020 14:05 Ответить
буйные перемены к лучшему
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02.09.2020 14:12 Ответить
Ой, база полетела , а вместе с базой и Вы приземлились на минималку по пенсии.
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02.09.2020 14:14 Ответить
База полетела! А вы што, до 65 лет ни аднаво года ни работале?
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02.09.2020 18:22 Ответить
Это всё проходили и с физической трудовой книжкой... Когда РЕЗКО перестал учитываться трудовой стаж полученный ДО 2000 года ! Видите ли они вид учета сменили...
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02.09.2020 18:32 Ответить
 
 