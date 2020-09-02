Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными

Верховная Рада намерена установить 5-летний переходной период для перехода от бумажных трудовых книжек к электронным, что позволит в будущем автоматически начислять пенсии гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект № 3623 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся учета трудовой деятельности работников в электронной форме, в первом чтении проголосовало 283 народных депутата.

Законопроект предлагает установить 5-летний переходный период для включения в государственный реестр ведомостей из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в течение этого периода используется как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работников из государственного реестра.

Читайте также: Кабмин хочет ввести электронную трудовую книжку, чтоб автоматически назначать пенсии

Согласно законопроекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работников в государственный реестр, работодатель должен выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись.

Законопроект предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсий (без личного обращения лица) с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.