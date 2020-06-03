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Кабмин хочет ввести электронную трудовую книжку, чтоб автоматически назначать пенсии

Кабмин хочет ввести электронную трудовую книжку, чтоб автоматически назначать пенсии

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", предлагающий ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме и тем самим узаконить электронную трудовую книжку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, законопроект предусматривает ведение трудовых книжек в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также продолжения такого учета в бумажной форме, если этого желает работник.

Законопроектом также предлагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации для подтверждения стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и других целей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит сделать автоматическим начисление пенсий.

"Благодаря этому законопроекту будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников, а это будет означать, что пенсии будут начисляться автоматически", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

Присутствовавшая на заседании Кабмина министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что принятие законопроекта позволит достаточно быстро реализовать ключевые его положения на практике.

"Через три месяца после принятия закона Верховной Радой будут созданы условия, чтобы Пенсионный фонд мог назначать человеку пенсию автоматически", - сказала она.

Также Лазебная сообщила, что для оцифровки данных с бумажных трудовых книжек и внесения их в электронный реестр понадобится 5 лет. Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных средств из государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союз украинских предпринимателей просит премьер-министра ускорить законодательное введение электронных трудовых книжек

Автор: 

Кабмин (14025) пенсия (2159) трудовая книжка (18) Шмыгаль Денис (2669) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
Если введут электронку - начислению пенсий трындец настанет! Раньше хоть трудовая была доказательством...

Какая нибудь жирная курица-столоначальница из пенсионного СКАЖЕТ ТЕБЕ, - а в мене "база" з кампутера злетела... нічого не знаю... не крічіть тута...
йдітьзвідси бо міліцію позву...
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03.06.2020 15:13
+4
шикардос конечно а как быть людям которые работали как бэ официально но по итогу оказалось что нет, объясню людей приняли на работу собрали трудовые книжки а потом оказалось что все была фикция
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03.06.2020 14:51
+4
нафига? рёва уже процентов 80 сорокалетних/пятидесятилетних оставил без пенсии)) а молодым уже другие что-нибудь гадкое тоже придумают.
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03.06.2020 14:51
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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03.06.2020 14:49 Ответить
Также Лазебная сообщила, что для оцифровки данных с бумажных трудовых книжек и внесения их в электронный реестр понадобится 5 лет. Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных средств из государственного бюджета, что серьезно денег не попросят?
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03.06.2020 14:50 Ответить
Серьёзно. 5 лярдов на электричество. чтобы сканер работал, а так - нет. Шара.
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03.06.2020 14:53 Ответить
шикардос конечно а как быть людям которые работали как бэ официально но по итогу оказалось что нет, объясню людей приняли на работу собрали трудовые книжки а потом оказалось что все была фикция
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03.06.2020 14:51 Ответить
На "нєт" і суду "нєт".
Або ще кажуть:"проблеми індіанців шерифа не є*уть".
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03.06.2020 14:57 Ответить
А зараз шукати підтвердженя стажу ,то як??))
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03.06.2020 15:22 Ответить
сверху сказали проблемы индейцев никого ******
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03.06.2020 15:47 Ответить
нафига? рёва уже процентов 80 сорокалетних/пятидесятилетних оставил без пенсии)) а молодым уже другие что-нибудь гадкое тоже придумают.
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03.06.2020 14:51 Ответить
Трудовая книжка - это для рабского скота грамота, где отмечается отпаханное рабом на своего хозяина за мзду малую. Хозяину вилла на канарах, а вам лепешка плесневелая.
Поэтому я давно бросил это позорно-рабское дело работать и сейчас я хозяин своры рабов, горбатящихся на меня.
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03.06.2020 14:52 Ответить
Кабмін хоче запровадити електронну трудову книжку, щоб автоматично призначати пенсії - Цензор.НЕТ 2429
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03.06.2020 16:00 Ответить
Пенсии будут получать токо чинуши и депутаты (ну еще менты с судьями и прокурорами у них льготные стажи) остальные будут сосать! потому что минимальный трудовой стаж 35 лет! за стаж 30 лет или 34.5 лет пенсия не положена! очень мне интересно посмотреть на сварщика со стажем 35 лет или на строителя, да даже просто на грузчика который после 50 будет таскать контейнеры для набора стажа!!
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03.06.2020 14:54 Ответить
Если введут электронку - начислению пенсий трындец настанет! Раньше хоть трудовая была доказательством...

Какая нибудь жирная курица-столоначальница из пенсионного СКАЖЕТ ТЕБЕ, - а в мене "база" з кампутера злетела... нічого не знаю... не крічіть тута...
йдітьзвідси бо міліцію позву...
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03.06.2020 15:13 Ответить
Зарахування страхового стажу здійснюється з врахуванням законодавчих норм визначених Законом №1058, на підставі відомостей персоніфікованого обліку, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. а за періоди до 01.01.2004 - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом №1058 https://www.pfu.gov.ua/cv/218484-shho-take-strahovyj-stazh-ta-yak-jogo-obchyslyty/ Пенсійний фонд
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03.06.2020 17:22 Ответить
Чергові Нью-Васюкі !!)))
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03.06.2020 15:20 Ответить
_Если кто-то думает что олигархическое государство (власть) что-либо затевает чтобы улучшить жисть людов, то он - кретинен, натюрлих! Савсэм плахой мало-мало. Вэс бэлый.
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03.06.2020 15:54 Ответить
Один клик по клавиатуре - и иди доказывай сввои льготы, заслуги и звания.
Такое можно делать только при честной власти стране без коррупции.
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03.06.2020 18:31 Ответить
так само автоматично, як обіцяне підвищення пенсії у травні на коефіціент 1,11- дулю з маком а не підвищення. збирайте довідки завчасно. інакше "держава у смартфоні" забезпечить вам віртуальну пенсію .
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03.06.2020 21:12 Ответить
 
 