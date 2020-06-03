Кабмин хочет ввести электронную трудовую книжку, чтоб автоматически назначать пенсии

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", предлагающий ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме и тем самим узаконить электронную трудовую книжку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, законопроект предусматривает ведение трудовых книжек в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также продолжения такого учета в бумажной форме, если этого желает работник.

Законопроектом также предлагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации для подтверждения стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и других целей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит сделать автоматическим начисление пенсий.

"Благодаря этому законопроекту будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников, а это будет означать, что пенсии будут начисляться автоматически", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

Присутствовавшая на заседании Кабмина министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что принятие законопроекта позволит достаточно быстро реализовать ключевые его положения на практике.

"Через три месяца после принятия закона Верховной Радой будут созданы условия, чтобы Пенсионный фонд мог назначать человеку пенсию автоматически", - сказала она.

Также Лазебная сообщила, что для оцифровки данных с бумажных трудовых книжек и внесения их в электронный реестр понадобится 5 лет. Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных средств из государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союз украинских предпринимателей просит премьер-министра ускорить законодательное введение электронных трудовых книжек