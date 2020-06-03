УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14073 відвідувача онлайн
Новини
1 901 17

Кабмін хоче запровадити електронну трудову книжку, щоб автоматично призначати пенсії

Кабмін хоче запровадити електронну трудову книжку, щоб автоматично призначати пенсії

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", що пропонує запровадити облік трудової діяльності працівника в електронній формі і тим самим узаконити електронну трудову книжку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, законопроєкт передбачає ведення трудових книжок в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також продовження такого обліку в паперовій формі, якщо цього бажає працівник.

Законопроєктом також пропонується врегулювати механізм накопичення, обробки і використання цієї інформації для підтвердження стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ухвалення цього законопроєкту дозволить зробити автоматичним нарахування пенсій.

"Завдяки цьому законопроєкту буде спрощено доступ до інформації про трудовий стаж працівників, а це буде означати, що пенсії будуть нараховуватися автоматично", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Законопроєкт про перехід на електронні трудові книжки може бути ухвалено Радою в лютому, - Дубілет

Присутня на засіданні Кабміну міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що ухвалення законопроєкту дозволить доволі швидко реалізувати ключові його положення на практиці.

"Через три місяці після ухвалення закону Верховною Радою будуть створені умови, щоб Пенсійний фонд міг призначати людині пенсію автоматично", - сказала вона.

Також Лазебна повідомила, що для оцифрування даних з паперових трудових книжок та внесення їх в електронний реєстр знадобиться 5 років. Згідно з пояснювальною запискою, реалізація законопроєкту не потребує додаткових коштів з державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спілка українських підприємців просить прем'єр-міністра прискорити законодавче запровадження електронних трудових книжок

Автор: 

Кабмін (14071) пенсія (1581) трудова книжка (36) Шмигаль Денис (4550) Лазебна Марина (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Если введут электронку - начислению пенсий трындец настанет! Раньше хоть трудовая была доказательством...

Какая нибудь жирная курица-столоначальница из пенсионного СКАЖЕТ ТЕБЕ, - а в мене "база" з кампутера злетела... нічого не знаю... не крічіть тута...
йдітьзвідси бо міліцію позву...
показати весь коментар
03.06.2020 15:13
+4
шикардос конечно а как быть людям которые работали как бэ официально но по итогу оказалось что нет, объясню людей приняли на работу собрали трудовые книжки а потом оказалось что все была фикция
показати весь коментар
03.06.2020 14:51
+4
нафига? рёва уже процентов 80 сорокалетних/пятидесятилетних оставил без пенсии)) а молодым уже другие что-нибудь гадкое тоже придумают.
показати весь коментар
03.06.2020 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
показати весь коментар
03.06.2020 14:49 Відповісти
Также Лазебная сообщила, что для оцифровки данных с бумажных трудовых книжек и внесения их в электронный реестр понадобится 5 лет. Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных средств из государственного бюджета, что серьезно денег не попросят?
показати весь коментар
03.06.2020 14:50 Відповісти
Серьёзно. 5 лярдов на электричество. чтобы сканер работал, а так - нет. Шара.
показати весь коментар
03.06.2020 14:53 Відповісти
шикардос конечно а как быть людям которые работали как бэ официально но по итогу оказалось что нет, объясню людей приняли на работу собрали трудовые книжки а потом оказалось что все была фикция
показати весь коментар
03.06.2020 14:51 Відповісти
На "нєт" і суду "нєт".
Або ще кажуть:"проблеми індіанців шерифа не є*уть".
показати весь коментар
03.06.2020 14:57 Відповісти
А зараз шукати підтвердженя стажу ,то як??))
показати весь коментар
03.06.2020 15:22 Відповісти
сверху сказали проблемы индейцев никого ******
показати весь коментар
03.06.2020 15:47 Відповісти
нафига? рёва уже процентов 80 сорокалетних/пятидесятилетних оставил без пенсии)) а молодым уже другие что-нибудь гадкое тоже придумают.
показати весь коментар
03.06.2020 14:51 Відповісти
Трудовая книжка - это для рабского скота грамота, где отмечается отпаханное рабом на своего хозяина за мзду малую. Хозяину вилла на канарах, а вам лепешка плесневелая.
Поэтому я давно бросил это позорно-рабское дело работать и сейчас я хозяин своры рабов, горбатящихся на меня.
показати весь коментар
03.06.2020 14:52 Відповісти
Кабмін хоче запровадити електронну трудову книжку, щоб автоматично призначати пенсії - Цензор.НЕТ 2429
показати весь коментар
03.06.2020 16:00 Відповісти
Пенсии будут получать токо чинуши и депутаты (ну еще менты с судьями и прокурорами у них льготные стажи) остальные будут сосать! потому что минимальный трудовой стаж 35 лет! за стаж 30 лет или 34.5 лет пенсия не положена! очень мне интересно посмотреть на сварщика со стажем 35 лет или на строителя, да даже просто на грузчика который после 50 будет таскать контейнеры для набора стажа!!
показати весь коментар
03.06.2020 14:54 Відповісти
Если введут электронку - начислению пенсий трындец настанет! Раньше хоть трудовая была доказательством...

Какая нибудь жирная курица-столоначальница из пенсионного СКАЖЕТ ТЕБЕ, - а в мене "база" з кампутера злетела... нічого не знаю... не крічіть тута...
йдітьзвідси бо міліцію позву...
показати весь коментар
03.06.2020 15:13 Відповісти
Зарахування страхового стажу здійснюється з врахуванням законодавчих норм визначених Законом №1058, на підставі відомостей персоніфікованого обліку, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. а за періоди до 01.01.2004 - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом №1058 https://www.pfu.gov.ua/cv/218484-shho-take-strahovyj-stazh-ta-yak-jogo-obchyslyty/ Пенсійний фонд
показати весь коментар
03.06.2020 17:22 Відповісти
Чергові Нью-Васюкі !!)))
показати весь коментар
03.06.2020 15:20 Відповісти
_Если кто-то думает что олигархическое государство (власть) что-либо затевает чтобы улучшить жисть людов, то он - кретинен, натюрлих! Савсэм плахой мало-мало. Вэс бэлый.
показати весь коментар
03.06.2020 15:54 Відповісти
Один клик по клавиатуре - и иди доказывай сввои льготы, заслуги и звания.
Такое можно делать только при честной власти стране без коррупции.
показати весь коментар
03.06.2020 18:31 Відповісти
так само автоматично, як обіцяне підвищення пенсії у травні на коефіціент 1,11- дулю з маком а не підвищення. збирайте довідки завчасно. інакше "держава у смартфоні" забезпечить вам віртуальну пенсію .
показати весь коментар
03.06.2020 21:12 Відповісти
 
 