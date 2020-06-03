Кабмін хоче запровадити електронну трудову книжку, щоб автоматично призначати пенсії

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", що пропонує запровадити облік трудової діяльності працівника в електронній формі і тим самим узаконити електронну трудову книжку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, законопроєкт передбачає ведення трудових книжок в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також продовження такого обліку в паперовій формі, якщо цього бажає працівник.

Законопроєктом також пропонується врегулювати механізм накопичення, обробки і використання цієї інформації для підтвердження стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ухвалення цього законопроєкту дозволить зробити автоматичним нарахування пенсій.

"Завдяки цьому законопроєкту буде спрощено доступ до інформації про трудовий стаж працівників, а це буде означати, що пенсії будуть нараховуватися автоматично", - сказав Шмигаль.

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Присутня на засіданні Кабміну міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що ухвалення законопроєкту дозволить доволі швидко реалізувати ключові його положення на практиці.

"Через три місяці після ухвалення закону Верховною Радою будуть створені умови, щоб Пенсійний фонд міг призначати людині пенсію автоматично", - сказала вона.

Також Лазебна повідомила, що для оцифрування даних з паперових трудових книжок та внесення їх в електронний реєстр знадобиться 5 років. Згідно з пояснювальною запискою, реалізація законопроєкту не потребує додаткових коштів з державного бюджету.

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