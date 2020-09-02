Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними
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Верховна Рада має намір встановити 5-річний перехідний період для переходу від паперових трудових книжок до електронних, що дозволить у майбутньому автоматично нараховувати пенсії громадянам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за відповідний законопроєкт № 3623 про внесення змін до деяких законів, що стосуються обліку трудової діяльності працівників в електронній формі, в першому читанні проголосували 283 народні депутати.
Законопроєкт пропонує встановити 5-річний перехідний період для внесення до державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівників.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що протягом цього періоду використовується як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівників з державного реєстру.
Відповідно до законопроєкту, після внесення відомостей про трудову діяльність працівників до державного реєстру, роботодавець має видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис.
Законопроєкт пропонує запровадити можливість автоматичного призначення пенсій (без особистого звернення особи) зі збереженням за ним права відтермінування виходу на пенсію.
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