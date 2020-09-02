Нардеп Яценко продавил в законопроект "о защите животных" схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус
Нардеп из группы "За будущее" Антон Яценко придумал новую схему по сбору средств с украинцев - на этот раз тех, у кого есть животные.
ОБ этом пишет журналист Денис Бигус, передает Цензор.НЕТ.
Он уточняет, что схема появилась в документе, призванном защитить животных.
"Законопроект предусматривает, что гражданам нужно зарегистрировать всех животных... Делать такое могут только специальные сертифицированные конторы (которые непременно создадут). И единственный смысл существования которых будет записать вашу крысу Антона в базу данных", - пишет Бигус.
Он добавляет, что тоже самое "делали конторы по внесению данных об оценке недвижимости (площадки Яценко. - Ред.). И стоило это 1000 гривен с человека. Думаю, что кошки-собачки обойдутся дешевле. Но их до фига".
Бигус при этом отмечает, что среди депутатов законопроект рекламировали как "защиту животных", а частного посредника вписали уже потом.
"Уверен, что некоторые о схеме знали, а некоторые сейчас офигивают, отзывают подписи и вообще несется ататат", - считает журналист.
Следует отметить, что кроме Яценко, инициаторами законопроекта являются другие депутаты, в частности, партий "Слуга народа" и "Голос".
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С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
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та кров'ю...
Оце європейська практика.
А в нас будь-який депутан в сотні разів багатший ніж Меркель.
это будет новая контора "рога и копыта",
оплачивать уборку какашек НИКТО НЕ БУДЕТ
Хозяев бездомных чиповоных животных - на нары. Либо штраф, что бы хватило на содержание этих животных в 5* отеле до конца их жизни.
"У червні 2018-го Антон Яценко звинуватив у вбивствах мирних жителів та мародерстві
учасника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 боїв за Донецький аеропорт Олега Герваса. Після цього «кіборг» подав на нардепа позов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерського районного суду Києва . 24 січня 2020 року суд виніс ухвалу в якій зобов'язав Яценка спростувати неправдиву інформацію та виплатити на користь позивача 5 тисяч гривень моральної компенсаціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] ."
окуели уже в край!
"Сиська у инвестиционной бабушки не просто одна.
Это к тому же и не сиська вовсе.
Да и бабушкой она называется только по приколу."(с) Прочитано на ЖЖ.
і всіх безхатніх котів ?
зелені ватні ідіоти..
Первым нужно зарегистрировать во все реестрах страны как больного на голову и обложить налогом за предложенный законопроект самого Яценко. И законодательно обязать его ежемесячно вносить за себя несколько десятков тысяч долларов в качестве налога - он же "депутат"! Люди, выбравшие в очередной раз это... человека, вам что глаза застило, что вы не видите его никчемность и низость
http://argumentua.com/reportazh/foto-dnya Фото дня | Ср, 2020-09-02 17:47
http://argumentua.com/print/reportazh/yak-nardep-anton-yatsenko-vir-shiv-dokolupatis-do-mishei Версия для печати
Поки Путін траве Навального, політичний пристосуванець за бюджетні гроші народний депутат Антон http://argumentua.com/novosti/skandalnii-nardep-yatsenko-n-ts-yu-chergovu-korupts-inu-kasu-khoche-re-struvati-kot-v-sobak Яценко вирішив перерахувати (за гроші народу звісно) всіх тварин які є у власності населення включаючи лабораторних (мабуть і мишей).
Раз на 5 років цей пройдоха Яценко протискає одну і ту саму схему, прикладаючи її як подорожник до різних місць. Як зазначає журналіст-розслідувая https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217246448624531&set=a.1698427551794&type=3 Денис бігус . - схема така: давайте зобов"яжемо громадян законом платити за якусь непотрібну чи потрібну їм річ, яку будуь робити спеціально підібрані хлопці.
За Януковича Антон Яценко протиснув "тендерну палату", в якій брали бабло за "допомогу в оформленні документів на тендер". І це був еталонний схематоз.
За Порошенка цей пройдисвіт протиснув посередників, які вносили дані про оцінку майна до державної бази. І збирали за це мільйон гривень на день.
В обох випадках структури були приватні. В обох випадках афілійовані з людьми Яценка.
Прийшов Зеленський. Настав час нової схеми. І вона повністю відповідає цсьогодняшніму бентежному часу. Коротше, доколупатись вирішили і до мишей. В прямому сенсі!
Новий законопроект передбачає, що громадянам потрібно зареєструвати всіх тварин. Тобто якщо у вас є якийсь жирний пацюк Антон, то його треба внести до Єдиного держреєстру тварин. Але ви не можете це просто так зробити.
Робити таке можуть лише спеціальні сертифіковані контори (які неодмінно створять). І єдиний сенс існування яких буде записати вашого пацюка Антона в базу даних (не безкоштовно звичайно).
Таку саму аферуу робили контори з внесення даних про оцінку нерухомості. І коштувало це 1000 гривень з людини. Можливо, що котики-собачки-пацючки обійдуться дешевше. Але їх же звичайно дуууже багато.
Тут треба зауважити, що серед депутатів законопроект рекламували як "захист тваринок", а приватного посередника вписали вже згодом. Денис Бігус певен, що дехто про схему знав, а дехто зараз розводить руками, відкликає підписи и взагалі несеться гвалт.
Єдина надія на комітет, що він зарубає нах цю всю маячню і Антону Яценку не вдасться цього разу надурити всіх.
На фото: "Набуханий у карантинному ресторані "Вєлюр" ще одного махінатора, Антон Яценко думає як доколупатись до мишей."
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4533410886699172?__cft__[0]=AZU-DPBlKYGUiuSjb9eHG3nJ_-2PiYClo-T3lW-3dBPtdXRmlr_46wD3_Tt6NuXJb_nhPIOTRN9CubijfxhL0R32FQTCvoeQ5fhSy2K8QOpaxd-9aQQM3EwhnMh4i61ldn8&__tn__=%2CO%2CP-R 46 мин. ·
Все животные равны. Но некоторые животные вводят налоги на других животных. Теперь прежде чем рассчитаться за газ своей собакой, за неё придётся заплатить налог.
Маразм крепчает. ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ нужен реэстр "животных" ???? А бездомных животных КУДА писать? йо..ный стыд. Даже в сомали до такого не додумались