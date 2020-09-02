Нардеп Яценко продавил в законопроект "о защите животных" схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус

Нардеп из группы "За будущее" Антон Яценко придумал новую схему по сбору средств с украинцев - на этот раз тех, у кого есть животные.

ОБ этом пишет журналист Денис Бигус, передает Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что схема появилась в документе, призванном защитить животных.

"Законопроект предусматривает, что гражданам нужно зарегистрировать всех животных... Делать такое могут только специальные сертифицированные конторы (которые непременно создадут). И единственный смысл существования которых будет записать вашу крысу Антона в базу данных", - пишет Бигус.

Он добавляет, что тоже самое "делали конторы по внесению данных об оценке недвижимости (площадки Яценко. - Ред.). И стоило это 1000 гривен с человека. Думаю, что кошки-собачки обойдутся дешевле. Но их до фига".

Бигус при этом отмечает, что среди депутатов законопроект рекламировали как "защиту животных", а частного посредника вписали уже потом.

"Уверен, что некоторые о схеме знали, а некоторые сейчас офигивают, отзывают подписи и вообще несется ататат", - считает журналист.

Следует отметить, что кроме Яценко, инициаторами законопроекта являются другие депутаты, в частности, партий "Слуга народа" и "Голос".

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