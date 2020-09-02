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Нардеп Яценко продавил в законопроект "о защите животных" схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус

Нардеп Яценко продавил в законопроект

Нардеп из группы "За будущее" Антон Яценко придумал новую схему по сбору средств с украинцев - на этот раз тех, у кого есть животные.

ОБ этом пишет журналист Денис Бигус, передает Цензор.НЕТ.

Он уточняет, что схема появилась в документе, призванном защитить животных.

"Законопроект предусматривает, что гражданам нужно зарегистрировать всех животных... Делать такое могут только специальные сертифицированные конторы (которые непременно создадут). И единственный смысл существования которых будет записать вашу крысу Антона в базу данных", - пишет Бигус.

Он добавляет, что тоже самое "делали конторы по внесению данных об оценке недвижимости (площадки Яценко. - Ред.). И стоило это 1000 гривен с человека. Думаю, что кошки-собачки обойдутся дешевле. Но их до фига".

Бигус при этом отмечает, что среди депутатов законопроект рекламировали как "защиту животных", а частного посредника вписали уже потом.

"Уверен, что некоторые о схеме знали, а некоторые сейчас офигивают, отзывают подписи и вообще несется ататат", - считает журналист.

Следует отметить, что кроме Яценко, инициаторами законопроекта являются другие депутаты, в частности, партий "Слуга народа" и "Голос".

Читайте также: "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который позволяет Генпрокурору вмешиваться в работу НАБУ и САП, - ЦПК

Нардеп Яценко продавил в законопроект о защите животных схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус 01
Нардеп Яценко продавил в законопроект о защите животных схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус 02

законопроект (3220) Яценко Антон Батькивщина (130) Бигус (191)


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Топ комментарии
+40
оформят как фермера..
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02.09.2020 15:09
+39
ЗЕленые кошатники и собаководы, примите мои поздравления.🥳
А у меня рыбки.🤪😉
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02.09.2020 15:07
+36
Первыми нужно зарегистрировать мышей, которые съели 2700 вагонов зерна
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02.09.2020 15:15
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Звиняй що відволік від облизування портрета хряка. Продовжуй.
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02.09.2020 16:03 Ответить
Ты не отвлекайся скот...молись на портрет осла..
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02.09.2020 16:07 Ответить
В тебе всё выдаёт породистого москаля. Иди на сруресурсы и там расспостраняй своё раболепство, там тебя поймут.
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02.09.2020 16:35 Ответить
Первыми нужно зарегистрировать мышей, которые съели 2700 вагонов зерна
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02.09.2020 15:15 Ответить
выдавить бы яценке яца, ведь сейчас половина животных окажутся на улице
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02.09.2020 15:15 Ответить
зарегистрировать депутанов - как скотобазу и провести им вакцину от бешенства..
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02.09.2020 15:17 Ответить
Не завадила б їм і стирилізація з чипуванням.
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02.09.2020 15:36 Ответить
шо коля котлета в кредит в велюре не наливает?) деньги понадобились...
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02.09.2020 15:17 Ответить
Он дебил ? Какие это животные ? Это валюта --- собако и кото баксы за газ заплатить
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02.09.2020 15:18 Ответить
странно, шо он продавил схему сбора грошей только с владельцев, не включив туда жывотных, лошара однозначно
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02.09.2020 15:19 Ответить
Орган Петра великого этому яйценку на воротник!!!
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02.09.2020 15:20 Ответить
...В список животных, подлежащих обязательному внесению в реестр, входят даже лабораторные животные. Например, мыши.
С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
https://www.facebook.com/rastsislau.permiakou/posts/3579630408716088 Rastsislau Permiakou
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02.09.2020 15:21 Ответить
придумал новую схему по сбору средств с украинцев - на этот раз тех, у кого есть животные". - - Держи карман шире СКОТ!!! Хрен ты что от меня получишь, мразь!!!
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02.09.2020 15:22 Ответить
"а частного посредника вписали уже потом"...

та кров'ю...
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02.09.2020 15:23 Ответить
Бигус, чья бы корова мычала................ занимай очередь в контору, тебе точно придется регистрировать, уж слишком она много и часто гадила. Сейчас правда притихла, кормить наверное плохо стал. Хозяева платит перестали и ты решил на вольные хлеба податься в поисках щедрот новых спонсоров? Но тут уж ничего не поделаешь, отработанный материал не ценится. .
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02.09.2020 15:23 Ответить
Бигус пока не зашкварен, не надо гнать на человека
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02.09.2020 22:47 Ответить
Андрей.... я не хочу говорить о Бигусе. И не знаю, что Вы вкладываете в понятие зашквар. Как по мне - это один из самых нечистоплотных........ даже рука не поднимается написать журналист. Извините, если Вас это задевает каким-то образом.
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02.09.2020 23:32 Ответить
Жадные дебилы, налог на домашних животных это абсолютно нормальная практика в цивилизованных странах)) хотя нет, показывайте дальше уровень своего развития🤣
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02.09.2020 15:24 Ответить
В нормальных странах налоги идут на благо их платящих граждан, а не на дачи, самолеты, отдых брехунов и не в карманы их кукловодов.
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02.09.2020 15:28 Ответить
тупой зажравшийся кацап сваливший в германию этого не поймёт ..
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02.09.2020 15:30 Ответить
Канцлер Німеччини винаймає житло.
Оце європейська практика.
А в нас будь-який депутан в сотні разів багатший ніж Меркель.
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02.09.2020 15:31 Ответить
так речь не про налог, речь про плату за регистрацию каким-то частным конторам, которые будут получать специальную лицензию. и естественно такую лицензию будут давать только тем конторам - надо каким конторам!
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02.09.2020 15:49 Ответить
Плата за регистрацию это и есть налог, но единоразовый. Частные конторы или государственные не имеет значения, часть этих денег будет в любом случае идти в бюджет остальное естественно на содержание этих контор, люди не работают безплатно. Ещё раз повторю, это нормальная практика в мире.
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02.09.2020 16:11 Ответить
нікак нєт! плата за регистрацию это никакой не налог и будет идти в полном обьеме в карман владельцев частных контор, которые всего лишь будут платить стандартный налог с прибыли юр.лица. типичный схематоз в виде создания "прокладки", фильтрующей деньги налогоплательщиков в пользу "кого надо".
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02.09.2020 16:59 Ответить
Согласен отчасти. Те кто не хочет убирать какашки за своими любимцами должны хотя бы платить на зарплату тех кто убирает эти какашки.
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02.09.2020 15:25 Ответить
Адля цього треба по всіх населених пунктах створити контролюючі органи, які будуть заглядувати в дупи собакам.
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02.09.2020 15:32 Ответить
Меня всегда смешит такая картина. Выгуливает любітЄль жівотных своего питомца возле детских площадок, в парках, да тупо во дворе жилого дома. Держит на поводку питомца, тот подогнув задние лапы гадит, а хУзяин его стоит и з изумлением и любовью наблюдает на это прекрасное зрелище... Проверяет, хорошо ли сходил, легко ли пошло?... Потом разворачивается и уходят так сказать с места удовольствия обоих...
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02.09.2020 15:42 Ответить
а я наоборот наблюдаю много невнимательных хозяев - ровно в тот момент, когда их собачка приседает за нехорошим, они внезапно замечают что-то вдали, где-то в противоположной стороне и как бы остолбевают на месте, устаившись вдаль, а когда грязное дело их любимцем сделано они увлеченно и несколько поспешно уходят, чисто случайно не заметив, что прямо у их ног только что происходил какой-то конфуз и вроде бы там даже остались какие-то неприятные последствия
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02.09.2020 15:54 Ответить
И такое бывает тоже. Но в вашем примере эти любители хоть понимают, что делают гадость, где то в глубине их души что то подсказывает им, что так делать не хорошо... А в моем примере еще хуже, там вобще отсутствие какого либо понимания...
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02.09.2020 16:07 Ответить
наивный вы человек
это будет новая контора "рога и копыта",
оплачивать уборку какашек НИКТО НЕ БУДЕТ
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02.09.2020 15:34 Ответить
А какашки то хоть будут?
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02.09.2020 15:37 Ответить
а как без них
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02.09.2020 15:52 Ответить
Тупо регистрировать, это на значит убирать. Проснись.
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02.09.2020 16:51 Ответить
Тонко... налог на хомячков с хомячков
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02.09.2020 15:26 Ответить
Тонко ты прокси бот палишся, ведь в стране под чьим флагом ты строишь примерно 60 евро в год налог на домашнее животное))
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02.09.2020 15:32 Ответить
Свали в туман, чепушило. У меня животных нет и мне глубоко плевать на то, сколько аборигены платят .
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02.09.2020 15:33 Ответить
Что нищеброд, не можешь себе позволить даже хомячка завести? Ну сочувствую тогда🤣
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02.09.2020 15:41 Ответить
Ты русский язык не понимаешь? Ауфвидерзейн, чепушило
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02.09.2020 16:10 Ответить
Всех домашних животных нужно чиповать!
Хозяев бездомных чиповоных животных - на нары. Либо штраф, что бы хватило на содержание этих животных в 5* отеле до конца их жизни.
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02.09.2020 15:30 Ответить
Що вже казати про ботяр?
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02.09.2020 15:31 Ответить
Представників влади стирилізувати та чипувати не забуть.
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02.09.2020 15:34 Ответить
Мда, и Голос туточки, теперь понятно почему у них Порох - враг № 1
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02.09.2020 15:30 Ответить
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом одобрила этот документ. так что ботяра заглохни.
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02.09.2020 16:36 Ответить
Смачно жерти їм хочеться, є у мене півмішка собачого корму, яким я з задоволенням згодував цим нардепам.
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02.09.2020 15:30 Ответить
Ось ще "подвиги" Яценка.
"У червні 2018-го Антон Яценко звинуватив у вбивствах мирних жителів та мародерстві
учасника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 боїв за Донецький аеропорт Олега Герваса. Після цього «кіборг» подав на нардепа позов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерського районного суду Києва . 24 січня 2020 року суд виніс ухвалу в якій зобов'язав Яценка спростувати неправдиву інформацію та виплатити на користь позивача 5 тисяч гривень моральної компенсаціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] ."
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02.09.2020 15:38 Ответить
Этот яценко никогда не тонет. Ещё со времён овоща "решает". Что за х@й бычий,голова телячья? Приспособленец как он есть.
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02.09.2020 15:33 Ответить
он и до овоща не кисло решал, при Воне был главой тендерной палаты!!!
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02.09.2020 15:46 Ответить
Это больше "чести" ему добавляет.
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02.09.2020 15:58 Ответить
коли це гниле лайно здохне?
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02.09.2020 15:36 Ответить
Птра этого яйценка накормить педигрипалом до рыгачки!!
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02.09.2020 15:39 Ответить
С них бы не деньги брать, а выгонять весной на уборку "прогулочных" мест ихних питомцев.
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02.09.2020 15:39 Ответить
Ох поскачут кабыздохи пачками на мороз, если эту штуку утвердят.
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02.09.2020 15:40 Ответить
А если не записать,то что,придут с обыском и конфискацией?
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02.09.2020 15:41 Ответить
пилять,вшей у котэ как считать?
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02.09.2020 15:45 Ответить
Придется вівести, чтоб меньше платить.
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02.09.2020 16:37 Ответить
Сл. Закон - регистрация тех, у кого нет животных!
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02.09.2020 15:45 Ответить
а как они смогут пересчитать прусаков и тараканов? и какая ставка налога на этих "домашних животных"?
окуели уже в край!
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02.09.2020 15:46 Ответить
Когда то Сталин и Хрущёв переписывали и собачьи будки и дымоходы и курей.Все сдохли и этот сдохнет.Тварей земля долго не носит.
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02.09.2020 15:51 Ответить
Слегка офф-топ, но не мог пройти мимо:
"Сиська у инвестиционной бабушки не просто одна.
Это к тому же и не сиська вовсе.
Да и бабушкой она называется только по приколу."(с) Прочитано на ЖЖ.
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02.09.2020 15:53 Ответить
Ухти! Черговий закон з категорії "як на расєї!". Круто! Зебуїни, так тримати!
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02.09.2020 15:53 Ответить
Ну норм! Или платить или за газ рассчитываемся, зебилы!
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02.09.2020 15:58 Ответить
предлагаю владельцам хомяков, свиней давать своим животным клички исключительно яценко
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02.09.2020 15:59 Ответить
тарганів і комах теж будуть рахувати ?

і всіх безхатніх котів ?

зелені ватні ідіоти..
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02.09.2020 16:01 Ответить
Зе ГОВНО !
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02.09.2020 16:07 Ответить
А давайте посчитаем! Сейчас почти в каждой семье есть домашнее животное (особенно учитывая, что там в законе и хомячки и попугайчики - про тараканов не знаю). Лично у меня и кот и собака живут. Пусть даже "недорого" возьмут по 100 грн с хвоста! 15 миллионов семей в Украине, выходит 1,5 лярда грн пойдет "друзьям Яценко", конечно с подачи "слуг урода". Молодцы! Опять сделали нас всех вместе!
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02.09.2020 16:12 Ответить
У меня во дворе (в небольшом поселке на 2000 человек) живет 2 кошки и 4 кота. Я их не заводил. Обычно приходят поздней осенью котятами и не покормить это значит убить. Ну сделал им домики из досок, поставил во дворе. Не лечу, не ухаживаю. Жена подкармливает. Они ловят мышей. Что мне с ними делать? Вывезти в посадку? Пдц
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02.09.2020 16:50 Ответить
Миллиард на программное обеспечение и штат огромный во всех городах, постоянное финансирование из бюджета, как НАЗК, и считать животных будут нанятые студенты за 20 гривен за адрес, сумма по ведомости расходной. НУ чем не программа, распила?
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02.09.2020 16:14 Ответить
Начните с зеле-ослов !!!
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02.09.2020 16:17 Ответить
И налог на животных по почте, за рыбок 50гр, собака 200гр, кошка 100гр, хомячёк 50гр, черепашки 20гр, корова 500гр, свинья 300гр,......
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02.09.2020 16:17 Ответить
За будущее что бени и ко или ёрмака и ко ? Что за вредитель в парламенте ,кто эту мразь туда привел ?
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02.09.2020 16:18 Ответить
Яценко - пример абсолютно аморального мерзавца. Единственное, чем он занимается в Раде - придумывает схемы по ограблению граждан
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02.09.2020 16:19 Ответить
Как-то однобоко всё у этого убогого: обязать зарегестрировать и срубить бабла. Хоть бы рейдернул что-нибудь...
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02.09.2020 16:20 Ответить
Дна Зе команда никак не достигнет. Это как бездонный колодец - до самого центра планеты - будут валиться в глазах избирателей такие "депутаты".
Первым нужно зарегистрировать во все реестрах страны как больного на голову и обложить налогом за предложенный законопроект самого Яценко. И законодательно обязать его ежемесячно вносить за себя несколько десятков тысяч долларов в качестве налога - он же "депутат"! Люди, выбравшие в очередной раз это... человека, вам что глаза застило, что вы не видите его никчемность и низость
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02.09.2020 16:23 Ответить
Надеюсь Конституционный Суд забанит такой закон
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02.09.2020 16:26 Ответить
Нарід почне викидать животних на вулицю!! Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 2476
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02.09.2020 16:39 Ответить
У меня во дворе (в небольшом поселке на 2000 человек) живет 2 кошки и 4 кота. Я их не заводил. Обычно приходят поздней осенью котятами и не покормить это значит убить. Ну сделал им домики из досок, поставил во дворе. Не лечу, не ухаживаю. Жена подкармливает. Они ловят мышей. Что мне с ними делать? Вывезти в посадку? Пдц
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02.09.2020 16:51 Ответить
Респект. Тоже кормлю дворовых котов. Они мне мышей приносят. Забираю и тихонько закапываю подальше, чтобы коты не обиделись.
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02.09.2020 17:28 Ответить
Поймите оголодавшего нардепа, ему столоваться негде. Хозяева рыбок и черепах - приготовиться.
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02.09.2020 16:44 Ответить
Пішов ти подалі і назовсім Бігус. Із-за тебе бездарі, чи кровожадного до грошей таке твориться в країні.
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02.09.2020 16:46 Ответить
мародеры ...
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02.09.2020 16:49 Ответить
А таракановоды будут платить зтот налог?
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02.09.2020 16:53 Ответить
Ни каких налогов, за содержание зЕбилов, платить не собираюсь!
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02.09.2020 17:24 Ответить
У кого есть пираньи? Киньте к ним Яценка, пусай регистрирует. Не жалеючи живота своего...
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02.09.2020 17:32 Ответить
Як нардеп Антон Яценко вирішив доколупатись і до мишей

http://argumentua.com/reportazh/foto-dnya Фото дня | Ср, 2020-09-02 17:47
http://argumentua.com/print/reportazh/yak-nardep-anton-yatsenko-vir-shiv-dokolupatis-do-mishei Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 9822Версия для печати

Поки Путін траве Навального, політичний пристосуванець за бюджетні гроші народний депутат Антон http://argumentua.com/novosti/skandalnii-nardep-yatsenko-n-ts-yu-chergovu-korupts-inu-kasu-khoche-re-struvati-kot-v-sobak Яценко вирішив перерахувати (за гроші народу звісно) всіх тварин які є у власності населення включаючи лабораторних (мабуть і мишей).
Раз на 5 років цей пройдоха Яценко протискає одну і ту саму схему, прикладаючи її як подорожник до різних місць. Як зазначає журналіст-розслідувая https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217246448624531&set=a.1698427551794&type=3 Денис бігус . - схема така: давайте зобов"яжемо громадян законом платити за якусь непотрібну чи потрібну їм річ, яку будуь робити спеціально підібрані хлопці.
За Януковича Антон Яценко протиснув "тендерну палату", в якій брали бабло за "допомогу в оформленні документів на тендер". І це був еталонний схематоз.

За Порошенка цей пройдисвіт протиснув посередників, які вносили дані про оцінку майна до державної бази. І збирали за це мільйон гривень на день.
В обох випадках структури були приватні. В обох випадках афілійовані з людьми Яценка.
Прийшов Зеленський. Настав час нової схеми. І вона повністю відповідає цсьогодняшніму бентежному часу. Коротше, доколупатись вирішили і до мишей. В прямому сенсі!
Новий законопроект передбачає, що громадянам потрібно зареєструвати всіх тварин. Тобто якщо у вас є якийсь жирний пацюк Антон, то його треба внести до Єдиного держреєстру тварин. Але ви не можете це просто так зробити.
Робити таке можуть лише спеціальні сертифіковані контори (які неодмінно створять). І єдиний сенс існування яких буде записати вашого пацюка Антона в базу даних (не безкоштовно звичайно).
Таку саму аферуу робили контори з внесення даних про оцінку нерухомості. І коштувало це 1000 гривень з людини. Можливо, що котики-собачки-пацючки обійдуться дешевше. Але їх же звичайно дуууже багато.
Тут треба зауважити, що серед депутатів законопроект рекламували як "захист тваринок", а приватного посередника вписали вже згодом. Денис Бігус певен, що дехто про схему знав, а дехто зараз розводить руками, відкликає підписи и взагалі несеться гвалт.
Єдина надія на комітет, що він зарубає нах цю всю маячню і Антону Яценку не вдасться цього разу надурити всіх.
На фото: "Набуханий у карантинному ресторані "Вєлюр" ще одного махінатора, Антон Яценко думає як доколупатись до мишей."
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02.09.2020 18:22 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU-DPBlKYGUiuSjb9eHG3nJ_-2PiYClo-T3lW-3dBPtdXRmlr_46wD3_Tt6NuXJb_nhPIOTRN9CubijfxhL0R32FQTCvoeQ5fhSy2K8QOpaxd-9aQQM3EwhnMh4i61ldn8&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4533410886699172?__cft__[0]=AZU-DPBlKYGUiuSjb9eHG3nJ_-2PiYClo-T3lW-3dBPtdXRmlr_46wD3_Tt6NuXJb_nhPIOTRN9CubijfxhL0R32FQTCvoeQ5fhSy2K8QOpaxd-9aQQM3EwhnMh4i61ldn8&__tn__=%2CO%2CP-R 46 мин. ·

Все животные равны. Но некоторые животные вводят налоги на других животных. Теперь прежде чем рассчитаться за газ своей собакой, за неё придётся заплатить налог.
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02.09.2020 18:43 Ответить
Представляю какое сейчас начнётся мочилово домашних животных.
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02.09.2020 20:42 Ответить
Этому ослу Яценко БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ОТ МУРОК КИСОК БАРСИКОВ послесловие когти и зубы наточили выходи подлый осел
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02.09.2020 21:03 Ответить
Ослы те ,у кого схематозники, вытаскивающие с их карманов миллионы в день- депутаты?!? Вместо тюрьмы яценки придумывают за НАШ счёт себе копейку и мы им платим зп. Кто ослы?
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03.09.2020 06:22 Ответить
А тарганів чому не реєструють...
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02.09.2020 21:13 Ответить
Платить должны, но не через прокладки Яценко.
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02.09.2020 21:16 Ответить
курильщиков давили давили...собачников сейчас подлецов придавим...пердунам стоит напрячься
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02.09.2020 21:17 Ответить
шо в тих уманчан в голові,коли вони постійно нам обирають в раду того яценка?
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02.09.2020 22:33 Ответить
А что если яценку просто ТУПО продавить законопрект, по которому ВСЕ должны ТУПО платить за то что он ЕСТь - по 27 грн/мес?
Маразм крепчает. ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ нужен реэстр "животных" ???? А бездомных животных КУДА писать? йо..ный стыд. Даже в сомали до такого не додумались
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02.09.2020 22:49 Ответить
Звідки це чмо взялося??? Яценко- виродок!!! А може вже податок на повітря ввести??? У нас в країні і так повно безхатніх тварин, з яких знущаються різні виродки. Волонтери допомагають прилаштувати їх. І хто захоче після введення обов'язкової реєстрації брати тварин додому??? Я зрозуміла те,що такого виродка і ублюдка як Яценко треба гнати взаший!!!
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03.09.2020 16:43 Ответить
Багатії податок на розкіш платити не хочуть, так давайте візьмемо податок з бідних українців, які мають звичайних собак і котів, безпородних!!! ДЕПУТАТИ ВЖЕ НЕ ЗНАЮТЬ,ЯК З НАРОДУ ЩЕ ЩОСЬ "ПОИМЕТЬ"!!!!
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03.09.2020 16:52 Ответить
Наш хомяк уходит в партизанский отряд!
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06.09.2020 09:41 Ответить
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