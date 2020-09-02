РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5115 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 703 32
обстрел (20424) Донбасс (26927) перемирие (1461) операция Объединенных сил (4176)

Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС

С начала суток в зоне Операции объединенных сил зафиксировали одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечена вражеская провокация из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров. К тушению и локализации огня привлечены необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: Около 70 военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе, - Минобороны

Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС 01
Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС 02
Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Днюху св'яткували! Не інакше!
І Генштабу не стидно таке озвучували?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:27
+5
Якщо не влучили, отже неприцільно.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот бы по дерьмакам с зиленским. Это было бы засчитано как нарушение или нет?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:23 Ответить
штаб ООС:

прицельно ето когда 1 вистрел один 200
а если 10 вистрелов и 300тие ето неприцельно
показать весь комментарий
02.09.2020 19:18 Ответить
От неприцельного оьстрела может быть только травма,а не ранение (Зеленьсков)
показать весь комментарий
02.09.2020 20:05 Ответить
А если я, неприцелно в район офоса президента... то провакация или хулиганство?
показать весь комментарий
02.09.2020 19:30 Ответить
То есть если по Офису Осла Оманского промазать или не прицельно пострелять то это не является нарушением законов зеленой-руССкомирской Украины? Спасибо за инфу. Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6432
показать весь комментарий
02.09.2020 19:55 Ответить
то они тренировались на воробьях ...
показать весь комментарий
02.09.2020 18:23 Ответить
Стріляли холостими гранатами.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:26 Ответить
А снайпера заехали, тоже будем считать что косые?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:52 Ответить
****** армійські сраколизи-начальники! Невже вам, гниди, не соромно прогинатися перед тупорилим хрипатим нікчемою, який вас за ідіотів тримає? До чого увесь цей цирк? Краще б відрядили з фронту мотопіхотний батальйон, який прогнав би зрадників з Банкової.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:56 Ответить
Днюху св'яткували! Не інакше!
І Генштабу не стидно таке озвучували?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:27 Ответить
Ну от як це розуміти.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:34 Ответить
Якщо не влучили, отже неприцільно.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:36 Ответить
бред бредом
но одно точно радует - что НЕ прицельно... (значит все наши хлопчики живы-здоровы)
показать весь комментарий
02.09.2020 18:50 Ответить
Стрелял из тяжёлого миномёта лет надцать назад и только сейчас докумекал , шо это я неприцельно стрелял ... Бо у того прибора не было на ножках ни шкалы угла и других прицелов . Да и до аэродинамических расчётов не было времени .
Ваабще-то , то шо я помню - то такие пукалки принято пристреливать ....

P.S.
И когда Надьку обвинили и посадили на кичу , то большинство народу возмутилось-то в первую очередь тем, что с Труханов-острова прицельно попасть в Раду с первого выстрела ну никак и тогда можно попасть на пристрелке b в Мариниский парк , и в Филармонию , а если сильно мазануть, то и в метро Арсенальная !"
показать весь комментарий
02.09.2020 18:52 Ответить
можно спросить? как тут различают "наёмника" и кадрового военного под легендой?Они резюме сюда шлют? Я дескать, наймыт, и пишите так же?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:58 Ответить
А в чём разница между - "неприцельно стреляли" и "не попали"?
показать весь комментарий
02.09.2020 18:58 Ответить
Вы там знаете, как они стреляли? Прицельно, не прицельно. Стреляли!
показать весь комментарий
02.09.2020 19:00 Ответить
Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7793
показать весь комментарий
02.09.2020 19:04 Ответить
Сколько можно скармливать народу такие гнилые новости?! ПОЗОР!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 19:06 Ответить
Такой дурдом писать не прицельно обстреливали дети играли спичками так мило
**** стреляли трусы зеленые
показать весь комментарий
02.09.2020 19:10 Ответить
Штаб ОСС сам проверял прицелы у стреляющих... чтоб воно летело куда то мимо...ага, да? У Б Л Ю Д К И!
показать весь комментарий
02.09.2020 19:16 Ответить
А може прицільно але не влучили?! Що за фуйня твориться останнім часом?!
показать весь комментарий
02.09.2020 19:19 Ответить
А что если не прицельно стрельнуть по Кончаной Заспе или ВР? Тоже перемирие не будет нарушено?
показать весь комментарий
02.09.2020 19:32 Ответить
Ну клоун обещал-же, что восстановит мир, вот он и восстанавливает. Запретил нашим открывать ответный огонь по противнику, думает, что этим можно вернуть мир. А враг не лох, пользуется этим моментом и обустраивает свои позиции, а вы лопухи сидите и ждите...
показать весь комментарий
02.09.2020 19:36 Ответить
Ссколько эпитетов понапридумывали , и все за ради "благой" цели , зеленого перемирия
показать весь комментарий
02.09.2020 19:37 Ответить
Т.е если бы кацапы убили, то это было бы прицельно? Ведь так, зебилы-капитулянты?!
показать весь комментарий
02.09.2020 19:48 Ответить
"неприцельно стреляли из гранатомета",- та то новые Граждане роССии мабуть шуткавали, нужно им и дальше газ, пенсии и воду за счет Граждан Украины платить.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:50 Ответить
"... неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки,- штаб ООС"

А це штаб об'єднання яких сил? Кацапні з сепарнею та колаборантами?
показать весь комментарий
02.09.2020 20:07 Ответить
из гранатомёта?! неприцельно... ну и ладно, ху..ня, расходимся
показать весь комментарий
02.09.2020 20:51 Ответить
 
 