Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС

С начала суток в зоне Операции объединенных сил зафиксировали одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечена вражеская провокация из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров. К тушению и локализации огня привлечены необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

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