Российские наемники неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки, - штаб ООС
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С начала суток в зоне Операции объединенных сил зафиксировали одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны российских наемников.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечена вражеская провокация из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров. К тушению и локализации огня привлечены необходимое количество личного состава и техника подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.
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прицельно ето когда 1 вистрел один 200
а если 10 вистрелов и 300тие ето неприцельно
І Генштабу не стидно таке озвучували?
но одно точно радует - что НЕ прицельно... (значит все наши хлопчики живы-здоровы)
Ваабще-то , то шо я помню - то такие пукалки принято пристреливать ....
P.S.
И когда Надьку обвинили и посадили на кичу , то большинство народу возмутилось-то в первую очередь тем, что с Труханов-острова прицельно попасть в Раду с первого выстрела ну никак и тогда можно попасть на пристрелке b в Мариниский парк , и в Филармонию , а если сильно мазануть, то и в метро Арсенальная !"
**** стреляли трусы зеленые
А це штаб об'єднання яких сил? Кацапні з сепарнею та колаборантами?