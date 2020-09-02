Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС

Від початку доби в зоні Операції об'єднаних сил зафіксували одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку російських найманців.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на ділянці фронту поблизу Мар'їнки відзначена ворожа провокація з підствольного гранатомета. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

В районі населених пунктів Новолуганське, Болотенне, Зайцеве, Лобачеве, Новоайдар та поблизу Пісків на різних ділянках місцевості триває ліквідація пожеж. Тут зафіксовано займання сухої трави площею близько 90 гектарів. До гасіння та локалізації вогню залучено необхідну кількість особового складу і техніку підрозділів Збройних сил України та ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС





