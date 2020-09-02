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Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС

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Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС

Від початку доби в зоні Операції об'єднаних сил зафіксували одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку російських найманців.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на ділянці фронту поблизу Мар'їнки відзначена ворожа провокація з підствольного гранатомета. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

В районі населених пунктів Новолуганське, Болотенне, Зайцеве, Лобачеве, Новоайдар та поблизу Пісків на різних ділянках місцевості триває ліквідація пожеж. Тут зафіксовано займання сухої трави площею близько 90 гектарів. До гасіння та локалізації вогню залучено необхідну кількість особового складу і техніку підрозділів Збройних сил України та ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС

Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Марїнки, - штаб ООС 01
Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Марїнки, - штаб ООС 02
Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Марїнки, - штаб ООС 03
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Топ коментарі
+5
Днюху св'яткували! Не інакше!
І Генштабу не стидно таке озвучували?
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02.09.2020 18:27
+5
Якщо не влучили, отже неприцільно.
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02.09.2020 18:36
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Вот бы по дерьмакам с зиленским. Это было бы засчитано как нарушение или нет?
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02.09.2020 18:23 Відповісти
штаб ООС:

прицельно ето когда 1 вистрел один 200
а если 10 вистрелов и 300тие ето неприцельно
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02.09.2020 19:18 Відповісти
От неприцельного оьстрела может быть только травма,а не ранение (Зеленьсков)
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02.09.2020 20:05 Відповісти
А если я, неприцелно в район офоса президента... то провакация или хулиганство?
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02.09.2020 19:30 Відповісти
То есть если по Офису Осла Оманского промазать или не прицельно пострелять то это не является нарушением законов зеленой-руССкомирской Украины? Спасибо за инфу. Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6432
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02.09.2020 19:55 Відповісти
то они тренировались на воробьях ...
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02.09.2020 18:23 Відповісти
Стріляли холостими гранатами.
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02.09.2020 18:26 Відповісти
А снайпера заехали, тоже будем считать что косые?
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02.09.2020 18:52 Відповісти
****** армійські сраколизи-начальники! Невже вам, гниди, не соромно прогинатися перед тупорилим хрипатим нікчемою, який вас за ідіотів тримає? До чого увесь цей цирк? Краще б відрядили з фронту мотопіхотний батальйон, який прогнав би зрадників з Банкової.
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02.09.2020 19:56 Відповісти
Днюху св'яткували! Не інакше!
І Генштабу не стидно таке озвучували?
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02.09.2020 18:27 Відповісти
Ну от як це розуміти.
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02.09.2020 18:34 Відповісти
Якщо не влучили, отже неприцільно.
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02.09.2020 18:36 Відповісти
бред бредом
но одно точно радует - что НЕ прицельно... (значит все наши хлопчики живы-здоровы)
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02.09.2020 18:50 Відповісти
Стрелял из тяжёлого миномёта лет надцать назад и только сейчас докумекал , шо это я неприцельно стрелял ... Бо у того прибора не было на ножках ни шкалы угла и других прицелов . Да и до аэродинамических расчётов не было времени .
Ваабще-то , то шо я помню - то такие пукалки принято пристреливать ....

P.S.
И когда Надьку обвинили и посадили на кичу , то большинство народу возмутилось-то в первую очередь тем, что с Труханов-острова прицельно попасть в Раду с первого выстрела ну никак и тогда можно попасть на пристрелке b в Мариниский парк , и в Филармонию , а если сильно мазануть, то и в метро Арсенальная !"
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02.09.2020 18:52 Відповісти
можно спросить? как тут различают "наёмника" и кадрового военного под легендой?Они резюме сюда шлют? Я дескать, наймыт, и пишите так же?
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02.09.2020 18:58 Відповісти
А в чём разница между - "неприцельно стреляли" и "не попали"?
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02.09.2020 18:58 Відповісти
Вы там знаете, как они стреляли? Прицельно, не прицельно. Стреляли!
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02.09.2020 19:00 Відповісти
Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7793
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02.09.2020 19:04 Відповісти
Сколько можно скармливать народу такие гнилые новости?! ПОЗОР!!!
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02.09.2020 19:06 Відповісти
Такой дурдом писать не прицельно обстреливали дети играли спичками так мило
**** стреляли трусы зеленые
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02.09.2020 19:10 Відповісти
Штаб ОСС сам проверял прицелы у стреляющих... чтоб воно летело куда то мимо...ага, да? У Б Л Ю Д К И!
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02.09.2020 19:16 Відповісти
А може прицільно але не влучили?! Що за фуйня твориться останнім часом?!
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02.09.2020 19:19 Відповісти
А что если не прицельно стрельнуть по Кончаной Заспе или ВР? Тоже перемирие не будет нарушено?
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02.09.2020 19:32 Відповісти
Ну клоун обещал-же, что восстановит мир, вот он и восстанавливает. Запретил нашим открывать ответный огонь по противнику, думает, что этим можно вернуть мир. А враг не лох, пользуется этим моментом и обустраивает свои позиции, а вы лопухи сидите и ждите...
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02.09.2020 19:36 Відповісти
Ссколько эпитетов понапридумывали , и все за ради "благой" цели , зеленого перемирия
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02.09.2020 19:37 Відповісти
Т.е если бы кацапы убили, то это было бы прицельно? Ведь так, зебилы-капитулянты?!
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02.09.2020 19:48 Відповісти
"неприцельно стреляли из гранатомета",- та то новые Граждане роССии мабуть шуткавали, нужно им и дальше газ, пенсии и воду за счет Граждан Украины платить.
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02.09.2020 19:50 Відповісти
"... неприцельно стреляли из гранатомета возле Марьинки,- штаб ООС"

А це штаб об'єднання яких сил? Кацапні з сепарнею та колаборантами?
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02.09.2020 20:07 Відповісти
из гранатомёта?! неприцельно... ну и ладно, ху..ня, расходимся
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02.09.2020 20:51 Відповісти
 
 