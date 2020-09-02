Російські найманці неприцільно стріляли з гранатомета біля Мар'їнки, - штаб ООС
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Від початку доби в зоні Операції об'єднаних сил зафіксували одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку російських найманців.
Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, на ділянці фронту поблизу Мар'їнки відзначена ворожа провокація з підствольного гранатомета. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.
В районі населених пунктів Новолуганське, Болотенне, Зайцеве, Лобачеве, Новоайдар та поблизу Пісків на різних ділянках місцевості триває ліквідація пожеж. Тут зафіксовано займання сухої трави площею близько 90 гектарів. До гасіння та локалізації вогню залучено необхідну кількість особового складу і техніку підрозділів Збройних сил України та ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
прицельно ето когда 1 вистрел один 200
а если 10 вистрелов и 300тие ето неприцельно
І Генштабу не стидно таке озвучували?
но одно точно радует - что НЕ прицельно... (значит все наши хлопчики живы-здоровы)
Ваабще-то , то шо я помню - то такие пукалки принято пристреливать ....
P.S.
И когда Надьку обвинили и посадили на кичу , то большинство народу возмутилось-то в первую очередь тем, что с Труханов-острова прицельно попасть в Раду с первого выстрела ну никак и тогда можно попасть на пристрелке b в Мариниский парк , и в Филармонию , а если сильно мазануть, то и в метро Арсенальная !"
**** стреляли трусы зеленые
А це штаб об'єднання яких сил? Кацапні з сепарнею та колаборантами?