Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов на встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым предложил создать в Украине суд по преступлениям России на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Мамедов на встрече отметил, что важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, которые Россия за последние 6 лет совершила на территории Украины.
"По его мнению, одним из вариантов повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права может быть создание в Украине гибридного суда по преступлениям РФ, который может иметь и международный элемент", - сказано в сообщении.
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Секретарь СНБО Данилов отметил, что собранные Офисом генерального прокурора материалы станут ключевым доказательством для привлечения виновных к ответственности.
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Эээ, чего?
дайте еще 300 лет презеденства патриота Пете??????? может быть тогда он наконецто решит те проблемы которые ему 5 лет нехватило????
вам напомнить как "патриот" Петя слил Кривой Рог вилкулу?????? чей сынок за словами и отзывами организовывал антимаданы всякие и титушек возил (пишу за словами ибо раз "патриоты" ненашли доказательства то и в киев никто никого не возил...)
и обвинять его не могу
Во втором туре выборов городского головы Кривого Рога, прошедшего 15 ноября, 2015
Разница между кандидатами составила 752 голоса (0,42% проголосовавших), при этом в 6 из 7 районов города лидировал Ю.Милобог
30.01.2016 Петя назначил перевиборы. а супераномальная явку 7го райончика . пропустили мимо ушей
два месяца тянули да?
потом Вилкул также "чесно" раздал бабло из бюджета как "помощь малоимущим" если неошибусь 100 тыс семей получили денюжку и при этому всем расказывалось что это вилкул супер мер. выберете его опять.....
ни прокурор луценко ("патриотище" патриотов.. ни цвк никто опять ничего не "увидел"
аж тошнит от лжепатриотов..
знаете где им место? в одной тюрьме с рыгами
Зеля бачить лише мир в очах фуйла.
Ну ще і гроші, напевно.
он предал страну в 2005.
когда как глава РНБО Петя а Луценко министр МДВ должны были следить за выполнением к примеру ст110
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
коектто из рыгов в то время поблично говорил о создании югавасточнава гасударства с сталицей в Харькове.
но спустя пол года все дела закрыти...
и опять что в 2016 слил рыгам. там где за нарушения на выборах обязаны были. отстранять от выборов и наказывать согласно закона. они закрывали глаза...
интелекта нехватает.
Ваши соседи метелятся, накачанный бугай ворюга прессует мелкого воришку-доходягу...вы вмешаетесь, учитывая что бугай больше вас и с него можно хорошо поиметь ?
Так видят нас с кацапами наши западные "друзья"...
Вопрос в том как исполнить приговор.
Языком трепать - не мешки ворочать.
А то что свои за пипиньку повесят - так это 100%. Он и сам это знает. Только вот Украине от этого будет ни холодно ни жарко. Никак.
не надо прокладки... надо профи по юриспруденции и зубастых патриотов...
Треба було це зробити ще у 2014 коли кацапські виродки робили тортури над добровольцямі і вояками України, кастрували, знімали скальни, розтрілювали у полоні