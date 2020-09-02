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Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов на встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым предложил создать в Украине суд по преступлениям России на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Мамедов на встрече отметил, что важно целостное расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, которые Россия за последние 6 лет совершила на территории Украины.

"По его мнению, одним из вариантов повышения эффективности и объективности судебного разбирательства серьезных нарушений международного гуманитарного права может быть создание в Украине гибридного суда по преступлениям РФ, который может иметь и международный элемент", - сказано в сообщении.

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Секретарь СНБО Данилов отметил, что собранные Офисом генерального прокурора материалы станут ключевым доказательством для привлечения виновных к ответственности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Не за цієї влади.
Зеля бачить лише мир в очах фуйла.
Ну ще і гроші, напевно.
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02.09.2020 18:46
+6
в первую очередь международный...шоб такие выродки как витольдфакин не смогли уничтожить доказательства....
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02.09.2020 18:43
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создание в Украине гибридного суда по преступлениям РФИсточник: https://censor.net/ru/n3217272
Эээ, чего? Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8554
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02.09.2020 18:43 Ответить
толи еще будет,кацапырло Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8404.
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02.09.2020 18:44 Ответить
в первую очередь международный...шоб такие выродки как витольдфакин не смогли уничтожить доказательства....
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02.09.2020 18:43 Ответить
зато "патриоту" Пете 5 лет не хватило????

дайте еще 300 лет презеденства патриота Пете??????? может быть тогда он наконецто решит те проблемы которые ему 5 лет нехватило????

вам напомнить как "патриот" Петя слил Кривой Рог вилкулу?????? чей сынок за словами и отзывами организовывал антимаданы всякие и титушек возил (пишу за словами ибо раз "патриоты" ненашли доказательства то и в киев никто никого не возил...)

и обвинять его не могу



Во втором туре выборов городского головы Кривого Рога, прошедшего 15 ноября, 2015

Разница между кандидатами составила 752 голоса (0,42% проголосовавших), при этом в 6 из 7 районов города лидировал Ю.Милобог

30.01.2016 Петя назначил перевиборы. а супераномальная явку 7го райончика . пропустили мимо ушей

два месяца тянули да?

потом Вилкул также "чесно" раздал бабло из бюджета как "помощь малоимущим" если неошибусь 100 тыс семей получили денюжку и при этому всем расказывалось что это вилкул супер мер. выберете его опять.....

Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 4579
ни прокурор луценко ("патриотище" патриотов.. ни цвк никто опять ничего не "увидел"

аж тошнит от лжепатриотов..

знаете где им место? в одной тюрьме с рыгами
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03.09.2020 00:06 Ответить
Рогуль ТВОЙ ПРЕДАТЕЛЬ марионетка олигархов нарик Пороха кончика чл..не стоит
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05.09.2020 14:57 Ответить
Не за цієї влади.
Зеля бачить лише мир в очах фуйла.
Ну ще і гроші, напевно.
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02.09.2020 18:46 Ответить
так именно по этой причине создаст, и главное - два раза за то же преступление нельзя судить, так что, играю игру на одну руку да и подигрывать рашке можно без проблем.
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02.09.2020 20:03 Ответить
за что вы предателей то любите?

он предал страну в 2005.

когда как глава РНБО Петя а Луценко министр МДВ должны были следить за выполнением к примеру ст110

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

коектто из рыгов в то время поблично говорил о создании югавасточнава гасударства с сталицей в Харькове.
но спустя пол года все дела закрыти...

и опять что в 2016 слил рыгам. там где за нарушения на выборах обязаны были. отстранять от выборов и наказывать согласно закона. они закрывали глаза...
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03.09.2020 00:17 Ответить
Набутылочн6е нах за паребрик
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05.09.2020 14:58 Ответить
Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 9346 ну так руки в сраку и топай)) кремлебот работающий на петю)) Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8418у вас запарабрикоботов даже ников без непотных буков нету.
интелекта нехватает.
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10.09.2020 00:28 Ответить
Я дико извиняюсь, но можно пойти ещё дальше - создать спецотдел в басманном суде по преступлениям РФ. Бубачка и Ермак будут в васторге.
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02.09.2020 18:46 Ответить
Суд с Вовком во главе!
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02.09.2020 18:46 Ответить
ВовкаЗе в глазах ВохлыПу этого не видел.
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02.09.2020 18:48 Ответить
А ещё на подписантов Будапештского меморандума....с тем же успехом Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5205
Ваши соседи метелятся, накачанный бугай ворюга прессует мелкого воришку-доходягу...вы вмешаетесь, учитывая что бугай больше вас и с него можно хорошо поиметь ?
Так видят нас с кацапами наши западные "друзья"...
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02.09.2020 18:53 Ответить
Создать-то можно, и даже заочно приговорить хйла к 15 годам расстрела через повешение на электрическом стуле.
Вопрос в том как исполнить приговор.
Языком трепать - не мешки ворочать.
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02.09.2020 18:56 Ответить
Дедку ********* свої же за пипиньку повісять! Гаага - це для нього буде супер-приз.
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02.09.2020 19:43 Ответить
До Гааги доехать исчё нада и целиком, а не по частям. Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7412 Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7412 Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7412
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02.09.2020 20:44 Ответить
Гаага - это карго-культ. Нет давно никакой Гааги.
А то что свои за пипиньку повесят - так это 100%. Он и сам это знает. Только вот Украине от этого будет ни холодно ни жарко. Никак.
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03.09.2020 01:16 Ответить
В этот суд при следующей власти потащат и Зелю с Ермаком как пособников }{уйла и соучастников его военных преступлений. Такие преступления срока давности не имеют. Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе, - Мамедов - Цензор.НЕТ 102
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02.09.2020 18:57 Ответить
давно было понятно, что колбы с новичками и ковидами долго стояли рядом, на одной полке...
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02.09.2020 19:04 Ответить
не суд создавать, а доказательства и материалы собирать-готовить в Гаагу...
не надо прокладки... надо профи по юриспруденции и зубастых патриотов...
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02.09.2020 19:17 Ответить
разпил бревна или сколько там потратили на ротердам, а тут, ух вообще дел на лет так 25 припасенно.
Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 1245
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02.09.2020 20:08 Ответить
Саме для цього зЕ, в першу чергу, знищив воєнну прокуратуру. Бо вона збирала докази для Гааги.
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02.09.2020 20:49 Ответить
Гаага рыдает..........
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02.09.2020 19:44 Ответить
Кравчука з вітольдом двуголовами призначте ще((( поки поцьі при владі...
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02.09.2020 19:44 Ответить
Зеля не разрешит. Если проанализировать его и ермацкие выступления, то станет ясно, что он решил не обижать рассею и не называть их преступниками или агрессорами, а попроще, типа "та сторона" или "ответственные за конфликт" и т.п., а вы хотите прям "Суд по Преступлениям России на Донбассе", ну насмешили.
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02.09.2020 19:57 Ответить
Цитата : "Пентагон в докладе конгрессу о военном потенциале Китая сообщил о наличие у китайцев 1250 баллистических ракет радиуса действия от 500 до 5500 км. Ни одна из них не может долететь до Америки, но этого хватает, чтобы накрыть Москву"
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02.09.2020 20:11 Ответить
Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов на встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым предложил создать в Украине суд по преступлениям России на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/n3217272

Треба було це зробити ще у 2014 коли кацапські виродки робили тортури над добровольцямі і вояками України, кастрували, знімали скальни, розтрілювали у полоні Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7606
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02.09.2020 20:16 Ответить
У Донецькій "Ізоляції" це роблять і зараз сєпари і кацапи, коли ми тут сидимо у безпеці Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5193
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02.09.2020 20:17 Ответить
Может быть создан суд по преступлениям России на Донбассе.Конечно не при поц-Зе-де, - Мамедовнте
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02.09.2020 20:25 Ответить
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет тот на ермо пайдет. Так лущее. Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8019 Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8019 Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8019
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02.09.2020 20:47 Ответить
зелене чмо робить все щоб такого суду не сталося
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02.09.2020 21:30 Ответить
Вот Данилов и передаст эти материалы, куда надо, как это случилось с материалами про "вагнеровцев". Не чему не учит история Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8488
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03.09.2020 00:07 Ответить
 
 