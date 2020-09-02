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Схрон с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

В подземном тайнике хранились 2 гранатомета, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат, противотанковая мина и более 7000 патронов различного калибра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Арсенал был размещен в подземной тайнике неподалеку от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма) и более 7000 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

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Средства поражения передали группе разминирования для уничтожения. Следователи проверяют, причастны ли к обустройству схрона боевики.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

Схрон с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Луганщине, - СБУ 01
Схрон с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Луганщине, - СБУ 02

Автор: 

боеприпасы (2336) оружие (10215) СБУ (19898) Луганская область (6496)


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Это сбу так часто обнаруживает схроны,что мне кажется, что они их сами и закладывают.
Ибо сепарню и рашню, гуляющую у них под носом, они не видят
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02.09.2020 00:42 Ответить
Если исключить мину, то, по моим личным меркам, это не схрон, а так....баловство. Ну, дымного пороха у меня, наверное, в эквиваленте, раза в два больше в любое время. И все легально.
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02.09.2020 01:00 Ответить
Схрон с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8520
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02.09.2020 01:01 Ответить
 
 