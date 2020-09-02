Схрон с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Луганщине, - СБУ. ФОТО
В подземном тайнике хранились 2 гранатомета, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат, противотанковая мина и более 7000 патронов различного калибра.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Арсенал был размещен в подземной тайнике неподалеку от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района.
"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма) и более 7000 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.
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Средства поражения передали группе разминирования для уничтожения. Следователи проверяют, причастны ли к обустройству схрона боевики.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).
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Ибо сепарню и рашню, гуляющую у них под носом, они не видят