Схрон із гранатометами і боєприпасами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У підземному сховищі зберігалися 2 гранатомети, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат, протитанкова міна та понад 7000 набоїв різного калібру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

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Засоби ураження передали групі розмінування для знищення. Слідчі перевіряють, чи причетні до облаштування схрону бойовики.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).



