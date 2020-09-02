Схрон із гранатометами і боєприпасами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО
У підземному сховищі зберігалися 2 гранатомети, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат, протитанкова міна та понад 7000 набоїв різного калібру.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району.
"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.
Засоби ураження передали групі розмінування для знищення. Слідчі перевіряють, чи причетні до облаштування схрону бойовики.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).
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Ибо сепарню и рашню, гуляющую у них под носом, они не видят