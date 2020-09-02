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Схрон із гранатометами і боєприпасами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У підземному сховищі зберігалися 2 гранатомети, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат, протитанкова міна та понад 7000 набоїв різного калібру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

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Засоби ураження передали групі розмінування для знищення. Слідчі перевіряють, чи причетні до облаштування схрону бойовики.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

Схрон із гранатометами і боєприпасами виявлено на Луганщині, - СБУ 01
Схрон із гранатометами і боєприпасами виявлено на Луганщині, - СБУ 02

Автор: 

боєприпаси (2269) зброя (7464) СБУ (12818) Луганська область (4878)


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Это сбу так часто обнаруживает схроны,что мне кажется, что они их сами и закладывают.
Ибо сепарню и рашню, гуляющую у них под носом, они не видят
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02.09.2020 00:42 Відповісти
Если исключить мину, то, по моим личным меркам, это не схрон, а так....баловство. Ну, дымного пороха у меня, наверное, в эквиваленте, раза в два больше в любое время. И все легально.
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02.09.2020 01:00 Відповісти
Схрон с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8520
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02.09.2020 01:01 Відповісти
 
 