Може бути створено суд щодо злочинів Росії на Донбасі, - Мамедов

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов на зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим запропонував створити в Україні суд щодо злочинів Росії на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Мамедов на зустрічі зазначив, що важливе цілісне розслідування всіх військових злочинів і злочинів проти людяності, які Росія за останні 6 років вчинила на території України.

"На його думку, одним із варіантів підвищення ефективності та об'єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права може бути створення в Україні гібридного суду щодо злочинів РФ, який може мати і міжнародний елемент", - сказано в повідомленні.

Секретар РНБО Данілов зазначив, що зібрані Офісом генерального прокурора матеріали стануть ключовим доказом для притягнення винних до відповідальності.

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