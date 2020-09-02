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Предпринимателей хотят штрафовать за посетителей без масок, - законопроект

Новости Цензор.НЕТ Общество

Предпринимателей хотят штрафовать за посетителей без масок, - законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию поддержал законопроект, предусматривающий штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями масочного режима.

Речь идет о законопроекте №3890 "О внесении изменений в закон Украины об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект предлагает установить ответственность за нарушения санитарного законодательства для предпринимателей, учреждений и организаций, которые допускают в общественное здание или транспорт во время карантина лиц без средств индивидуальной защиты или не предпринимают действия для выдворения таких лиц за пределы общественного здания или транспорта.

Ожидается, что таким предпринимателям придется заплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3,4-5,1 тыс. грн).

Также на Цензор.НЕТ: Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Штрафы - ваше всьо, зенедоумки...уже не знаете как дыру в бюджете закрыть.
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02.09.2020 19:22
+24
а чего предпринимателей?
а давайте министерство здравоохранения.. они ж ближе к проблеме
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02.09.2020 19:22
+20
Правильно! Почнемо з сцикла, іже фото є як воно по магазину без маски лазило.
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02.09.2020 19:22
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Я не готова говорити про модифікацію - не думала ще серйозно про це.
За усіма вкиданнями різноманітної і суперечливої інформації, триманням градусу напруги ми вже забуваємо, як було на початку (на превелику радість певних кіл).
І як чайнізи з*їхали і спихнули це все іншим. Тобто, на таку к-ть населення вони задекларували 3 тис смертей ? Потім ніби мусили додати ще трохи, бо виглядало підозрілим.
А тепер - "герої-рятівники", гарно підняли гроші на постачанні своїх масок і захисних костюмів, купуйте-купуйте ...
А вони вже побороли вірус, так ? Писалося і про те, як вони кинулися скуповувати акції різних компаній на Заході ...
Про створення міжнародної комісії покричали, але я не бачила, чим скінчилося.
Та да, китайці - зовсім не зайчики.
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03.09.2020 03:46 Ответить
Vedana В Іспанії і Італії був найжорсткіший карантин.Але в Італії і Іспанії не побороли.
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03.09.2020 04:03 Ответить
Штучно створена паніка і невиправдана медіатизація наробили шкоди.
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03.09.2020 04:17 Ответить
Vedana Спочатку возовці кричали за Швецію,а зараз мовчать.Вона в зеленій зоні.Так померлі є.Але ж там паніки не має.І навряд чи вже будуть ламати Швецію.
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03.09.2020 04:26 Ответить
Швеція вистояла перед натиском ЄС, я пам*ятаю, там якісь мало не погрози були.
Молодці.
От це я не вибачаю політикам (писала вже): вони можуть скликати найкращих фахівців, академічних вчених, заслухати аргументовані доповіді різних спеціалістів і відповідно прийняти виважене рішення.
А так виглядає, що всі інші прогнулися перед створеною медіа атмосферою паніки і тотальної загрози. Французи теж визнавали (читала статтю): політики уступили перед тиском суспільства.
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03.09.2020 04:53 Ответить
а найбільше популізмом займалась влада Італії..
Тому в Ломбардіїї прийшлося військовим вивозити тіла грузовиками.. Підприємців хочуть штрафувати за відвідувачів без масок, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 7543
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03.09.2020 09:19 Ответить
якими вантажівками? що ти мелеш, дебілоїдне? ти заглядав у ті вантажівки? може, вони пусті їхали
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03.09.2020 21:15 Ответить
кацапськи мантри повторюете? - не гарно .....
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03.09.2020 04:30 Ответить
штука в день (1000+) людей в землю - для вас не паника?
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03.09.2020 04:52 Ответить
Це вже обговорено багато разів.
Від самого вірусу помирає дуже мало людей. Помирають з ним. Від ускладнень. Ті, хто має супутні хвороби, ослаблені і т.д.
Це не одне й те саме.
І про фальсифікації у тих же Штатах теж писали.
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03.09.2020 04:57 Ответить
так так - ускладення...
стари мруть, малечи приносять... - негайно школи нa open!
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03.09.2020 05:02 Ответить
обговорено - не пережито.
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03.09.2020 05:14 Ответить
упоротим дурантинофілам..
Тн що досі нестворена вакцина і лікування поки що малоефективне -не причина відмовлятись від карантинних норм...
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03.09.2020 09:16 Ответить
Павло Дудра Нормальної вакцини може і не бути.Саме ви дурантофіли.
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03.09.2020 10:36 Ответить
Аргентина, Перу півроку в дуже жорсткому карантині
ефекту нуль цілих нуль десятих, купа нових випадків, купа померлих

Швеція без карантину: одиничні випадку смерті за тиждень
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03.09.2020 21:16 Ответить
Vedana ще пишеться,що вона передбачила цю пандемію.А це вже маячня і якась змова.
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03.09.2020 03:15 Ответить
Ой, я тебе прошу. Сиділа тихо і ніхто про неї не чув.
А тепер усі - "світила наукові", блін.
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03.09.2020 03:23 Ответить
Vedana Вона також епідеміолог,не вірусолог.
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03.09.2020 03:27 Ответить
Теперь можно будет подставлять конкурентов.
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03.09.2020 06:27 Ответить
хороший хід.
Жаль,запізнілий..
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03.09.2020 09:18 Ответить
Типично руская позиция - наказывать невиновных и непричастных.
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03.09.2020 10:46 Ответить
Почему только предпринимателей?
Исполнительная власть - Кабмин.
Не исполнил кабмин, а штрафовать предпренимателей?
Вангую: засылают "козачка" перед проверкой. Пока она пререкается с персоналом, по поводу отсутствия маски - заходит комиссия ...
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03.09.2020 10:40 Ответить
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