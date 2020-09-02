Предпринимателей хотят штрафовать за посетителей без масок, - законопроект
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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию поддержал законопроект, предусматривающий штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями масочного режима.
Речь идет о законопроекте №3890 "О внесении изменений в закон Украины об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Законопроект предлагает установить ответственность за нарушения санитарного законодательства для предпринимателей, учреждений и организаций, которые допускают в общественное здание или транспорт во время карантина лиц без средств индивидуальной защиты или не предпринимают действия для выдворения таких лиц за пределы общественного здания или транспорта.
Ожидается, что таким предпринимателям придется заплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3,4-5,1 тыс. грн).
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Пожалуйста, подождите...
За усіма вкиданнями різноманітної і суперечливої інформації, триманням градусу напруги ми вже забуваємо, як було на початку (на превелику радість певних кіл).
І як чайнізи з*їхали і спихнули це все іншим. Тобто, на таку к-ть населення вони задекларували 3 тис смертей ? Потім ніби мусили додати ще трохи, бо виглядало підозрілим.
А тепер - "герої-рятівники", гарно підняли гроші на постачанні своїх масок і захисних костюмів, купуйте-купуйте ...
А вони вже побороли вірус, так ? Писалося і про те, як вони кинулися скуповувати акції різних компаній на Заході ...
Про створення міжнародної комісії покричали, але я не бачила, чим скінчилося.
Та да, китайці - зовсім не зайчики.
Молодці.
От це я не вибачаю політикам (писала вже): вони можуть скликати найкращих фахівців, академічних вчених, заслухати аргументовані доповіді різних спеціалістів і відповідно прийняти виважене рішення.
А так виглядає, що всі інші прогнулися перед створеною медіа атмосферою паніки і тотальної загрози. Французи теж визнавали (читала статтю): політики уступили перед тиском суспільства.
Тому в Ломбардіїї прийшлося військовим вивозити тіла грузовиками..
Від самого вірусу помирає дуже мало людей. Помирають з ним. Від ускладнень. Ті, хто має супутні хвороби, ослаблені і т.д.
Це не одне й те саме.
І про фальсифікації у тих же Штатах теж писали.
стари мруть, малечи приносять... - негайно школи нa open!
Тн що досі нестворена вакцина і лікування поки що малоефективне -не причина відмовлятись від карантинних норм...
ефекту нуль цілих нуль десятих, купа нових випадків, купа померлих
Швеція без карантину: одиничні випадку смерті за тиждень
А тепер усі - "світила наукові", блін.
Жаль,запізнілий..
Исполнительная власть - Кабмин.
Не исполнил кабмин, а штрафовать предпренимателей?
Вангую: засылают "козачка" перед проверкой. Пока она пререкается с персоналом, по поводу отсутствия маски - заходит комиссия ...