Підприємців хочуть штрафувати за відвідувачів без масок, - законопроєкт
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування підтримав законопроєкт, який передбачає штрафи для підприємців за недотримання відвідувачами маскового режиму.
Йдеться про законопроєкт №3890 "Про внесення змін до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємців, установ і організацій, які допускають у громадську будівлю або транспорт під час карантину осіб без засобів індивідуального захисту чи не вживають дій для видворення таких осіб за межі громадської будівлі або транспорту.
Очікується, що таким підприємцям доведеться заплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3,4-5,1 тис. грн).
Будь ласка, зачекайте...
За усіма вкиданнями різноманітної і суперечливої інформації, триманням градусу напруги ми вже забуваємо, як було на початку (на превелику радість певних кіл).
І як чайнізи з*їхали і спихнули це все іншим. Тобто, на таку к-ть населення вони задекларували 3 тис смертей ? Потім ніби мусили додати ще трохи, бо виглядало підозрілим.
А тепер - "герої-рятівники", гарно підняли гроші на постачанні своїх масок і захисних костюмів, купуйте-купуйте ...
А вони вже побороли вірус, так ? Писалося і про те, як вони кинулися скуповувати акції різних компаній на Заході ...
Про створення міжнародної комісії покричали, але я не бачила, чим скінчилося.
Та да, китайці - зовсім не зайчики.
Молодці.
От це я не вибачаю політикам (писала вже): вони можуть скликати найкращих фахівців, академічних вчених, заслухати аргументовані доповіді різних спеціалістів і відповідно прийняти виважене рішення.
А так виглядає, що всі інші прогнулися перед створеною медіа атмосферою паніки і тотальної загрози. Французи теж визнавали (читала статтю): політики уступили перед тиском суспільства.
Тому в Ломбардіїї прийшлося військовим вивозити тіла грузовиками..
Від самого вірусу помирає дуже мало людей. Помирають з ним. Від ускладнень. Ті, хто має супутні хвороби, ослаблені і т.д.
Це не одне й те саме.
І про фальсифікації у тих же Штатах теж писали.
стари мруть, малечи приносять... - негайно школи нa open!
Тн що досі нестворена вакцина і лікування поки що малоефективне -не причина відмовлятись від карантинних норм...
ефекту нуль цілих нуль десятих, купа нових випадків, купа померлих
Швеція без карантину: одиничні випадку смерті за тиждень
А тепер усі - "світила наукові", блін.
Жаль,запізнілий..
Исполнительная власть - Кабмин.
Не исполнил кабмин, а штрафовать предпренимателей?
Вангую: засылают "козачка" перед проверкой. Пока она пререкается с персоналом, по поводу отсутствия маски - заходит комиссия ...