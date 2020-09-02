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Підприємців хочуть штрафувати за відвідувачів без масок, - законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підприємців хочуть штрафувати за відвідувачів без масок, - законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування підтримав законопроєкт, який передбачає штрафи для підприємців за недотримання відвідувачами маскового режиму.

Йдеться про законопроєкт №3890 "Про внесення змін до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємців, установ і організацій, які допускають у громадську будівлю або транспорт під час карантину осіб без засобів індивідуального захисту чи не вживають дій для видворення таких осіб за межі громадської будівлі або транспорту.

Очікується, що таким підприємцям доведеться заплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3,4-5,1 тис. грн).

Читайте також: Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель
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Топ коментарі
+29
Штрафы - ваше всьо, зенедоумки...уже не знаете как дыру в бюджете закрыть.
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02.09.2020 19:22
+24
а чего предпринимателей?
а давайте министерство здравоохранения.. они ж ближе к проблеме
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02.09.2020 19:22
+20
Правильно! Почнемо з сцикла, іже фото є як воно по магазину без маски лазило.
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02.09.2020 19:22
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Я не готова говорити про модифікацію - не думала ще серйозно про це.
За усіма вкиданнями різноманітної і суперечливої інформації, триманням градусу напруги ми вже забуваємо, як було на початку (на превелику радість певних кіл).
І як чайнізи з*їхали і спихнули це все іншим. Тобто, на таку к-ть населення вони задекларували 3 тис смертей ? Потім ніби мусили додати ще трохи, бо виглядало підозрілим.
А тепер - "герої-рятівники", гарно підняли гроші на постачанні своїх масок і захисних костюмів, купуйте-купуйте ...
А вони вже побороли вірус, так ? Писалося і про те, як вони кинулися скуповувати акції різних компаній на Заході ...
Про створення міжнародної комісії покричали, але я не бачила, чим скінчилося.
Та да, китайці - зовсім не зайчики.
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03.09.2020 03:46 Відповісти
Vedana В Іспанії і Італії був найжорсткіший карантин.Але в Італії і Іспанії не побороли.
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03.09.2020 04:03 Відповісти
Штучно створена паніка і невиправдана медіатизація наробили шкоди.
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03.09.2020 04:17 Відповісти
Vedana Спочатку возовці кричали за Швецію,а зараз мовчать.Вона в зеленій зоні.Так померлі є.Але ж там паніки не має.І навряд чи вже будуть ламати Швецію.
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03.09.2020 04:26 Відповісти
Швеція вистояла перед натиском ЄС, я пам*ятаю, там якісь мало не погрози були.
Молодці.
От це я не вибачаю політикам (писала вже): вони можуть скликати найкращих фахівців, академічних вчених, заслухати аргументовані доповіді різних спеціалістів і відповідно прийняти виважене рішення.
А так виглядає, що всі інші прогнулися перед створеною медіа атмосферою паніки і тотальної загрози. Французи теж визнавали (читала статтю): політики уступили перед тиском суспільства.
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03.09.2020 04:53 Відповісти
а найбільше популізмом займалась влада Італії..
Тому в Ломбардіїї прийшлося військовим вивозити тіла грузовиками.. Підприємців хочуть штрафувати за відвідувачів без масок, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 7543
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03.09.2020 09:19 Відповісти
якими вантажівками? що ти мелеш, дебілоїдне? ти заглядав у ті вантажівки? може, вони пусті їхали
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03.09.2020 21:15 Відповісти
кацапськи мантри повторюете? - не гарно .....
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03.09.2020 04:30 Відповісти
штука в день (1000+) людей в землю - для вас не паника?
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03.09.2020 04:52 Відповісти
Це вже обговорено багато разів.
Від самого вірусу помирає дуже мало людей. Помирають з ним. Від ускладнень. Ті, хто має супутні хвороби, ослаблені і т.д.
Це не одне й те саме.
І про фальсифікації у тих же Штатах теж писали.
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03.09.2020 04:57 Відповісти
так так - ускладення...
стари мруть, малечи приносять... - негайно школи нa open!
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03.09.2020 05:02 Відповісти
обговорено - не пережито.
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03.09.2020 05:14 Відповісти
упоротим дурантинофілам..
Тн що досі нестворена вакцина і лікування поки що малоефективне -не причина відмовлятись від карантинних норм...
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03.09.2020 09:16 Відповісти
Павло Дудра Нормальної вакцини може і не бути.Саме ви дурантофіли.
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03.09.2020 10:36 Відповісти
Аргентина, Перу півроку в дуже жорсткому карантині
ефекту нуль цілих нуль десятих, купа нових випадків, купа померлих

Швеція без карантину: одиничні випадку смерті за тиждень
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03.09.2020 21:16 Відповісти
Vedana ще пишеться,що вона передбачила цю пандемію.А це вже маячня і якась змова.
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03.09.2020 03:15 Відповісти
Ой, я тебе прошу. Сиділа тихо і ніхто про неї не чув.
А тепер усі - "світила наукові", блін.
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03.09.2020 03:23 Відповісти
Vedana Вона також епідеміолог,не вірусолог.
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03.09.2020 03:27 Відповісти
Теперь можно будет подставлять конкурентов.
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03.09.2020 06:27 Відповісти
хороший хід.
Жаль,запізнілий..
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03.09.2020 09:18 Відповісти
Типично руская позиция - наказывать невиновных и непричастных.
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03.09.2020 10:46 Відповісти
Почему только предпринимателей?
Исполнительная власть - Кабмин.
Не исполнил кабмин, а штрафовать предпренимателей?
Вангую: засылают "козачка" перед проверкой. Пока она пререкается с персоналом, по поводу отсутствия маски - заходит комиссия ...
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03.09.2020 10:40 Відповісти
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