Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы, - Гармаш

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу удалось добиться некоторых результатов, но гуманитарное и политическое направление оказались фактически заблокированы.

Об этом представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет результатов по политической подгруппе. Политическое обсуждение "формулы Штайнмайера", закона об особом статусе, то, чего они всегда сами от нас требовали, они сами и заблокировали фактически", - рассказал он.

"К сожалению, нет результатов по гуманитарной подгруппе, по обмену, та сторона заблокировала процесс, она не предоставляет списки на обмен, аргументируя это своим ультиматумом, который они продолжают повторять, как мантру - они требуют отмены постановления Верховной Рады о местных выборах", - объяснил Гармаш.

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Гармаш также сообщил, что следующее заседание ТКГ в формате видеоконференции намечено на 16 сентября.