РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15346 посетителей онлайн
Новости Общество
3 845 7
Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Общество

Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы, - Гармаш

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу удалось добиться некоторых результатов, но гуманитарное и политическое направление оказались фактически заблокированы.

Об этом представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет результатов по политической подгруппе. Политическое обсуждение "формулы Штайнмайера", закона об особом статусе, то, чего они всегда сами от нас требовали, они сами и заблокировали фактически", - рассказал он.

"К сожалению, нет результатов по гуманитарной подгруппе, по обмену, та сторона заблокировала процесс, она не предоставляет списки на обмен, аргументируя это своим ультиматумом, который они продолжают повторять, как мантру - они требуют отмены постановления Верховной Рады о местных выборах", - объяснил Гармаш.

Также на Цензор.НЕТ: Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук

Гармаш также сообщил, что следующее заседание ТКГ в формате видеоконференции намечено на 16 сентября.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит вы должны на них надавит, но зеля сдал вагнеровцев, значит просто уступит мотивируя обменом пленных
показать весь комментарий
02.09.2020 21:04 Ответить
ДНРовцы все время просто несут бред. Их единственная задача -- не договориться.
Что даст отмена постановления о невозможности проведения выборов? Проведение выборов без доступа украинских партий? Так это не соответствует украинским законам. И такие выборы ввобще не могут быть признаны за выборы в Украине. Они хотят как-то просочиться сквозь это? Бред.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:05 Ответить
То есть, обмен пленными откладывается на неопределённый срок. Тут сразу вспоминаются предатели, которые сорвали операцию по захвату вагнеровцев.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:11 Ответить
Зачить, наш Вовік домовився з їхнім Вовіком по телефону.
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента
показать весь комментарий
02.09.2020 21:17 Ответить
"не наш вовiк"
показать весь комментарий
03.09.2020 00:00 Ответить
ну нема прогрессу так нема. треба давити їх далі. не хочете на наши пропозиції пристати? тоді нахєр пєрєміріє і погнали далі. додатково домовитись щоб санкції докинули амери і європа. давити гнід щоб бігли на уклін вони до нас, а не ми до них.
а то присідаємо коло них наче вони тут царі й невинні, а ми щось вкрали вних й просимо вибачення.
то воно їм треба, а не нам. хай за нами бігають.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:23 Ответить
Ничего скоро гауляйтер Украины Ермак-Козырь издаст постановление о выборах в ОРДЛО, среди бандитов будут выбраны лучшие.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:59 Ответить
 
 