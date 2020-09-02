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Новини Суспільство
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Тристороння контактна група (822) Гармаш (136)

Переговори в політичній і гуманітарній підгрупах ТКГ фактично заблоковано, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Переговори в політичній і гуманітарній підгрупах ТКГ фактично заблоковано, - Гармаш

На засіданні Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу вдалося домогтися деяких результатів, але гуманітарне і політичне спрямування виявилися фактично заблокованими.

Про це представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає результатів у політичній підгрупі. Політичне обговорення "формули Штайнмаєра", закону про особливий статус, те, чого вони завжди самі від нас вимагали, вони самі і заблокували фактично", - розповів він.

"На жаль, немає результатів у гуманітарній підгрупі, щодо обміну, та сторона заблокувала процес, вона не надає списки на обмін, аргументуючи це своїм ультиматумом, який вони продовжують повторювати, як мантру - вони вимагають скасування постанови Верховної Ради про місцеві вибори", - пояснив Гармаш.

Гармаш також повідомив, що наступне засідання ТКГ у форматі відеоконференції намічено на 16 вересня.

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значит вы должны на них надавит, но зеля сдал вагнеровцев, значит просто уступит мотивируя обменом пленных
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02.09.2020 21:04 Відповісти
ДНРовцы все время просто несут бред. Их единственная задача -- не договориться.
Что даст отмена постановления о невозможности проведения выборов? Проведение выборов без доступа украинских партий? Так это не соответствует украинским законам. И такие выборы ввобще не могут быть признаны за выборы в Украине. Они хотят как-то просочиться сквозь это? Бред.
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02.09.2020 21:05 Відповісти
То есть, обмен пленными откладывается на неопределённый срок. Тут сразу вспоминаются предатели, которые сорвали операцию по захвату вагнеровцев.
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02.09.2020 21:11 Відповісти
Зачить, наш Вовік домовився з їхнім Вовіком по телефону.
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента
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02.09.2020 21:17 Відповісти
"не наш вовiк"
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03.09.2020 00:00 Відповісти
ну нема прогрессу так нема. треба давити їх далі. не хочете на наши пропозиції пристати? тоді нахєр пєрєміріє і погнали далі. додатково домовитись щоб санкції докинули амери і європа. давити гнід щоб бігли на уклін вони до нас, а не ми до них.
а то присідаємо коло них наче вони тут царі й невинні, а ми щось вкрали вних й просимо вибачення.
то воно їм треба, а не нам. хай за нами бігають.
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02.09.2020 23:23 Відповісти
Ничего скоро гауляйтер Украины Ермак-Козырь издаст постановление о выборах в ОРДЛО, среди бандитов будут выбраны лучшие.
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02.09.2020 23:59 Відповісти
 
 