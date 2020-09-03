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правоохранительные органы (2943) суд (24704) ГБР (2555) Соколов Александр (33)

ГБР направило в суд 182 обвинительных акта в отношении 213 правоохранителей

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ГБР направило в суд 182 обвинительных акта в отношении 213 правоохранителей

Государственное бюро расследований в этом году направило в суд 182 обвинительных акта в отношении 213 сотрудников правоохранительных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время онлайн-конференции "Граждане и правоохранительная система Украины. Как изменились общественные настроения за год при новой власти" заявил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

"В этом году ГБР направило в суд 182 обвинительные акты, в отношении 213 сотрудников правоохранительных органов. Из них 101 - это сотрудник Нацполиции, 34 - таможенной службы, 15 - налоговиков, 11 - пограничников, 6 человек - это из учреждений наказаний, 5 - прокуроров, 4 - сотрудники СБУ, другая категория - это еще 37 человек", - сказал Соколов.

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Как сообщалось, ГБР расследует 108 уголовных дел по фактам превышения власти и пыток правоохранителями.
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Есть какая-то статистика: сколько таких "направлений" против полицейским, например...эээ... ну... в Англии? В Германии?
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03.09.2020 07:27 Ответить
З ДБР стільки ж користі, як від козла молока. Одне окозамилювання...
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03.09.2020 07:47 Ответить
 
 