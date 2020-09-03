ДБР направило до суду 182 обвинувальні акти стосовно 213 правоохоронців

Державне бюро розслідувань цього року направило до суду 182 обвинувальні акти щодо 213 співробітників правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час онлайн-конференції "Громадяни і правоохоронна система України. Як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі" заявив виконувач обов’язків директора ДБР Олександр Соколов.

"Цього року ДБР скеровано до суду 182 обвинувальні акти, з приводу 213 працівників правоохоронних органів. З них 101 - це співробітник Нацполіції, 34 – митної служби, 15 – податківців, 11 – прикордонників, 6 осіб – це з установ покарань, 5 - прокурорів, 4 – співробітники СБУ, інша категорія – це ще 37 осіб", - сказав Соколов.

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Як повідомлялося, ДБР розслідує 108 кримінальних справ за фактами перевищення влади та катування правоохоронцями.