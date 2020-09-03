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Наемники РФ применили подствольный гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ применили подствольный гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 2 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 3 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

"Впрочем защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - отметили в штабе.

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Вместе с тем, в пресс-центре ОС отметили, что параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров.

К борьбе с огнем на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожара уже ликвидирован.

"Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и доставили в военных медицинских учреждений. Состояние здоровья обоих воинов - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре ОС.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками

Наемники РФ применили подствольный гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб 01
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Наемники РФ применили подствольный гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 5667
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03.09.2020 07:48 Ответить
А теперь представьте ситуацию: едет кортеж зеленой сопли по Конче Заспе, тут какой-то чувак неприцельно стреляет из подствольного гранотомета по машине главного сцикуна. Разве мусора просто так дадут уйти чуваку?
Почему нельзя обстреливать ишака, но можно безнаказанно вести "неприцельный" огонь по позициям ВСУ! У нас что уже граждане двух сортов?!
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03.09.2020 07:52 Ответить
та то херня... это ж вам не смертельно опасная угроза Софийки и Маруси...
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03.09.2020 07:54 Ответить
У обезьян потери чего-то:
Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 7703
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03.09.2020 07:58 Ответить
Спроби вмиротворити агресора нічогісінько, окрім нових жертв і сорому не принесуть.
Але ж ми надумали відводити ВСУ ще з чотирьох місць.
Скажу що думаю- видимість перемир'я продовжиться рівно до виборів. Далі буде лихо.
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03.09.2020 08:09 Ответить
Ну не мы надумали отводить, а надумали квартальные идиоты ведь им нужно продавать видосики в *********
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03.09.2020 08:59 Ответить
Сегодня РАБссия сильно полюбила Белорусь Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6114Братьство прет со всех дыр....
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03.09.2020 08:11 Ответить
Три автобукса с ИХТАМНЕТами Дамбасса пошли на Белорусь через Изварино 2, и один через Антрацит....
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03.09.2020 08:19 Ответить
весь минский сходняк "зе" слуги переименовали в "неприцельный и нет боевых" вместо того.что бы в каждом выстреле обвинять рашиста...Не отвечать агресору поощерять его будущее нападение ,,,
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03.09.2020 09:41 Ответить
боевых нет, а какие есть?
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03.09.2020 13:35 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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03.09.2020 15:25 Ответить
 
 