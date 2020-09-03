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Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За минулу добу, 2 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок ворожого пострілу немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 3 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

"Втім, захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - зауважили в штабі.

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Водночас у пресцентрі ОС зазначили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, у районі Станиці Луганської вогнем охоплено понад двісті гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу майже 950 гектарів.

До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 рятувальників особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС. У населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідовано.

"Під час гасіння пожежі двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали термічних опіків. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів. Стан здоров’я обох воїнів – задовільний", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ситуація в районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Марїнки, бойових втрат немає, - штаб 01

Автор: Наталя Джума
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Наемники РФ применили подствольный гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 5667
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03.09.2020 07:48 Відповісти
А теперь представьте ситуацию: едет кортеж зеленой сопли по Конче Заспе, тут какой-то чувак неприцельно стреляет из подствольного гранотомета по машине главного сцикуна. Разве мусора просто так дадут уйти чуваку?
Почему нельзя обстреливать ишака, но можно безнаказанно вести "неприцельный" огонь по позициям ВСУ! У нас что уже граждане двух сортов?!
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03.09.2020 07:52 Відповісти
та то херня... это ж вам не смертельно опасная угроза Софийки и Маруси...
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03.09.2020 07:54 Відповісти
У обезьян потери чего-то:
Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 7703
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03.09.2020 07:58 Відповісти
Спроби вмиротворити агресора нічогісінько, окрім нових жертв і сорому не принесуть.
Але ж ми надумали відводити ВСУ ще з чотирьох місць.
Скажу що думаю- видимість перемир'я продовжиться рівно до виборів. Далі буде лихо.
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03.09.2020 08:09 Відповісти
Ну не мы надумали отводить, а надумали квартальные идиоты ведь им нужно продавать видосики в *********
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03.09.2020 08:59 Відповісти
Сегодня РАБссия сильно полюбила Белорусь Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6114Братьство прет со всех дыр....
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03.09.2020 08:11 Відповісти
Три автобукса с ИХТАМНЕТами Дамбасса пошли на Белорусь через Изварино 2, и один через Антрацит....
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03.09.2020 08:19 Відповісти
весь минский сходняк "зе" слуги переименовали в "неприцельный и нет боевых" вместо того.что бы в каждом выстреле обвинять рашиста...Не отвечать агресору поощерять его будущее нападение ,,,
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03.09.2020 09:41 Відповісти
боевых нет, а какие есть?
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03.09.2020 13:35 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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03.09.2020 15:25 Відповісти
 
 