Найманці РФ застосували підствольний гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За минулу добу, 2 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок ворожого пострілу немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 3 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

"Втім, захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - зауважили в штабі.

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Водночас у пресцентрі ОС зазначили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, у районі Станиці Луганської вогнем охоплено понад двісті гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу майже 950 гектарів.



До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 рятувальників особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС. У населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідовано.



"Під час гасіння пожежі двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали термічних опіків. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів. Стан здоров’я обох воїнів – задовільний", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ситуація в районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.