Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "лысый выхухоль" Шмыгаль пытается "сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года".

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, Дубинский дважды оскорбил Шмыгаля, обвинив его в том, что тот пытается протолкнуть "коррупционный" закон.

"Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем - пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса.

Это позволит выхухолю сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года", - написал Дубинский.

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