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Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "лысый выхухоль" Шмыгаль пытается "сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года".
Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Так, Дубинский дважды оскорбил Шмыгаля, обвинив его в том, что тот пытается протолкнуть "коррупционный" закон.
"Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем - пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса.
Это позволит выхухолю сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года", - написал Дубинский.
Топ комментарии
+11 Маркиз
показать весь комментарий03.09.2020 11:10
+9 Українець Нікон
показать весь комментарий03.09.2020 11:08
+9 VOLVO XC 70
показать весь комментарий03.09.2020 11:12
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Раньше он прямо обвинил шмыгаля в требовании денег у лесников.
Чем закончилось? А ничем!
https://sud.ua/ru/news/publication/178067-kabmin-zaproponuye-zelenskomu-priznachiti-stipendiyu-svoyemu-batku
Он таки решился на это.
Нет, речь не о судье Сергее Вовке, который сегодняшним вечером вынес решение абсолютно на пользу братьев Григория и Игоря Суркисов. По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн. И теперь Суркисам государство должно заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все эти $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.
Но, вопрос не в Сергее Вовке, который вынес заранее неправосудное решение. Которым теперь, надеюсь, активно займется ГБР. На Вовка давят со всех сторон после его попыток засадить Петра Порошенко. Судья просто копит деньги для того, чтобы решать вопросы, когда его призовут к ответу и он повторит судьбу Родиона Киреева. А убедительных аргументов, которых Суркис выделил за решение вопроса в Печерском суде, по слухам, более $10 млн.
В общем, Сергей Вовк решился помочь братьям Суркисам за весомые аргументы. Осознавая все риски.
И речь не об Игоре Коломойском, который стоит за братьями Суркисами и который помогал им решать вопросы в судах. Коломойский решился на то, чтобы вписаться за деньги своих партнеров хотя бы потому, что это позволит ему аналогичным образом вернуть и свои деньги.
И речь не о братьях Суркисах. Они, в конце концов, просто украли у государства $350 млн.
Речь о президенте Владимире Зеленском. Который еще с утра в среду в Офисе президента имел встречу с Григорием и Игорем Суркисами.
А завтра, послезавтра и вообще в ближайшие четыре месяца будет иметь очень серьезные проблемы с МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития и множеством других кредиторов Украины.
Которые в нынешнее непростое время уже не дадут нам взаймы.
В Офисе президента неофициально говорят, что Зеленский не решился в данном случае идти против Коломойского. Почему? Потому что последний помогал ему стать президентом. А Зеленский обещал, что позволит Коломойскому, его партнеру Суркису и всем остальным решить вопросы в суде самостоятельно.
Судебная власть ведь у нас независимая. И президент на нее влиять не может. И другие политики влиять на нее не могут
Ну разве что американские политики. Например, Бенджамин Франклин. Тот, который на стодолларовой бумажке.
Олег Гавриш
Без отого сюсюкання, без «дорогенькі».
Шоб сразу - жостко.
Без прєлюдій.
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Персональная шавка Коломойского оскорбила Премьер-министра!
И что делать в такой ситуации?
Исключать из партии?