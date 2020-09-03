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Новости Политика Украины
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Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "лысый выхухоль" Шмыгаль пытается "сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года".

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, Дубинский дважды оскорбил Шмыгаля, обвинив его в том, что тот пытается протолкнуть "коррупционный" закон.

"Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем - пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса.

Это позволит выхухолю сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года", - написал Дубинский.

Читайте также: Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль

Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля лысым выхухолем 01
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Топ комментарии
+11
Инвестиционная няня высшего уровня

Он таки решился на это.

Нет, речь не о судье Сергее Вовке, который сегодняшним вечером вынес решение абсолютно на пользу братьев Григория и Игоря Суркисов. По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн. И теперь Суркисам государство должно заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все эти $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.

Но, вопрос не в Сергее Вовке, который вынес заранее неправосудное решение. Которым теперь, надеюсь, активно займется ГБР. На Вовка давят со всех сторон после его попыток засадить Петра Порошенко. Судья просто копит деньги для того, чтобы решать вопросы, когда его призовут к ответу и он повторит судьбу Родиона Киреева. А убедительных аргументов, которых Суркис выделил за решение вопроса в Печерском суде, по слухам, более $10 млн.

В общем, Сергей Вовк решился помочь братьям Суркисам за весомые аргументы. Осознавая все риски.

И речь не об Игоре Коломойском, который стоит за братьями Суркисами и который помогал им решать вопросы в судах. Коломойский решился на то, чтобы вписаться за деньги своих партнеров хотя бы потому, что это позволит ему аналогичным образом вернуть и свои деньги.

И речь не о братьях Суркисах. Они, в конце концов, просто украли у государства $350 млн.

Речь о президенте Владимире Зеленском. Который еще с утра в среду в Офисе президента имел встречу с Григорием и Игорем Суркисами.

А завтра, послезавтра и вообще в ближайшие четыре месяца будет иметь очень серьезные проблемы с МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития и множеством других кредиторов Украины.

Которые в нынешнее непростое время уже не дадут нам взаймы.

В Офисе президента неофициально говорят, что Зеленский не решился в данном случае идти против Коломойского. Почему? Потому что последний помогал ему стать президентом. А Зеленский обещал, что позволит Коломойскому, его партнеру Суркису и всем остальным решить вопросы в суде самостоятельно.

Судебная власть ведь у нас независимая. И президент на нее влиять не может. И другие политики влиять на нее не могут

Ну разве что американские политики. Например, Бенджамин Франклин. Тот, который на стодолларовой бумажке.
Олег Гавриш
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03.09.2020 11:10
+9
Цей "мамалюбітскорость" взагалі втратив почуття реальності. Дивує, хто його міг вибрати в нардепи. Це ж неадекватне хамло і брехло.
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03.09.2020 11:08
+9
Дубинский- как не противно констатировать конченый идиот.. только сказочный дол..б может верить в свою непогрешимость в свою судьбу и веру в то -что с него не спросится..... он нарушает все писанные и даже по понятиям правила и приличия... а за это бьют а иногда и "делают памятником".....
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03.09.2020 11:12
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Дубинеску может говорить всё что ему вздумается - у него неприкосновенность подаренная Коломойским.
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03.09.2020 11:07 Ответить
Дубинский- как не противно констатировать конченый идиот.. только сказочный дол..б может верить в свою непогрешимость в свою судьбу и веру в то -что с него не спросится..... он нарушает все писанные и даже по понятиям правила и приличия... а за это бьют а иногда и "делают памятником".....
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03.09.2020 11:12 Ответить
Отношение к Дубинскому - как к слизняку! А он мнит себя, по ходу, львом...
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03.09.2020 15:07 Ответить
Да у вас везде коррупция,у тебя под носом гетьманович пишет законы за взятки и вы их спокойно принимаете.
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03.09.2020 11:07 Ответить
у 73% обрезанных правильно говорить *за гешефт*)
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03.09.2020 11:58 Ответить
Но еврей порох 😄
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03.09.2020 18:52 Ответить
и что?!
Раньше он прямо обвинил шмыгаля в требовании денег у лесников.
Чем закончилось? А ничем!
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03.09.2020 11:08 Ответить
Цей "мамалюбітскорость" взагалі втратив почуття реальності. Дивує, хто його міг вибрати в нардепи. Це ж неадекватне хамло і брехло.
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03.09.2020 11:08 Ответить
Зебілки Татьяни Лайф його обрали. Вона ще вихвалялась, що на його «дубінізми» підписана.
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03.09.2020 11:18 Ответить
сосна Лайф на кого только не "подписывалась" Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 8444
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03.09.2020 14:06 Ответить
Відповідно про проєкту указу, який сьогодні розгляне Кабмін, Олександр Зеленський стане довічним стипендіантом.
https://sud.ua/ru/news/publication/178067-kabmin-zaproponuye-zelenskomu-priznachiti-stipendiyu-svoyemu-batku
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03.09.2020 11:08 Ответить
Инвестиционная няня высшего уровня

Он таки решился на это.

Нет, речь не о судье Сергее Вовке, который сегодняшним вечером вынес решение абсолютно на пользу братьев Григория и Игоря Суркисов. По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн. И теперь Суркисам государство должно заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все эти $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.

Но, вопрос не в Сергее Вовке, который вынес заранее неправосудное решение. Которым теперь, надеюсь, активно займется ГБР. На Вовка давят со всех сторон после его попыток засадить Петра Порошенко. Судья просто копит деньги для того, чтобы решать вопросы, когда его призовут к ответу и он повторит судьбу Родиона Киреева. А убедительных аргументов, которых Суркис выделил за решение вопроса в Печерском суде, по слухам, более $10 млн.

В общем, Сергей Вовк решился помочь братьям Суркисам за весомые аргументы. Осознавая все риски.

И речь не об Игоре Коломойском, который стоит за братьями Суркисами и который помогал им решать вопросы в судах. Коломойский решился на то, чтобы вписаться за деньги своих партнеров хотя бы потому, что это позволит ему аналогичным образом вернуть и свои деньги.

И речь не о братьях Суркисах. Они, в конце концов, просто украли у государства $350 млн.

Речь о президенте Владимире Зеленском. Который еще с утра в среду в Офисе президента имел встречу с Григорием и Игорем Суркисами.

А завтра, послезавтра и вообще в ближайшие четыре месяца будет иметь очень серьезные проблемы с МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития и множеством других кредиторов Украины.

Которые в нынешнее непростое время уже не дадут нам взаймы.

В Офисе президента неофициально говорят, что Зеленский не решился в данном случае идти против Коломойского. Почему? Потому что последний помогал ему стать президентом. А Зеленский обещал, что позволит Коломойскому, его партнеру Суркису и всем остальным решить вопросы в суде самостоятельно.

Судебная власть ведь у нас независимая. И президент на нее влиять не может. И другие политики влиять на нее не могут

Ну разве что американские политики. Например, Бенджамин Франклин. Тот, который на стодолларовой бумажке.
Олег Гавриш
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03.09.2020 11:10 Ответить
Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 2723
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03.09.2020 11:10 Ответить
Балакаюча дупа Коломойського якось там назвала ляльку Ахмєтова. Ото новина! Та най хоч горлянки одне одному поперегризають - якось байдуже...
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03.09.2020 11:13 Ответить
Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 1750
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03.09.2020 11:15 Ответить
Жабогадюкинг 80 lvl
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03.09.2020 11:15 Ответить
когда же удавят эту мразь???!!!
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03.09.2020 11:15 Ответить
Какую конкретно?
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03.09.2020 12:26 Ответить
обоих
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03.09.2020 14:10 Ответить
Дэбил **** !
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03.09.2020 11:16 Ответить
Ничтожные, подлые и лживые евреи рулят в стране. Поздравляю, зебилы!
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03.09.2020 11:17 Ответить
Бородата дупа коломойського це сама страшна ганьба цієї ВР.
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03.09.2020 11:22 Ответить
жаба-выхухоля
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03.09.2020 11:23 Ответить
Я не в восторге от Шмыгаля, но вот ЭТОТ БОРОДАТЫЙ ОБЕЗЬЯН дубинский - настоящий моральный урод, достойное лицо （=жопа одновременно） от зеленого племени.
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03.09.2020 11:25 Ответить
ну ничо. на шмыгуля серить можно. главное главзебила и дерьмака не трогать, а то будешь как Лерос.
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03.09.2020 11:28 Ответить
Цю гидоту, шмигалів і дубінських, привели до влади українці.
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03.09.2020 11:42 Ответить
Это мощный посыл для инвестиций в Украину Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 5028
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03.09.2020 11:51 Ответить
Доверие инвесторов к Украине просрали украинцы, когда выбрали Зеленского своим президентом. Теперь уже всё равно инвестиций в Украину не будет.
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03.09.2020 11:58 Ответить
Правильно назвал.
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03.09.2020 11:54 Ответить
"Лысый выхухоль" ещё как-то ничего по сравнению с погонялом самого Шурика- Говорящий сфинктер Бени....)))
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03.09.2020 12:12 Ответить
Ну да, Беня никак не может протолкнуть своих людей, т.к. у Шмыгаля есть свои люди. Вот и натравил свою собаченку. Одно слово - змеиное кубло.
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03.09.2020 12:15 Ответить
шмыгаль ахметовский, у него свои только там где Ахметов разрешит.
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03.09.2020 12:28 Ответить
Унылое бородатое чучело Дубинский перед тем как кого то оскорблять из за внешности, пусть сразу посмотрит на себя в зеркало.
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03.09.2020 12:16 Ответить
100 % мистечковый такой .... у нас на рынке шкурки кроличьи такой грязный , запущенный человек , скупал.воняло от него страшно.может папа его ?
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03.09.2020 12:41 Ответить
ПРАВ на 100%
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03.09.2020 12:52 Ответить
Стадо любить, як з ним отак.
Без отого сюсюкання, без «дорогенькі».
Шоб сразу - жостко.
Без прєлюдій.
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03.09.2020 13:00 Ответить
В этой компании (слуг народа) не хватает Портнова! Как бы они спелись.
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03.09.2020 13:04 Ответить
Лучшая иллюстрация уровня адекватности этой "партии".
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03.09.2020 13:17 Ответить
беня в своем же цирке, устраивает отдельное шоу.
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03.09.2020 13:18 Ответить
Высокие, высокие отношения! (с)
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03.09.2020 14:11 Ответить
Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"

**********

Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 2968
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03.09.2020 14:48 Ответить
Все вы там зеленые выхухоли, и лысые и бородатые и усатые.
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03.09.2020 16:04 Ответить
Какой поворот!
Персональная шавка Коломойского оскорбила Премьер-министра!
И что делать в такой ситуации?
Исключать из партии?
Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 4955
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03.09.2020 17:18 Ответить
Коломойша новую инструкцию прислал.
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03.09.2020 17:31 Ответить
Волохатий Нахухоль проти Лисого
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03.09.2020 22:39 Ответить
 
 