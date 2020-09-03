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Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що "лысый выхухоль" Шмигаль намагається "зберегти корупцію на митниці і в податковій щонайменше до кінця року".
Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Так, Дубінський двічі образив Шмигаля, звинувативши його в тому, що той намагається проштовхнути "корупційний" закон.
""Лысый выхухоль", якого зрідка називають прем'єр-міністром Шмигалем, намагається проштовхнути через Раду законопроєкт 3491, за яким він зможе зберегти на посадах "тимчасових керівників", призначених поза конкурсом під приводом пандемії коронавірусу.
Це дозволить "выхухолю" зберегти корупцію на митниці і в податковій щонайменше до кінця року", - написав Дубінський.
Топ коментарі
+11 Маркиз
показати весь коментар03.09.2020 11:10
+9 Українець Нікон
показати весь коментар03.09.2020 11:08
+9 VOLVO XC 70
показати весь коментар03.09.2020 11:12
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Будь ласка, зачекайте...
Раньше он прямо обвинил шмыгаля в требовании денег у лесников.
Чем закончилось? А ничем!
https://sud.ua/ru/news/publication/178067-kabmin-zaproponuye-zelenskomu-priznachiti-stipendiyu-svoyemu-batku
Он таки решился на это.
Нет, речь не о судье Сергее Вовке, который сегодняшним вечером вынес решение абсолютно на пользу братьев Григория и Игоря Суркисов. По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн. И теперь Суркисам государство должно заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все эти $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.
Но, вопрос не в Сергее Вовке, который вынес заранее неправосудное решение. Которым теперь, надеюсь, активно займется ГБР. На Вовка давят со всех сторон после его попыток засадить Петра Порошенко. Судья просто копит деньги для того, чтобы решать вопросы, когда его призовут к ответу и он повторит судьбу Родиона Киреева. А убедительных аргументов, которых Суркис выделил за решение вопроса в Печерском суде, по слухам, более $10 млн.
В общем, Сергей Вовк решился помочь братьям Суркисам за весомые аргументы. Осознавая все риски.
И речь не об Игоре Коломойском, который стоит за братьями Суркисами и который помогал им решать вопросы в судах. Коломойский решился на то, чтобы вписаться за деньги своих партнеров хотя бы потому, что это позволит ему аналогичным образом вернуть и свои деньги.
И речь не о братьях Суркисах. Они, в конце концов, просто украли у государства $350 млн.
Речь о президенте Владимире Зеленском. Который еще с утра в среду в Офисе президента имел встречу с Григорием и Игорем Суркисами.
А завтра, послезавтра и вообще в ближайшие четыре месяца будет иметь очень серьезные проблемы с МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития и множеством других кредиторов Украины.
Которые в нынешнее непростое время уже не дадут нам взаймы.
В Офисе президента неофициально говорят, что Зеленский не решился в данном случае идти против Коломойского. Почему? Потому что последний помогал ему стать президентом. А Зеленский обещал, что позволит Коломойскому, его партнеру Суркису и всем остальным решить вопросы в суде самостоятельно.
Судебная власть ведь у нас независимая. И президент на нее влиять не может. И другие политики влиять на нее не могут
Ну разве что американские политики. Например, Бенджамин Франклин. Тот, который на стодолларовой бумажке.
Олег Гавриш
Без отого сюсюкання, без «дорогенькі».
Шоб сразу - жостко.
Без прєлюдій.
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Персональная шавка Коломойского оскорбила Премьер-министра!
И что делать в такой ситуации?
Исключать из партии?