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Дубінський Олександр (416) Денис Шмигаль (2721)

Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що "лысый выхухоль" Шмигаль намагається "зберегти корупцію на митниці і в податковій щонайменше до кінця року".

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, Дубінський двічі образив Шмигаля, звинувативши його в тому, що той намагається проштовхнути "корупційний" закон.

""Лысый выхухоль", якого зрідка називають прем'єр-міністром Шмигалем, намагається проштовхнути через Раду законопроєкт 3491, за яким він зможе зберегти на посадах "тимчасових керівників", призначених поза конкурсом під приводом пандемії коронавірусу.

Це дозволить "выхухолю" зберегти корупцію на митниці і в податковій щонайменше до кінця року", - написав Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку", - Шмигаль

Нардеп правлячої партії Дубінський назвав премєр-міністра лысым выхухолем 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Инвестиционная няня высшего уровня

Он таки решился на это.

Нет, речь не о судье Сергее Вовке, который сегодняшним вечером вынес решение абсолютно на пользу братьев Григория и Игоря Суркисов. По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн. И теперь Суркисам государство должно заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все эти $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.

Но, вопрос не в Сергее Вовке, который вынес заранее неправосудное решение. Которым теперь, надеюсь, активно займется ГБР. На Вовка давят со всех сторон после его попыток засадить Петра Порошенко. Судья просто копит деньги для того, чтобы решать вопросы, когда его призовут к ответу и он повторит судьбу Родиона Киреева. А убедительных аргументов, которых Суркис выделил за решение вопроса в Печерском суде, по слухам, более $10 млн.

В общем, Сергей Вовк решился помочь братьям Суркисам за весомые аргументы. Осознавая все риски.

И речь не об Игоре Коломойском, который стоит за братьями Суркисами и который помогал им решать вопросы в судах. Коломойский решился на то, чтобы вписаться за деньги своих партнеров хотя бы потому, что это позволит ему аналогичным образом вернуть и свои деньги.

И речь не о братьях Суркисах. Они, в конце концов, просто украли у государства $350 млн.

Речь о президенте Владимире Зеленском. Который еще с утра в среду в Офисе президента имел встречу с Григорием и Игорем Суркисами.

А завтра, послезавтра и вообще в ближайшие четыре месяца будет иметь очень серьезные проблемы с МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития и множеством других кредиторов Украины.

Которые в нынешнее непростое время уже не дадут нам взаймы.

В Офисе президента неофициально говорят, что Зеленский не решился в данном случае идти против Коломойского. Почему? Потому что последний помогал ему стать президентом. А Зеленский обещал, что позволит Коломойскому, его партнеру Суркису и всем остальным решить вопросы в суде самостоятельно.

Судебная власть ведь у нас независимая. И президент на нее влиять не может. И другие политики влиять на нее не могут

Ну разве что американские политики. Например, Бенджамин Франклин. Тот, который на стодолларовой бумажке.
Олег Гавриш
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03.09.2020 11:10
+9
Цей "мамалюбітскорость" взагалі втратив почуття реальності. Дивує, хто його міг вибрати в нардепи. Це ж неадекватне хамло і брехло.
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03.09.2020 11:08
+9
Дубинский- как не противно констатировать конченый идиот.. только сказочный дол..б может верить в свою непогрешимость в свою судьбу и веру в то -что с него не спросится..... он нарушает все писанные и даже по понятиям правила и приличия... а за это бьют а иногда и "делают памятником".....
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03.09.2020 11:12
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Дубинеску может говорить всё что ему вздумается - у него неприкосновенность подаренная Коломойским.
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03.09.2020 11:07 Відповісти
Дубинский- как не противно констатировать конченый идиот.. только сказочный дол..б может верить в свою непогрешимость в свою судьбу и веру в то -что с него не спросится..... он нарушает все писанные и даже по понятиям правила и приличия... а за это бьют а иногда и "делают памятником".....
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03.09.2020 11:12 Відповісти
Отношение к Дубинскому - как к слизняку! А он мнит себя, по ходу, львом...
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03.09.2020 15:07 Відповісти
Да у вас везде коррупция,у тебя под носом гетьманович пишет законы за взятки и вы их спокойно принимаете.
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03.09.2020 11:07 Відповісти
у 73% обрезанных правильно говорить *за гешефт*)
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03.09.2020 11:58 Відповісти
Но еврей порох 😄
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03.09.2020 18:52 Відповісти
и что?!
Раньше он прямо обвинил шмыгаля в требовании денег у лесников.
Чем закончилось? А ничем!
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03.09.2020 11:08 Відповісти
Цей "мамалюбітскорость" взагалі втратив почуття реальності. Дивує, хто його міг вибрати в нардепи. Це ж неадекватне хамло і брехло.
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03.09.2020 11:08 Відповісти
Зебілки Татьяни Лайф його обрали. Вона ще вихвалялась, що на його «дубінізми» підписана.
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03.09.2020 11:18 Відповісти
сосна Лайф на кого только не "подписывалась" Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 8444
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Відповідно про проєкту указу, який сьогодні розгляне Кабмін, Олександр Зеленський стане довічним стипендіантом.
https://sud.ua/ru/news/publication/178067-kabmin-zaproponuye-zelenskomu-priznachiti-stipendiyu-svoyemu-batku
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03.09.2020 11:08 Відповісти
Инвестиционная няня высшего уровня

Он таки решился на это.

Нет, речь не о судье Сергее Вовке, который сегодняшним вечером вынес решение абсолютно на пользу братьев Григория и Игоря Суркисов. По сути, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн. И теперь Суркисам государство должно заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все эти $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.

Но, вопрос не в Сергее Вовке, который вынес заранее неправосудное решение. Которым теперь, надеюсь, активно займется ГБР. На Вовка давят со всех сторон после его попыток засадить Петра Порошенко. Судья просто копит деньги для того, чтобы решать вопросы, когда его призовут к ответу и он повторит судьбу Родиона Киреева. А убедительных аргументов, которых Суркис выделил за решение вопроса в Печерском суде, по слухам, более $10 млн.

В общем, Сергей Вовк решился помочь братьям Суркисам за весомые аргументы. Осознавая все риски.

И речь не об Игоре Коломойском, который стоит за братьями Суркисами и который помогал им решать вопросы в судах. Коломойский решился на то, чтобы вписаться за деньги своих партнеров хотя бы потому, что это позволит ему аналогичным образом вернуть и свои деньги.

И речь не о братьях Суркисах. Они, в конце концов, просто украли у государства $350 млн.

Речь о президенте Владимире Зеленском. Который еще с утра в среду в Офисе президента имел встречу с Григорием и Игорем Суркисами.

А завтра, послезавтра и вообще в ближайшие четыре месяца будет иметь очень серьезные проблемы с МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития и множеством других кредиторов Украины.

Которые в нынешнее непростое время уже не дадут нам взаймы.

В Офисе президента неофициально говорят, что Зеленский не решился в данном случае идти против Коломойского. Почему? Потому что последний помогал ему стать президентом. А Зеленский обещал, что позволит Коломойскому, его партнеру Суркису и всем остальным решить вопросы в суде самостоятельно.

Судебная власть ведь у нас независимая. И президент на нее влиять не может. И другие политики влиять на нее не могут

Ну разве что американские политики. Например, Бенджамин Франклин. Тот, который на стодолларовой бумажке.
Олег Гавриш
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 2723
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Балакаюча дупа Коломойського якось там назвала ляльку Ахмєтова. Ото новина! Та най хоч горлянки одне одному поперегризають - якось байдуже...
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03.09.2020 11:13 Відповісти
Нардеп правящей партии Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 1750
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03.09.2020 11:15 Відповісти
Жабогадюкинг 80 lvl
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03.09.2020 11:15 Відповісти
когда же удавят эту мразь???!!!
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03.09.2020 11:15 Відповісти
Какую конкретно?
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03.09.2020 12:26 Відповісти
обоих
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03.09.2020 14:10 Відповісти
Дэбил **** !
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03.09.2020 11:16 Відповісти
Ничтожные, подлые и лживые евреи рулят в стране. Поздравляю, зебилы!
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03.09.2020 11:17 Відповісти
Бородата дупа коломойського це сама страшна ганьба цієї ВР.
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03.09.2020 11:22 Відповісти
жаба-выхухоля
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03.09.2020 11:23 Відповісти
Я не в восторге от Шмыгаля, но вот ЭТОТ БОРОДАТЫЙ ОБЕЗЬЯН дубинский - настоящий моральный урод, достойное лицо （=жопа одновременно） от зеленого племени.
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03.09.2020 11:25 Відповісти
ну ничо. на шмыгуля серить можно. главное главзебила и дерьмака не трогать, а то будешь как Лерос.
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03.09.2020 11:28 Відповісти
Цю гидоту, шмигалів і дубінських, привели до влади українці.
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03.09.2020 11:42 Відповісти
Это мощный посыл для инвестиций в Украину Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 5028
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03.09.2020 11:51 Відповісти
Доверие инвесторов к Украине просрали украинцы, когда выбрали Зеленского своим президентом. Теперь уже всё равно инвестиций в Украину не будет.
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03.09.2020 11:58 Відповісти
Правильно назвал.
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03.09.2020 11:54 Відповісти
"Лысый выхухоль" ещё как-то ничего по сравнению с погонялом самого Шурика- Говорящий сфинктер Бени....)))
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03.09.2020 12:12 Відповісти
Ну да, Беня никак не может протолкнуть своих людей, т.к. у Шмыгаля есть свои люди. Вот и натравил свою собаченку. Одно слово - змеиное кубло.
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03.09.2020 12:15 Відповісти
шмыгаль ахметовский, у него свои только там где Ахметов разрешит.
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03.09.2020 12:28 Відповісти
Унылое бородатое чучело Дубинский перед тем как кого то оскорблять из за внешности, пусть сразу посмотрит на себя в зеркало.
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03.09.2020 12:16 Відповісти
100 % мистечковый такой .... у нас на рынке шкурки кроличьи такой грязный , запущенный человек , скупал.воняло от него страшно.может папа его ?
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03.09.2020 12:41 Відповісти
ПРАВ на 100%
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03.09.2020 12:52 Відповісти
Стадо любить, як з ним отак.
Без отого сюсюкання, без «дорогенькі».
Шоб сразу - жостко.
Без прєлюдій.
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03.09.2020 13:00 Відповісти
В этой компании (слуг народа) не хватает Портнова! Как бы они спелись.
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03.09.2020 13:04 Відповісти
Лучшая иллюстрация уровня адекватности этой "партии".
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03.09.2020 13:17 Відповісти
беня в своем же цирке, устраивает отдельное шоу.
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03.09.2020 13:18 Відповісти
Высокие, высокие отношения! (с)
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03.09.2020 14:11 Відповісти
Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля "лысым выхухолем"

**********

Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 2968
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03.09.2020 14:48 Відповісти
Все вы там зеленые выхухоли, и лысые и бородатые и усатые.
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03.09.2020 16:04 Відповісти
Какой поворот!
Персональная шавка Коломойского оскорбила Премьер-министра!
И что делать в такой ситуации?
Исключать из партии?
Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем" - Цензор.НЕТ 4955
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03.09.2020 17:18 Відповісти
Коломойша новую инструкцию прислал.
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03.09.2020 17:31 Відповісти
Волохатий Нахухоль проти Лисого
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03.09.2020 22:39 Відповісти
 
 