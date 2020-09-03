Нардеп правлячої партії Дубінський назвав прем'єр-міністра "лысым выхухолем"

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що "лысый выхухоль" Шмигаль намагається "зберегти корупцію на митниці і в податковій щонайменше до кінця року".

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, Дубінський двічі образив Шмигаля, звинувативши його в тому, що той намагається проштовхнути "корупційний" закон.

""Лысый выхухоль", якого зрідка називають прем'єр-міністром Шмигалем, намагається проштовхнути через Раду законопроєкт 3491, за яким він зможе зберегти на посадах "тимчасових керівників", призначених поза конкурсом під приводом пандемії коронавірусу.

Це дозволить "выхухолю" зберегти корупцію на митниці і в податковій щонайменше до кінця року", - написав Дубінський.

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