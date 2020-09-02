Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку", - Шмигаль
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Печерський районний суд прийняв рішення стягнути з державного "ПриватБанку" $350 млн на користь пов'язаних із Суркісами фірм із порушеннями. Рішення буде оскаржено, на націоналізацію "ПриватБанку" воно не вплине.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком і Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - написав Шмигаль.
Він повідомив, що уряд чекає повний текст рішення суду, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції.
"Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку. ПриватБанк є державним банком і невід'ємною частиною стабільної і прозорої банківської системи", - додав прем'єр-міністр.
Увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
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От же ссуки ! 🤔
суд - дел Божье, безбожники в принципе не в состоянии установить истину
Школота антиукраінська !!
А пустой Приват можете оставить себе.