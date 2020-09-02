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націоналізація (223) Суркіс (150) Приватбанк (685) Денис Шмигаль (2721)

Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію

Печерський районний суд прийняв рішення стягнути з державного "ПриватБанку" $350 млн на користь пов'язаних із Суркісами фірм із порушеннями. Рішення буде оскаржено, на націоналізацію "ПриватБанку" воно не вплине.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком і Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - написав Шмигаль.

Він повідомив, що уряд чекає повний текст рішення суду, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції.

Також читайте: Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін

"Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку. ПриватБанк є державним банком і невід'ємною частиною стабільної і прозорої банківської системи", - додав прем'єр-міністр.

Увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.

Читайте також: Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати"

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію ПриватБанку, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+2
А на капитал банка,который собственность госуларства,тоже не повлияет?
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02.09.2020 23:17
+2
а на выплату Суркам 10 ярдов за счет государства тоже не повлияет ?
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02.09.2020 23:50
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Классный зашквар от Печерского волчьего суда Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8989
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02.09.2020 23:13 Відповісти
Но Ссукисы - святые ! ,😁

От же ссуки ! 🤔
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02.09.2020 23:14 Відповісти
А на капитализацию тоже не повлияет?
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02.09.2020 23:17 Відповісти
Фух..успАкоил... Ну наконец-то мы дождались комента спецЫалиста по Привату.. Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2958
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02.09.2020 23:17 Відповісти
А на капитал банка,который собственность госуларства,тоже не повлияет?
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02.09.2020 23:17 Відповісти
еще раз для советских:
суд - дел Божье, безбожники в принципе не в состоянии установить истину
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02.09.2020 23:19 Відповісти
Завтра прощаюсь с Приватом 🤕
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02.09.2020 23:23 Відповісти
Лохи малчать, чувакы денхи стрыгут. Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4731 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7001 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7001
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02.09.2020 23:23 Відповісти
Еси каму атрахать пичерскава вавка абрасчацца ка мне. Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5417 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5417 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5417
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02.09.2020 23:26 Відповісти
НАМЁК ПОНЯТЕН.
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02.09.2020 23:27 Відповісти
надо снимать с карты значит
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02.09.2020 23:33 Відповісти
Такого кривосудия не было еще на моей памяти.
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02.09.2020 23:41 Відповісти
Ох завтра почнеться у банкоматах Привату.
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02.09.2020 23:49 Відповісти
а на выплату Суркам 10 ярдов за счет государства тоже не повлияет ?
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02.09.2020 23:50 Відповісти
Очередное доказательство того, что зеленый "нелох" ничего не решает в системе олигархического договорняка. Судья Вовк решает больше чем Президент, Кабмин и Нацбанк вместе взятые.
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02.09.2020 23:59 Відповісти
Невже зажратим Суркісам не вистачає ікорки на хліб ?
Школота антиукраінська !!
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03.09.2020 00:22 Відповісти
Мене дивує лишее одне як в цій країні лишаються ще притомні, адекватні люди і шо вони тут роблять? Я не про якихось пРЕзидентів конкретно а взагалі про устрій Держави як такоіі.
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03.09.2020 00:42 Відповісти
Газ найдорожчий на планеті, електроенергія (дтек) найвижча в європі зарплати майже найнижчі в світі, будинки будуються в містах з стаханівською швидкістю, для кого? Заробітчани скуповують для дітей ( окрім чиновників, мусорів, суддів, депутатів іт. Д) навіщо? Прирікаючи своїх дітей внуків на рабство? Адже тут простими виборами нічого ніколи не зміниш і революціями як показує практика також. Питання для чого? Хто може поясніть. Крім любві до Украіїни і то наша земля. Бо пофакту і вона вже продана!
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03.09.2020 00:56 Відповісти
Тада. Только сдерут с украинских налогоплательщиков бабло второй раз в пользу Бени и сотоварищей.
А пустой Приват можете оставить себе.
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03.09.2020 01:33 Відповісти
верно.
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03.09.2020 06:48 Відповісти
типа страна заплатит бени и суркисам откупные и все будут довольны, ржу с овец голосовавших за цирк, не могу.
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03.09.2020 13:44 Відповісти
 
 