Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку", - Шмигаль

Печерський районний суд прийняв рішення стягнути з державного "ПриватБанку" $350 млн на користь пов'язаних із Суркісами фірм із порушеннями. Рішення буде оскаржено, на націоналізацію "ПриватБанку" воно не вплине.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком і Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - написав Шмигаль.

Він повідомив, що уряд чекає повний текст рішення суду, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції.

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"Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку. ПриватБанк є державним банком і невід'ємною частиною стабільної і прозорої банківської системи", - додав прем'єр-міністр.

Увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".