Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль

Печерский районный суд принял решение взыскать с государственного "ПриватБанка" $350 млн в пользу связанных с Суркисами фирм с нарушениями. Решение будет оспорено, на национализацию "ПриватБанка" оно не повлияет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", - написал Шмыгаль.

Он сообщил, что правительство ждет полный текст решения суда, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции.

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"Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы", - добавил премьер-министр.

Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.

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Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".