РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14429 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 452 23
национализация (233) Суркис (338) Приватбанк (820) Шмыгаль Денис (2330)

Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию

Печерский районный суд принял решение взыскать с государственного "ПриватБанка" $350 млн в пользу связанных с Суркисами фирм с нарушениями. Решение будет оспорено, на национализацию "ПриватБанка" оно не повлияет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", - написал Шмыгаль.

Он сообщил, что правительство ждет полный текст решения суда, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн

"Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы", - добавил премьер-министр.

Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять"

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию ПриватБанка, - Шмыгаль 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
А на капитал банка,который собственность госуларства,тоже не повлияет?
показать весь комментарий
02.09.2020 23:17
+2
а на выплату Суркам 10 ярдов за счет государства тоже не повлияет ?
показать весь комментарий
02.09.2020 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Классный зашквар от Печерского волчьего суда Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8989
показать весь комментарий
02.09.2020 23:13 Ответить
Но Ссукисы - святые ! ,😁

От же ссуки ! 🤔
показать весь комментарий
02.09.2020 23:14 Ответить
А на капитализацию тоже не повлияет?
показать весь комментарий
02.09.2020 23:17 Ответить
Фух..успАкоил... Ну наконец-то мы дождались комента спецЫалиста по Привату.. Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2958
показать весь комментарий
02.09.2020 23:17 Ответить
А на капитал банка,который собственность госуларства,тоже не повлияет?
показать весь комментарий
02.09.2020 23:17 Ответить
еще раз для советских:
суд - дел Божье, безбожники в принципе не в состоянии установить истину
показать весь комментарий
02.09.2020 23:19 Ответить
Завтра прощаюсь с Приватом 🤕
показать весь комментарий
02.09.2020 23:23 Ответить
Лохи малчать, чувакы денхи стрыгут. Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4731 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7001 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7001
показать весь комментарий
02.09.2020 23:23 Ответить
Еси каму атрахать пичерскава вавка абрасчацца ка мне. Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5417 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5417 Решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5417
показать весь комментарий
02.09.2020 23:26 Ответить
НАМЁК ПОНЯТЕН.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:27 Ответить
надо снимать с карты значит
показать весь комментарий
02.09.2020 23:33 Ответить
Такого кривосудия не было еще на моей памяти.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:41 Ответить
Ох завтра почнеться у банкоматах Привату.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:49 Ответить
а на выплату Суркам 10 ярдов за счет государства тоже не повлияет ?
показать весь комментарий
02.09.2020 23:50 Ответить
Очередное доказательство того, что зеленый "нелох" ничего не решает в системе олигархического договорняка. Судья Вовк решает больше чем Президент, Кабмин и Нацбанк вместе взятые.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:59 Ответить
Невже зажратим Суркісам не вистачає ікорки на хліб ?
Школота антиукраінська !!
показать весь комментарий
03.09.2020 00:22 Ответить
Мене дивує лишее одне як в цій країні лишаються ще притомні, адекватні люди і шо вони тут роблять? Я не про якихось пРЕзидентів конкретно а взагалі про устрій Держави як такоіі.
показать весь комментарий
03.09.2020 00:42 Ответить
Газ найдорожчий на планеті, електроенергія (дтек) найвижча в європі зарплати майже найнижчі в світі, будинки будуються в містах з стаханівською швидкістю, для кого? Заробітчани скуповують для дітей ( окрім чиновників, мусорів, суддів, депутатів іт. Д) навіщо? Прирікаючи своїх дітей внуків на рабство? Адже тут простими виборами нічого ніколи не зміниш і революціями як показує практика також. Питання для чого? Хто може поясніть. Крім любві до Украіїни і то наша земля. Бо пофакту і вона вже продана!
показать весь комментарий
03.09.2020 00:56 Ответить
Тада. Только сдерут с украинских налогоплательщиков бабло второй раз в пользу Бени и сотоварищей.
А пустой Приват можете оставить себе.
показать весь комментарий
03.09.2020 01:33 Ответить
верно.
показать весь комментарий
03.09.2020 06:48 Ответить
типа страна заплатит бени и суркисам откупные и все будут довольны, ржу с овец голосовавших за цирк, не могу.
показать весь комментарий
03.09.2020 13:44 Ответить
 
 