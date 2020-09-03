Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал страны, которые, по его данным, осуществляют вмешательство во внутренние дела страны и управляют протестными акциями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".
По словам Лукашенко, "на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа".
"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - напомнил Лукашенко.
Он подчеркнул, что "власти реагируют на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".
Пожалуйста, подождите...
- Невістка!
- Так її ж не було!
- Так кордон поруч.....
Пётр Верзилов @gruppa_voina 23 год
Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.
Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!
Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
П.С.: украiнцау паважаю, але як кажуць "в семье не без урода."
ой, я Вас умоляю...
Тогда я - английская королева...
Пусть народ себе вменяемого выберет.
------------
Этот "сдержанный" Лавров из той же палаты что и Лукашенко - в 2014 году он "сдержанно" рассказывал, как на Крым наперегонки несутся "поезда дружбы" с вооружёнными биндеровцами, он до сих пор это рассказывает.
даже если ты останешся при власти - ты изгой.
Марсиане, при поддержке войск НАТО готовятся захватить картофельный склад колхоза "Уздечка Ильича".
Одновременно, со стороны Украины готовится массированная атака аннунаков, переодетых в бандеровцев. Их задача - обезвредить три трактора на поле у ручья.