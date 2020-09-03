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Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко обвинил Украину во

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал страны, которые, по его данным, осуществляют вмешательство во внутренние дела страны и управляют протестными акциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

По словам Лукашенко, "на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа".

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - напомнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "власти реагируют на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".

Читайте также: Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск

Лукашенко обвинил Украину во внешнем вмешательстве 01
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Топ комментарии
+36
Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 3509
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03.09.2020 13:29
+30
З Твітера:



Пётр Верзилов @gruppa_voina 23 год

Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.

Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!

Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
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03.09.2020 13:33
+26
пнх психопат
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03.09.2020 13:26
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пнх психопат
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03.09.2020 13:26 Ответить
старий лисий таракан,готовсь до януковича чмо
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03.09.2020 13:28 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 3312
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03.09.2020 14:36 Ответить
я давно изучил лукашенко лукашенко оставит беларусам одни лишь долги и обоссаное кресло
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03.09.2020 17:41 Ответить
Пургену ему! Пургену... Нужно наладить "внутреннее" вмешательство в Луку I Сумасшедшего.
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03.09.2020 15:00 Ответить
Та пшел ты нахрен. Кому вы, картофельные черви, нужны!
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03.09.2020 13:27 Ответить
Чижик, нам, останемся мы без бензина, тебе то он на х....... не нужен, инвалид, а другим надо. Это так, коротко. Все равно не поймешь. Бл....... и надо же, затронул ................ Не удержался.
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03.09.2020 13:48 Ответить
Косой, ник поменял? Без бензина не останемся. Нефтеперерабатывающих заводов вокруг - полно.Так что, пацак мордовский, ПНХ отсюда!
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03.09.2020 13:56 Ответить
А ты из какой страны? Да у нас уже дерьма из под коров нету, а он за переработку. Какие заводы, ты шо из прошлого? Во как мультики влияют, перестань баловаться. Стыдно читать твой бред. Не, без обиды, прощай.
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03.09.2020 14:48 Ответить
...так ты корову отлично заменяешь по производству дерьма Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 6909
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03.09.2020 16:31 Ответить
Всю Білорусь заполонили бандьоравці.
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03.09.2020 13:28 Ответить
- Хто всрався?
- Невістка!
- Так її ж не було!
- Так кордон поруч.....
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03.09.2020 13:29 Ответить
Українська Імперія! Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 408
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03.09.2020 13:29 Ответить
о чем с тобой дурилка картофельная разговаривать, если у тебя фашист лавров в авторитете?
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03.09.2020 13:29 Ответить
Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 3509
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03.09.2020 13:29 Ответить
А всё ждал , когда-же он это скажет ... Остается только сказать - "Ой дурааак" (с)
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03.09.2020 13:29 Ответить
а что человек-лошадь уже глава МИД Бяларуси по совместительству?
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03.09.2020 13:30 Ответить
кокс с одной партии
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03.09.2020 13:35 Ответить
таракан настільки тупе створіння, що ввх приплентався особисто його вчити кидати гімно на дмухалку.
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03.09.2020 13:33 Ответить
З Твітера:



Пётр Верзилов @gruppa_voina 23 год

Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.

Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!

Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
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03.09.2020 13:33 Ответить
Так уже в Белорусии Батька нет! Есть Саша- пуйло, которое пренебрегло результаты выборов и захватило власть . Понимает, что только там оно ещё кому то надо, пока Белорусь не загонят в таежный союз.
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03.09.2020 14:36 Ответить
у страха лаврухи - глаза велики... как у президента Беларуси
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03.09.2020 13:33 Ответить
Пох на бульбаросию. Недоразвитый народ, инфантильная отрыжка совка.
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03.09.2020 13:35 Ответить
Сам ты, недоразвитый народ.
П.С.: украiнцау паважаю, але як кажуць "в семье не без урода."
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03.09.2020 16:13 Ответить
Таракан - ваш вечный царь.
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03.09.2020 16:18 Ответить
Ванга падказала, цi сам прыдумау?
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03.09.2020 16:19 Ответить
вывад з назіранняў
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03.09.2020 19:16 Ответить
Судя по лексикону, ты одного племени с кацапами Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 8657
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03.09.2020 17:49 Ответить
В каком-то смысле все люди - братья.
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03.09.2020 19:18 Ответить
А с чего Вы взяли, что эта нулёвка - украинец? По флажку у ника?
ой, я Вас умоляю... Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 9116 Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 9116
Тогда я - английская королева... Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 9116 Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 9116
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04.09.2020 00:01 Ответить
Украина вроде не лезет, а вот Прибалты ещё те суслики. Вроде зелень сначала что-то там прокукарекал, но потом притих.
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03.09.2020 13:35 Ответить
картошки фри обожрался картошечный коменданте
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03.09.2020 13:36 Ответить
Странно. Когда был президентом сывочолый патриот, то Лука называл его личным другом и топил за него перед выборами. А теперь керуе огенд кримля Зеклован и Лука обвиняет Украину...Это ж разрыв моска у соеэлиты наступит
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03.09.2020 13:36 Ответить
Рашистское длббще , вали ка ты отсюда
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03.09.2020 15:19 Ответить
Откуда отсюда, диабетное ничтожество? Я из Киева. Желаешь убедиться?
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03.09.2020 15:46 Ответить
Ватные длббы верят всему , что им льет в черепушку ************ пропаганда еще и сами впрягаются, перевирают за 30 сребреников пригожинских ,ты- один из них . За оправдание преступного неофашистского режима на рф будешь страдать очень сильно...
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03.09.2020 18:47 Ответить
Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 2222
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03.09.2020 13:37 Ответить
Та иди уже чипси суши, бульбалятор малохольный.
Пусть народ себе вменяемого выберет.
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03.09.2020 13:37 Ответить
При перевесе в 81% никакие протесты организовать не возможно.
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03.09.2020 13:37 Ответить
"Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный)"
------------
Этот "сдержанный" Лавров из той же палаты что и Лукашенко - в 2014 году он "сдержанно" рассказывал, как на Крым наперегонки несутся "поезда дружбы" с вооружёнными биндеровцами, он до сих пор это рассказывает.
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03.09.2020 13:37 Ответить
ну так давай войну объяви
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03.09.2020 13:37 Ответить
Все ясно - 200 вагнерівців мали бути українськими екстремистами, але щось пішло не так.
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03.09.2020 13:38 Ответить
лысый, даже не тужся - за тебя уже всё.
даже если ты останешся при власти - ты изгой.
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03.09.2020 13:38 Ответить
Из секретных данных стало известно, шо на Беларусь готовится атака с Марса.
Марсиане, при поддержке войск НАТО готовятся захватить картофельный склад колхоза "Уздечка Ильича".
Одновременно, со стороны Украины готовится массированная атака аннунаков, переодетых в бандеровцев. Их задача - обезвредить три трактора на поле у ручья.
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03.09.2020 13:39 Ответить
а баця и к етому готов!
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03.09.2020 13:41 Ответить
Лукашенко, це різновид совкової параної, своєю поведінкою він нагадує загнаного в кут щура.
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03.09.2020 13:39 Ответить
во фритюр, старого Бульбофюрера!
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03.09.2020 13:40 Ответить
Кто то еще считает,что хитрозачесанный ,,лучший,, для Украины вариант?
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03.09.2020 13:40 Ответить
Подлое, трусливое престарелое чмо. Иди соси у х1йла дальше, на большее мозгов уже не хватает...
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03.09.2020 13:41 Ответить
Відробляє завдання *****. То в нього поляки вже територію віджимають, то війска НАТО нападають, а тепер ось і черга Українців.
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03.09.2020 13:46 Ответить
А вуха куйла цей організм звісно не помітив..
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03.09.2020 13:48 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 8650
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03.09.2020 13:49 Ответить
Лука выпей яду...
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03.09.2020 13:49 Ответить
Опять Бубочкой пидлогу вытерли. А оно все молчит.
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03.09.2020 14:25 Ответить
Пусть клован ещё этой усатой отрыжке заглянет в глаза.
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03.09.2020 14:26 Ответить
Vokrug vse vragi,tolko raska drug.Eto zajevleniji kak raz dlia raski TV i ix debilov .
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03.09.2020 14:33 Ответить
В Италии арестован подполковник французской армии передававший секреты войск НАТО РАБссии...,Крысы кремля....вы тупое быдло....
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03.09.2020 14:45 Ответить
Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 3911
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03.09.2020 14:51 Ответить
А арахамия там боится что то пукнуть в адрес таракана, чтобы линию фронта не удленить. А таракан уже нас "швейцарию" обвиняет в нападении на белорусию. Какой же арахамия трус и просто дурак вместе со своей всей шоблой.
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03.09.2020 14:55 Ответить
тракторист иди с колей застрелись
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03.09.2020 16:09 Ответить
а что там молчит цирковой бомбардировщик, памперс очередной меняет.
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03.09.2020 16:23 Ответить
Мудрий ,одначе. Найслабшого сусіда кусає. А з потенційним загарбником в любоф заграє.
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03.09.2020 16:48 Ответить
Та годы вже херньою маятись,лука. Просто встань,підніми праву руку під кутом 45 градусів, та гаркни: - Ein Volk,ein Reich,ein Fuhrer! Sieg Hail *****!
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03.09.2020 17:22 Ответить
лука ссылается на лаврова. походу, своего мнения совсем нет
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03.09.2020 17:31 Ответить
Вот по этому ты и козырный такой,что чувствуешь поддержку Кремля. Еслиб не Россия,сидел бы сейчас рядом с Януковичем.
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03.09.2020 21:23 Ответить
 
 