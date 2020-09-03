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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні"

Лукашенко звинуватив Україну у

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав країни, які, за його даними, здійснюють втручання у внутрішні справи країни та керують протестними акціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА"

За словами Лукашенка, "на обстановку в Білорусі більшою мірою впливають зовнішнє втручання у внутрішні справи країни та керування протестними акціями з-за кордону".

"Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який уже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому плані, обережна) заявив, що відбувається на кордоні", - нагадав Лукашенко.

Він наголосив, що "влада реагує на будь-які негативні рухи на адресу Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск

Лукашенко звинуватив Україну у зовнішньому втручанні 01

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+36
Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 3509
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03.09.2020 13:29
+30
З Твітера:

https://twitter.com/gruppa_voina

https://twitter.com/gruppa_voina Пётр Верзилов https://twitter.com/gruppa_voina @gruppa_voina https://twitter.com/gruppa_voina/status/1301108226826604549 23 год

Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.

Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!

Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
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03.09.2020 13:33
+26
пнх психопат
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03.09.2020 13:26
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пнх психопат
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03.09.2020 13:26 Відповісти
старий лисий таракан,готовсь до януковича чмо
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03.09.2020 13:28 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 3312
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03.09.2020 14:36 Відповісти
я давно изучил лукашенко лукашенко оставит беларусам одни лишь долги и обоссаное кресло
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03.09.2020 17:41 Відповісти
Пургену ему! Пургену... Нужно наладить "внутреннее" вмешательство в Луку I Сумасшедшего.
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03.09.2020 15:00 Відповісти
Та пшел ты нахрен. Кому вы, картофельные черви, нужны!
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03.09.2020 13:27 Відповісти
Чижик, нам, останемся мы без бензина, тебе то он на х....... не нужен, инвалид, а другим надо. Это так, коротко. Все равно не поймешь. Бл....... и надо же, затронул ................ Не удержался.
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03.09.2020 13:48 Відповісти
Косой, ник поменял? Без бензина не останемся. Нефтеперерабатывающих заводов вокруг - полно.Так что, пацак мордовский, ПНХ отсюда!
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03.09.2020 13:56 Відповісти
А ты из какой страны? Да у нас уже дерьма из под коров нету, а он за переработку. Какие заводы, ты шо из прошлого? Во как мультики влияют, перестань баловаться. Стыдно читать твой бред. Не, без обиды, прощай.
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03.09.2020 14:48 Відповісти
...так ты корову отлично заменяешь по производству дерьма
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03.09.2020 16:31 Відповісти
Всю Білорусь заполонили бандьоравці.
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03.09.2020 13:28 Відповісти
- Хто всрався?
- Невістка!
- Так її ж не було!
- Так кордон поруч.....
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03.09.2020 13:29 Відповісти
Українська Імперія!
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03.09.2020 13:29 Відповісти
о чем с тобой дурилка картофельная разговаривать, если у тебя фашист лавров в авторитете?
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03.09.2020 13:29 Відповісти
Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 3509
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03.09.2020 13:29 Відповісти
А всё ждал , когда-же он это скажет ... Остается только сказать - "Ой дурааак" (с)
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03.09.2020 13:29 Відповісти
а что человек-лошадь уже глава МИД Бяларуси по совместительству?
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03.09.2020 13:30 Відповісти
кокс с одной партии
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03.09.2020 13:35 Відповісти
таракан настільки тупе створіння, що ввх приплентався особисто його вчити кидати гімно на дмухалку.
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03.09.2020 13:33 Відповісти
З Твітера:

https://twitter.com/gruppa_voina

https://twitter.com/gruppa_voina Пётр Верзилов https://twitter.com/gruppa_voina @gruppa_voina https://twitter.com/gruppa_voina/status/1301108226826604549 23 год

Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.

Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!

Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
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03.09.2020 13:33 Відповісти
Так уже в Белорусии Батька нет! Есть Саша- пуйло, которое пренебрегло результаты выборов и захватило власть . Понимает, что только там оно ещё кому то надо, пока Белорусь не загонят в таежный союз.
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03.09.2020 14:36 Відповісти
у страха лаврухи - глаза велики... как у президента Беларуси
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03.09.2020 13:33 Відповісти
Пох на бульбаросию. Недоразвитый народ, инфантильная отрыжка совка.
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03.09.2020 13:35 Відповісти
Сам ты, недоразвитый народ.
П.С.: украiнцау паважаю, але як кажуць "в семье не без урода."
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03.09.2020 16:13 Відповісти
Таракан - ваш вечный царь.
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03.09.2020 16:18 Відповісти
Ванга падказала, цi сам прыдумау?
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03.09.2020 16:19 Відповісти
вывад з назіранняў
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03.09.2020 19:16 Відповісти
Судя по лексикону, ты одного племени с кацапами
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03.09.2020 17:49 Відповісти
В каком-то смысле все люди - братья.
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03.09.2020 19:18 Відповісти
А с чего Вы взяли, что эта нулёвка - украинец? По флажку у ника?
ой, я Вас умоляю...
Тогда я - английская королева...
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04.09.2020 00:01 Відповісти
Украина вроде не лезет, а вот Прибалты ещё те суслики. Вроде зелень сначала что-то там прокукарекал, но потом притих.
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03.09.2020 13:35 Відповісти
картошки фри обожрался картошечный коменданте
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03.09.2020 13:36 Відповісти
Странно. Когда был президентом сывочолый патриот, то Лука называл его личным другом и топил за него перед выборами. А теперь керуе огенд кримля Зеклован и Лука обвиняет Украину...Это ж разрыв моска у соеэлиты наступит
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03.09.2020 13:36 Відповісти
Рашистское длббще , вали ка ты отсюда
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03.09.2020 15:19 Відповісти
Откуда отсюда, диабетное ничтожество? Я из Киева. Желаешь убедиться?
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03.09.2020 15:46 Відповісти
Ватные длббы верят всему , что им льет в черепушку ************ пропаганда еще и сами впрягаются, перевирают за 30 сребреников пригожинских ,ты- один из них . За оправдание преступного неофашистского режима на рф будешь страдать очень сильно...
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03.09.2020 18:47 Відповісти
Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве" - Цензор.НЕТ 2222
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03.09.2020 13:37 Відповісти
Та иди уже чипси суши, бульбалятор малохольный.
Пусть народ себе вменяемого выберет.
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03.09.2020 13:37 Відповісти
При перевесе в 81% никакие протесты организовать не возможно.
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03.09.2020 13:37 Відповісти
"Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный)"
------------
Этот "сдержанный" Лавров из той же палаты что и Лукашенко - в 2014 году он "сдержанно" рассказывал, как на Крым наперегонки несутся "поезда дружбы" с вооружёнными биндеровцами, он до сих пор это рассказывает.
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03.09.2020 13:37 Відповісти
ну так давай войну объяви
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03.09.2020 13:37 Відповісти
Все ясно - 200 вагнерівців мали бути українськими екстремистами, але щось пішло не так.
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03.09.2020 13:38 Відповісти
лысый, даже не тужся - за тебя уже всё.
даже если ты останешся при власти - ты изгой.
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03.09.2020 13:38 Відповісти
Из секретных данных стало известно, шо на Беларусь готовится атака с Марса.
Марсиане, при поддержке войск НАТО готовятся захватить картофельный склад колхоза "Уздечка Ильича".
Одновременно, со стороны Украины готовится массированная атака аннунаков, переодетых в бандеровцев. Их задача - обезвредить три трактора на поле у ручья.
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03.09.2020 13:39 Відповісти
а баця и к етому готов!
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03.09.2020 13:41 Відповісти
Лукашенко, це різновид совкової параної, своєю поведінкою він нагадує загнаного в кут щура.
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03.09.2020 13:39 Відповісти
во фритюр, старого Бульбофюрера!
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Кто то еще считает,что хитрозачесанный ,,лучший,, для Украины вариант?
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Подлое, трусливое престарелое чмо. Иди соси у х1йла дальше, на большее мозгов уже не хватает...
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03.09.2020 13:41 Відповісти
Відробляє завдання *****. То в нього поляки вже територію віджимають, то війска НАТО нападають, а тепер ось і черга Українців.
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03.09.2020 13:46 Відповісти
А вуха куйла цей організм звісно не помітив..
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03.09.2020 13:48 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 8650
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03.09.2020 13:49 Відповісти
Лука выпей яду...
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03.09.2020 13:49 Відповісти
Опять Бубочкой пидлогу вытерли. А оно все молчит.
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03.09.2020 14:25 Відповісти
Пусть клован ещё этой усатой отрыжке заглянет в глаза.
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03.09.2020 14:26 Відповісти
Vokrug vse vragi,tolko raska drug.Eto zajevleniji kak raz dlia raski TV i ix debilov .
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03.09.2020 14:33 Відповісти
В Италии арестован подполковник французской армии передававший секреты войск НАТО РАБссии...,Крысы кремля....вы тупое быдло....
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03.09.2020 14:45 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні" - Цензор.НЕТ 3911
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03.09.2020 14:51 Відповісти
А арахамия там боится что то пукнуть в адрес таракана, чтобы линию фронта не удленить. А таракан уже нас "швейцарию" обвиняет в нападении на белорусию. Какой же арахамия трус и просто дурак вместе со своей всей шоблой.
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03.09.2020 14:55 Відповісти
тракторист иди с колей застрелись
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03.09.2020 16:09 Відповісти
а что там молчит цирковой бомбардировщик, памперс очередной меняет.
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03.09.2020 16:23 Відповісти
Мудрий ,одначе. Найслабшого сусіда кусає. А з потенційним загарбником в любоф заграє.
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03.09.2020 16:48 Відповісти
Та годы вже херньою маятись,лука. Просто встань,підніми праву руку під кутом 45 градусів, та гаркни: - Ein Volk,ein Reich,ein Fuhrer! Sieg Hail *****!
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03.09.2020 17:22 Відповісти
лука ссылается на лаврова. походу, своего мнения совсем нет
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03.09.2020 17:31 Відповісти
Вот по этому ты и козырный такой,что чувствуешь поддержку Кремля. Еслиб не Россия,сидел бы сейчас рядом с Януковичем.
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03.09.2020 21:23 Відповісти
 
 