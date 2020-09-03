Лукашенко звинуватив Україну у "зовнішньому втручанні"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав країни, які, за його даними, здійснюють втручання у внутрішні справи країни та керують протестними акціями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
За словами Лукашенка, "на обстановку в Білорусі більшою мірою впливають зовнішнє втручання у внутрішні справи країни та керування протестними акціями з-за кордону".
"Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який уже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому плані, обережна) заявив, що відбувається на кордоні", - нагадав Лукашенко.
Він наголосив, що "влада реагує на будь-які негативні рухи на адресу Білорусі".
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- Невістка!
- Так її ж не було!
- Так кордон поруч.....
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https://twitter.com/gruppa_voina Пётр Верзилов https://twitter.com/gruppa_voina @gruppa_voina https://twitter.com/gruppa_voina/status/1301108226826604549 23 год
Лукашенко, июль 2020: Порядка 200 натренированных в России экстремистов находятся сейчас в Белоруссии.
Лукашенко, август 2020: Путин, помоги!
Лавров, сентябрь 2020: Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии
П.С.: украiнцау паважаю, але як кажуць "в семье не без урода."
ой, я Вас умоляю...
Тогда я - английская королева...
Пусть народ себе вменяемого выберет.
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Этот "сдержанный" Лавров из той же палаты что и Лукашенко - в 2014 году он "сдержанно" рассказывал, как на Крым наперегонки несутся "поезда дружбы" с вооружёнными биндеровцами, он до сих пор это рассказывает.
даже если ты останешся при власти - ты изгой.
Марсиане, при поддержке войск НАТО готовятся захватить картофельный склад колхоза "Уздечка Ильича".
Одновременно, со стороны Украины готовится массированная атака аннунаков, переодетых в бандеровцев. Их задача - обезвредить три трактора на поле у ручья.